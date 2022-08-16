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Новости Война
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В оккупированном Лисичанске раздался взрыв, - Гайдай

лисичанськ

В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.

Читайте также: После захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед. Бои продолжаются и днем, и ночью, - Гайдай

взрыв (6815) Северодонецк (333) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+31
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16.08.2022 14:59 Ответить
+22
шо сегодня за день такой....

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16.08.2022 14:59 Ответить
+20
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16.08.2022 15:15 Ответить
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паління
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16.08.2022 14:55 Ответить
Ой що воно робится?!
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16.08.2022 14:56 Ответить
Путин дал срочное указание разработать шершавую бумагу для сигарет, ну чтобы они не слишком выскальзывали из пальцев, а то вон что получается.. )
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16.08.2022 15:35 Ответить
Це якась рекламна акція від "Филип-Морис Україна"....
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16.08.2022 14:57 Ответить
День бавовны...
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16.08.2022 14:59 Ответить
шо сегодня за день такой....

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16.08.2022 14:59 Ответить
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16.08.2022 14:59 Ответить
Ох уж эти русские как увидят боеприпасы, так сразу и закурить хотят, видно у них это на генетическом уровне
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16.08.2022 15:09 Ответить
Может потому что у росийан есть любимая поговорка, *бьет- значит любит*. Чем больнее тем им лучше походу.
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16.08.2022 15:14 Ответить
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16.08.2022 15:00 Ответить
Лучшая антиреклама курения.

Міністерство оборони України попереджає:
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16.08.2022 15:03 Ответить
*********, завтра и форева
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16.08.2022 15:05 Ответить
Гарний флешмоб
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16.08.2022 15:05 Ответить
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16.08.2022 15:07 Ответить
да что ж за день сегодня
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16.08.2022 15:08 Ответить
В Кремлі теж є цигарки...
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16.08.2022 15:12 Ответить
Много лет путин и его пропаганда пугали россиян биолабораториям, в которых украинцы с американцами делали генетически модифицированных птиц Оказалось, что все это правда. Птицы из Украинских биолабораторий научились играться со спичками, зажигалками и другими огнеопасными предметами рядом со складами боеприпасов и топлива противника. Теперь, когда их выпустили на волю, они полетели делать то, чему их научили. Украинские генно-модифицированные птицы "пироманы" стали серьёзным подспорьем "HIMARS" в деле нанесения сверхдальних ударов по топливным и артиллерийским складам орков. Вот так-то ! Эх, а Вы не верили!
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16.08.2022 15:14 Ответить
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16.08.2022 15:15 Ответить
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼😂
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16.08.2022 15:22 Ответить
куріння вбиває
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16.08.2022 15:41 Ответить
Бендеровщина сплошная. Куды власть смотрит
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16.08.2022 15:45 Ответить
 
 