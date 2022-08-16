У застосунку "Київ цифровий" можна голосувати за електронні петиції
У застосунку "Київ цифровий" з’явилася можливість голосувати за електронні петиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич у Telegram.
"Це вже третій інструмент е-демократії після голосування за проєкти громадського бюджету та дерусифікацію. Якщо петиція набере 6000 голосів, то її передають на розгляд Київської міської ради", - написав він.
Щоб підписати петицію в застосунку, необхідно відкрити вкладку "Електронна демократія", потім "Петиції". Після цього вибрати потрібну петицію та натиснути "Підписати".
Подати свою петицію можна на порталі Київської міської ради.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль