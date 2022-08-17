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Новини Війна
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Кабмін дозволив командирам посвідчувати заповіти військовослужбовців

зсу

Кабінет Міністрів України своєю постановою вніс зміни до Порядку державної реєстрації заповітів та спадкових договорів у Спадковому реєстрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Постановою передбачається, що в умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, зможуть не тільки нотаріуси. Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи.

Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генеральний штаб Збройних Сил України, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу для забезпечення його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.

Водночас зазначеною постановою Кабінету Міністрів встановлено строк у 2 робочі дні після отримання територіальним органом Мін'юсту заповіту, протягом яких забезпечується передача заяви про реєстрацію такого документа, посвідченого особою, яка в умовах воєнного стану відповідно до законодавства має право його посвідчувати, до Реєстратора. Останній же протягом 3 робочих днів після отримання на зберігання такого заповіту здійснює його державну реєстрацію у Спадковому реєстрі.

Також читайте: ВР дозволила арештовувати військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

Автор: 

заповіт (10) Кабмін (14163) військовослужбовці (4815)


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Топ коментарі
+11
Radio Lemberg

@RadioLemberg

· 6h

В інтерв'ю для Washington Post агент "Буратіно" визнав, що $7млрд щомісяця для нього набагато важливіші ніж десятки тисяч вбитих та покалічених українців, мільйони біженців та 1/5 території й промисловості України. Живим брати гада, ніякого Ростова!!!
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17.08.2022 01:16 Відповісти
+9
Причина то что мы имеем сидит на банковой и еслибы не была уничтожена ракетная програма и разминирована граница которая разминировалась до самого нападения хотя зэ-иуда знал о готовящемся нападании и при этом сокращал расходы на армию но продолжал тратить на дороги-То никакой ***** не решился бы на нападение -просто предатели-зэ подготовили всё для сдачи выполнив требования кремлевских кураторов Но украинский народ смог обламать планы зэ-иуд хотя частично кацапы таки смогли осуществить запланированное -захватить корридор до Крыма -Так что причина всему -ПРЕДАТЕЛЬ ИУДА-ЗЭ
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17.08.2022 02:16 Відповісти
+5
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17.08.2022 02:19 Відповісти
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Тема совсем о другом. Но ты каждый день приходишь сюда и пишешь одно и тоже. Ты в Америке мало зарабатываешь и на подкормке на руцкой ботоферме?
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17.08.2022 01:03 Відповісти
Причина то что мы имеем сидит в Кремле и не зависимо, кто сидел бы на Банковой рашка в любом случае напала. А еще причина, что твоя страна не хотела ни продавать, ни предоставлять оружие вплоть до февраля 2022 года. Еще в марте мы кричали дайте нам оружие и только в конце июня приехали теже Химарсы. ПВО до сих пор нет. Так что сиди там и не умничай. Мы сами разберемся со своим президентом. И только после Победы.
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17.08.2022 01:33 Відповісти
Херня, во як запрацювали: зешобло неввноватоє он сам прішол
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17.08.2022 01:56 Відповісти
Причина то что мы имеем сидит на банковой и еслибы не была уничтожена ракетная програма и разминирована граница которая разминировалась до самого нападения хотя зэ-иуда знал о готовящемся нападании и при этом сокращал расходы на армию но продолжал тратить на дороги-То никакой ***** не решился бы на нападение -просто предатели-зэ подготовили всё для сдачи выполнив требования кремлевских кураторов Но украинский народ смог обламать планы зэ-иуд хотя частично кацапы таки смогли осуществить запланированное -захватить корридор до Крыма -Так что причина всему -ПРЕДАТЕЛЬ ИУДА-ЗЭ
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17.08.2022 02:16 Відповісти
Понятно. Тогда выпей йоду.
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17.08.2022 02:28 Відповісти
было б тебе понятно то согласился бы с прочитаным а так одно тупое хамство- это от беспомощности
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17.08.2022 02:36 Відповісти
Ты сегодня с Яной на дежурстве?
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17.08.2022 03:28 Відповісти
Але ж ти зедебіл..... Ти просто ВООБЩЕ ДЕБІЛ з дебілів в зешоблі
Спочатку повикидайте агентів кремля з чиновників, а також сбу, дбр, прокуратури, суддів - сидять з рос-паспортами....
Де ракетні програми за ТРИ роки, де наша зброя???
Чому США нам щось ВИННІ????? І ЧОМУ ВОНИ нам мусять щось давати?????
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17.08.2022 10:47 Відповісти
И да. Куйло скорее всего приняло решение напасть на нас уже в 2005 году. Или сменить Президента на более лояльного. Так вот то чем ты сейчас занимаешься и есть главная цель Кремля. Сместить Зе и поставить угодного Кремлю. Зе - главнокомандующий воюющей страны сидит в Киеве, а ты сидишь в Америке. Вот и вся разница.
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17.08.2022 01:38 Відповісти
Призыв к свержению власти в военное время - это называется измена Родине. И ЦЕНЗОР НЕТ должен прекрасно понимать каковы могут быть последствия давая таким как ты приходить сюда и заявлять такое...
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17.08.2022 01:46 Відповісти
Скріпнік, отвалі, вже просила вас, не пристрайютесь до відомих призвищ дочитаємо до кінця
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17.08.2022 01:59 Відповісти
Я тебя трогал, может тебе нужно отвалить, пятимесячная??
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17.08.2022 02:26 Відповісти
Смарт мені раніше не видали, не член партійних поцов. Прокоментуйте, будь ласка, висер зелебо іка про 7 млрд недоотриманих особисто ним. Там, де більш ніж 800 коментів з цього приводу вашу розірвану тельняшку я не бачила. Що мені повилазило не проканає, вашою мовою зека
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17.08.2022 02:58 Відповісти
Яна не старайся. Зе останется до конца войны главнокомандующим, как бы ты и такие как не хотели бы)
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17.08.2022 03:26 Відповісти
Я питала вас про вашу думку стосовно висера голов...,а вам немає що сказати, методички немає. Ти жалок
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17.08.2022 03:31 Відповісти
Давай ссылку почитаю про 7 млрд)
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17.08.2022 03:49 Відповісти
А нашел. Как говорил тов Сталин, главное не как голосуют, а как считают. Так и тут. Главное не то как сказано, а как переведено. Первоисточник почитай для начала, а потом рассказывай про личные 7 лярдов)
Я то думал...
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17.08.2022 03:54 Відповісти
Яна учи английский, а не то что вбрасывают. Словосочетания "недоотриманих особисто ним" я в английском тексте не нашел. Так что как бы вы не тужились Зе останется до конца войны главнокомандующим, как бы ты и такие как не хотели бы))
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17.08.2022 04:00 Відповісти
Сам собі брешеш, чи мені? Все прочитано. Паліво. Всі читають, а тут такий на заповітах намалювався, ну зрозуміло, смена твоя підійшла
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17.08.2022 04:12 Відповісти
Как по мне все правильно и честно сказал Президент. А по поводу сдачи юга, если виноват Президент в сдачах интересов страны - то после войны будет сидеть. Но только после Победы. Сейчас он главнокомандующий. Так что не старайтесь. Ничего у вас не выйдет
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17.08.2022 04:25 Відповісти
А я і зараз під Києвом, і 24 була, не тобі, чмоня, нам розповідати про геніального говнокомандуючого. З абрестовичем разом гранатомет за. Хвіранкою ховали?
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17.08.2022 04:33 Відповісти
Ну а я на Оболоне был и остаюсь. Дальше что? Ты уже и Арестовича сюда приплетаешь. Короче все смешала в кучу... Что еще расскажешь?
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17.08.2022 04:53 Відповісти
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17.08.2022 02:19 Відповісти
Так на этом ресурсе только и занимаются, что обливают грязью Президента.
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17.08.2022 02:27 Відповісти
я сколько раз себе задавал вопрос -ну ладно вы зэлёная шваль выгораживали иуду-зэ за корупцию ,ну ладно за малодушие (в конце концов он простой наркоман и откуда там смелость и дух) Но когда вы знаете что он предатель выродок на котором смерь тысяч людей который и вас предал и ваших детей то как вы можете и дальше продолжать его выгораживать -ведь это какое то немыслемое извращение морали и самосохранения?
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17.08.2022 02:34 Відповісти
Консерва, не обсирають, а хочуть правду і захист від гаранта, а йому насрати
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17.08.2022 02:59 Відповісти
Ничего у них не выйдет)
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17.08.2022 03:29 Відповісти
Рома, тебе щас обидно стало за Гундосика? Или за свою куму Мосейчучку?
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17.08.2022 01:21 Відповісти
Щас) Научись для начала правильно писать, писатель...
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17.08.2022 01:34 Відповісти
Може ты сразу на бутылку присядешь, читатель?
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17.08.2022 10:31 Відповісти
Любимая тема рашки, бутылка, письки и сиськи. Ничего нового)
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17.08.2022 12:36 Відповісти
Ну, давай по теме, руцкоязике
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17.08.2022 02:01 Відповісти
Radio Lemberg

@RadioLemberg

· 6h

В інтерв'ю для Washington Post агент "Буратіно" визнав, що $7млрд щомісяця для нього набагато важливіші ніж десятки тисяч вбитих та покалічених українців, мільйони біженців та 1/5 території й промисловості України. Живим брати гада, ніякого Ростова!!!
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17.08.2022 01:16 Відповісти
Не дай Бог
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17.08.2022 01:38 Відповісти
Маркітанткам заповідати? Все решта згідно закону без заповіту? Що за срань
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17.08.2022 01:54 Відповісти
 
 