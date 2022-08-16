В оккупированном Лисичанске раздался взрыв, - Гайдай
В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.
Топ комментарии
+31 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.08.2022 14:59 Ответить Ссылка
+22 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий16.08.2022 14:59 Ответить Ссылка
+20 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.08.2022 15:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міністерство оборони України попереджає: