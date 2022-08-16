ВР разрешила арестовывать военнослужащих, совершивших военные преступления во время войны

Верховная Рада приняла закон, которым устанавливается мера пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, парламент принял закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по избранию меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения", реестр №7431.

Преступление, совершенное военнослужащим во время действия правового режима военного положения, свидетельствует о его максимальной степени общественной опасности, а следовательно, к такому военнослужащему может быть применена исключительно мера пресечения - содержания под стражей.

Указанным Законом статья 176 Уголовного процессуального кодекса Украины дополнена частью седьмой, в соответствии с которой "Во время действия военного положения к военнослужащим, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 402-405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется исключительно мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой статьи 176", то есть содержание под стражей.

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Кроме того, изменениями в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что "Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски, предусмотренные статьей 177 настоящего Кодекса, кроме случаев, предусмотренных частями пятой и седьмой статьи 176 настоящего Кодекса.

Принятие закона должно сделать невозможным применение каких-либо других мер, кроме как содержания под стражей, к военнослужащим, совершившим отдельно определенные военные преступления во время действия правового режима военного положения.