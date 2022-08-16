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Новини Війна
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ВР дозволила арештовувати військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

депутат,вр,рада,верховная

Верховна Рада прийняла закон, яким встановлюється запобіжний захід до військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час дії воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексів України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану", реєстр №7431.

Злочин, вчинений військовослужбовцем під час дії правового режиму воєнного стану, свідчить про його максимальний ступінь суспільної небезпеки, а відтак до такого військовослужбовця може бути застосовано виключно запобіжний захід - тримання під вартою.

Зазначеним Законом статтю 176 Кримінального процесуального кодексу України доповнено частиною сьомою, відповідно до якої "Під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-405, 407, 408, 429 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої статті 176", тобто тримання під вартою.

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Крім того, змінами до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що "Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами п’ятою та сьомою статті 176 цього Кодексу".

Прийняття закону має унеможливити застосування будь-яких інших запобіжних заходів, крім як тримання під вартою, до військовослужбовців, які вчинили окремо визначені воєнні злочини під час дії правового режиму воєнного стану.

Автор: 

арешт (2539) ВР (15051) військовослужбовці (4815) воєнні злочини (1882)


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Топ коментарі
+26
А коли ВР дозволить арештовувати дупутатів за злочини під час війни та й не тільки???
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16.08.2022 17:29 Відповісти
+22
так війна - це б..ть суцільний злочин... чи я шось не розумію? Якщо наші воїни влуплять по хаті з орками - то їх посадять за зруйновану хату? це так тепер буде?
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16.08.2022 17:29 Відповісти
+19
Зелені тварі аж кип'ятком обсцикаються, так військових бояться.
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16.08.2022 17:37 Відповісти
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Це тепер на "нулі" будуть і слідчі, і прокурори з адвокатами?
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16.08.2022 17:27 Відповісти
взагалі то потрібні військові суди, а не цивільні
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16.08.2022 17:29 Відповісти
військових судять військові суди та трибунали
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16.08.2022 18:35 Відповісти
Странно зачем нужен сейчас этот закон ??? По сути это усиление против рядового состава ... Можно под одну из этих статьей любого подвести !!! Исполнять приказы долбодятлов командиров самодуров та еще радость Не знаю к чему это но добром это не закончится -- по мне очередная хрень от ********** дерьмаков
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16.08.2022 19:39 Відповісти
Так, этих под залог нельзя. Ясно. А вот депутатов, которые бухими людей насмерть сбивают, можно?
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16.08.2022 17:28 Відповісти
Якщо москаля без попередження вцілити це злочин? Досить туманно. А дєрьмака? Не ясний закон.
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16.08.2022 21:04 Відповісти
так війна - це б..ть суцільний злочин... чи я шось не розумію? Якщо наші воїни влуплять по хаті з орками - то їх посадять за зруйновану хату? це так тепер буде?
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16.08.2022 17:29 Відповісти
Чого Ви починаєте, це нормальна практика у цивілізованих країнах
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16.08.2022 17:32 Відповісти
У цивілізованих країнах для цього є окрема військова прокуратура, яку у нас остаточно ліквідували зелені вилупки.
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16.08.2022 18:04 Відповісти
🙄 Перш ніж ляпати, гугл тобі в допомогу.-"Військова прокуратура України має складну історію
У 2012 році система військової прокуратури була ліквідована, натомість було виокремлено напрям роботи органів у військовій та оборонній сфері"....
Ой-йой....
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17.08.2022 08:29 Відповісти
А коли ВР дозволить арештовувати дупутатів за злочини під час війни та й не тільки???
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16.08.2022 17:29 Відповісти
не ний
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16.08.2022 19:38 Відповісти
Поверніть військову прокуратуру та військову поліцію. Дії військових повинні розслідувати спеціалізовані установи і громадянське законодавство застосовувати некоректно.
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16.08.2022 17:32 Відповісти
это не нормально. За какие злочiни, есть перечень. Гражданские суды и прокуроры к военным не должны даже приближаться. Что то не то происходит.
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16.08.2022 17:33 Відповісти
Ну як. Ось засів військовослужбовець в засідку і застрелив окупанта. Ось йому і навмисне вбивство. Бо ж він мав намір вбити кацапа, а піди ще доведи, що кацап йому чимось загрожував.
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16.08.2022 17:36 Відповісти
Чому ВРУ не введе тимчасово смертну кару на місці, для колаборантів, на весь час військового стану? Спіймали навідника - відразу на гіляку, ще й усна подяка від боневтіка
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16.08.2022 17:33 Відповісти
Капець тому чуваку на мотоциклі...
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16.08.2022 17:34 Відповісти
Зараз Портнов на такі "ласощі" повернеться....
Дибіли бл...
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16.08.2022 17:35 Відповісти
Та чого дивного, Єрмаки з татаровими керують! Завтра скажуть, що забиття оккупанта то злочин, тре було його чаркою почастувати, та закуску піднести!. Чого ви ще чекаєте від москальських зайд!
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16.08.2022 17:36 Відповісти
Зелені тварі аж кип'ятком обсцикаються, так військових бояться.
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16.08.2022 17:37 Відповісти
Заарештували за злочин - це зрозуміло . А що таке воєнний злочин ?
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16.08.2022 17:41 Відповісти
А це як із Корбаном.
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16.08.2022 17:58 Відповісти
Окремий розділ кку.
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16.08.2022 18:14 Відповісти
вiйскових за грати - договорняк ламають. тiтушню на волю, депутати недоторканi. коллаборанти - це святе, зрадникiв та навiдникiв ракет - простити i вiдпустити. верховне шапiто..
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16.08.2022 17:41 Відповісти
Саме для цього зелені потвори ліквідували військову прокуратуру.
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16.08.2022 18:02 Відповісти
402-405 непокора, невиконання приказу, погроза або насильство щодо начальника.
407 самоволка.
408 дезертирство.
429 самовільне залишення пля бою.
Це для розуміння, про що річ.
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16.08.2022 18:05 Відповісти
Пам'ятаєте про той випадок із вилученими виродками у погонах клістронами систем ППО? Так от - тепер подібне лайно може стати НОРМОЮ! Вони ще отих гімнесті підернешнл хай запросять - щоб ті потім розповідали як "озєрєлиє укрофашисти стрєляют в живих рюзьгіх - пасля чяго ані стают мьортвимі!Саусєм мьортвимі - вот ужо ж чьо ані дєлают: убійци нєвінних рюзьгємальчікаввтрусіках!!"
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16.08.2022 18:13 Відповісти
прикордонника який стріляв по порушникам кордону (одну особу застрелив, друга особа "постраждала" втікла потім до рф) теж хотіли як за злочин на 13 років посадити, хоча він діяв за уставом, так щоб цього не сталося, люди мало мали до суду прийти мало не з в"язанками дров. І його виправдали.
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16.08.2022 18:28 Відповісти
не те що виправдали; а навіть засудили, для початку на 13років, і він в тюрмі посидів, допоки справа не повернулась в першу інстанцію за рішенням Верховного суду. І ще для цього птрібно було, щоб помінявся Генпрокурор, який погодився, що це не був військовий злочин, і лише на цій підставі прикордонника старшого солдата Колмогорова виправдали. Але, якщо кожного разу Генпрокурор буде вирішувати, чи є в діях військового склад злочину - це нонсенс! От чому потрібна військова прокуратура і військові суди!
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16.08.2022 19:20 Відповісти
до речі, та парочка кордон не порушувала. Але дала підстави вважати, що вони є наводчиками для ворожої арти (сигналізували фарами авто в темну пору доби; хоча там фари вмикались випадково, через секс). І, головне - втікали від прикордоників! Ситуація була неоднозначною - але прикордоники мали підстави затримувати! А вони ігнорували, втікали! От і стріляли!" Те вбивство - випадковість.
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16.08.2022 19:24 Відповісти
А Зеля туди не попадає?
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16.08.2022 22:55 Відповісти
От же ж ЗЕбилы бл.ядские. Героев по тюрьмам удумали упрятать. Только бы они врагов нации не уничтожали. Сцутся, су.ки.
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16.08.2022 23:22 Відповісти
То шо, уже и оккупанта убить нельзя? *Там же наши люди*, да, зебилы?
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16.08.2022 23:25 Відповісти
Мабуть це буде стосуватися тих людей які перейшли на сторону підарів.... Таких є чи мало... Тому можливо для них, думаю 🤔
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17.08.2022 08:32 Відповісти
 
 