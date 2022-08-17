УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8554 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 243 11

ЗСУ контролюють 45% Донецької області, - Кириленко

область,донецька

Російські окупанти не змогли реалізувати плани щодо виходу на адмінкордони Донецької області у червні. Станом на середину серпня Збройні сили України контролюють 45% області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника ОВА, найгарячішими ділянками фронту залишаються Лиманський, Бахмутський та Авдіївський напрямки.

"Щодо першого, йдеться про наступ на Слов’янськ і далі – на Краматорськ. Щодо другого напрямку, російські окупаційні війська дійсно намагаються максимально наблизитись до Бахмуту – "підтискають" з боку Зайцевого, там зараз дуже гаряче. Та й сам Бахмут перебуває під постійними вогневими ударами росіян", - розповів Кириленко.

На Авдіївському напрямку бої точаться за контроль над Пісками та Авдіївською промзоною. Однак взяти їх ворог не може, Піски та Зайцеве залишаються під контролем ЗСУ, запевнив посадовець.

Також читайте: Зі 100 тисяч жителів у Слов’янську залишається 20 тисяч, місцева влада закликає їх евакуюватися

Автор: 

Донецька область (8842) Кириленко Павло (910)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
"У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба
И ЧТО?ПОЧЕМУ НЕ КОПАЛИ?ПОЧЕМУ РАЗМИНИРОВАЛИ ГРАНИЦУ ЕСЛИ ЗНАЛИ ЧТО ВРАГ НАПАДЕТ?ИУДЫ-ПРЕДАТЕЛИ!
показати весь коментар
17.08.2022 00:32 Відповісти
+3
те дегенераты которые считали этого иуду кулебу патриотом-вы конченые идиоты
показати весь коментар
17.08.2022 00:33 Відповісти
+2
Падло не читатель, падло проплачений пісатель
показати весь коментар
17.08.2022 01:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба
И ЧТО?ПОЧЕМУ НЕ КОПАЛИ?ПОЧЕМУ РАЗМИНИРОВАЛИ ГРАНИЦУ ЕСЛИ ЗНАЛИ ЧТО ВРАГ НАПАДЕТ?ИУДЫ-ПРЕДАТЕЛИ!
показати весь коментар
17.08.2022 00:32 Відповісти
те дегенераты которые считали этого иуду кулебу патриотом-вы конченые идиоты
показати весь коментар
17.08.2022 00:33 Відповісти
Ну ладно Ермак , а глава МЗС , как на рытье траншей может повлиять ?
показати весь коментар
17.08.2022 00:51 Відповісти
чего ж тогда отмазывает тех кто может? предатели знали о нападении и ничего не делали для обороны -хотя бы даже эшалонированую линию обороны- примером служит линия фронта марьянка-Зайцево на сколько за 6 мес. там всей своей мощью продвинулись орки?Но выродки-зэ при этом еще и размировали границу что позволило врагу за 6 часов заехать без единого вызтрела каховку и Херсон -Но гандонище псевдо-патриот ***** отмазывает эту мразь предательскую -потому что сам в завязке с ними
показати весь коментар
17.08.2022 01:45 Відповісти
Де ви взагалі взяли що щось розміновували? Не готувалися - правда, але про якесь "розмінування", щодо якого доказів - якийсь допис в Твітері, підтвердженої інформації - 0, виникає питання, чи так зване "розмінування" взагалі існувало? Повірю хіба про Донбас, де розміновували згідно Мінських Угод
показати весь коментар
17.08.2022 01:07 Відповісти
Почитай гугл.
показати весь коментар
17.08.2022 01:19 Відповісти
Падло не читатель, падло проплачений пісатель
показати весь коментар
17.08.2022 01:25 Відповісти
Хорошая попытка, и дата регистрации у тебя интересная.
показати весь коментар
17.08.2022 09:32 Відповісти
То понятно. Шо мне с этим щастьем делать у городе Харькове?
показати весь коментар
17.08.2022 01:43 Відповісти
Зеля не обіцяв шашликів для Харкова
показати весь коментар
17.08.2022 07:58 Відповісти
В Харкові нажаль нічого, як і в Миколаєві, Нікополі тощо. А в Києві є що робити- міняти владу пораженців і зрадників!
показати весь коментар
17.08.2022 13:28 Відповісти
 
 