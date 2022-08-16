В оккупированном Лисичанске раздался взрыв, - Гайдай

В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.

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