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Новости Война
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ВР разрешила арестовывать военнослужащих, совершивших военные преступления во время войны

депутат,вр,рада,верховная

Верховная Рада приняла закон, которым устанавливается мера пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, парламент принял закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по избранию меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения", реестр №7431.

Преступление, совершенное военнослужащим во время действия правового режима военного положения, свидетельствует о его максимальной степени общественной опасности, а следовательно, к такому военнослужащему может быть применена исключительно мера пресечения - содержания под стражей.

Указанным Законом статья 176 Уголовного процессуального кодекса Украины дополнена частью седьмой, в соответствии с которой "Во время действия военного положения к военнослужащим, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 402-405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется исключительно мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой статьи 176", то есть содержание под стражей.

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Кроме того, изменениями в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что "Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски, предусмотренные статьей 177 настоящего Кодекса, кроме случаев, предусмотренных частями пятой и седьмой статьи 176 настоящего Кодекса.

Принятие закона должно сделать невозможным применение каких-либо других мер, кроме как содержания под стражей, к военнослужащим, совершившим отдельно определенные военные преступления во время действия правового режима военного положения.

Автор: 

арест (10465) ВР (29289) военнослужащие (6189) военные преступления (1457)


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Топ комментарии
+26
А коли ВР дозволить арештовувати дупутатів за злочини під час війни та й не тільки???
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16.08.2022 17:29 Ответить
+22
так війна - це б..ть суцільний злочин... чи я шось не розумію? Якщо наші воїни влуплять по хаті з орками - то їх посадять за зруйновану хату? це так тепер буде?
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16.08.2022 17:29 Ответить
+19
Зелені тварі аж кип'ятком обсцикаються, так військових бояться.
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16.08.2022 17:37 Ответить
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Це тепер на "нулі" будуть і слідчі, і прокурори з адвокатами?
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16.08.2022 17:27 Ответить
взагалі то потрібні військові суди, а не цивільні
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16.08.2022 17:29 Ответить
військових судять військові суди та трибунали
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16.08.2022 18:35 Ответить
Странно зачем нужен сейчас этот закон ??? По сути это усиление против рядового состава ... Можно под одну из этих статьей любого подвести !!! Исполнять приказы долбодятлов командиров самодуров та еще радость Не знаю к чему это но добром это не закончится -- по мне очередная хрень от ********** дерьмаков
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16.08.2022 19:39 Ответить
Так, этих под залог нельзя. Ясно. А вот депутатов, которые бухими людей насмерть сбивают, можно?
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16.08.2022 17:28 Ответить
Якщо москаля без попередження вцілити це злочин? Досить туманно. А дєрьмака? Не ясний закон.
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16.08.2022 21:04 Ответить
так війна - це б..ть суцільний злочин... чи я шось не розумію? Якщо наші воїни влуплять по хаті з орками - то їх посадять за зруйновану хату? це так тепер буде?
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16.08.2022 17:29 Ответить
Чого Ви починаєте, це нормальна практика у цивілізованих країнах
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16.08.2022 17:32 Ответить
У цивілізованих країнах для цього є окрема військова прокуратура, яку у нас остаточно ліквідували зелені вилупки.
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16.08.2022 18:04 Ответить
🙄 Перш ніж ляпати, гугл тобі в допомогу.-"Військова прокуратура України має складну історію
У 2012 році система військової прокуратури була ліквідована, натомість було виокремлено напрям роботи органів у військовій та оборонній сфері"....
Ой-йой....
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17.08.2022 08:29 Ответить
А коли ВР дозволить арештовувати дупутатів за злочини під час війни та й не тільки???
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16.08.2022 17:29 Ответить
не ний
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16.08.2022 19:38 Ответить
Поверніть військову прокуратуру та військову поліцію. Дії військових повинні розслідувати спеціалізовані установи і громадянське законодавство застосовувати некоректно.
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16.08.2022 17:32 Ответить
это не нормально. За какие злочiни, есть перечень. Гражданские суды и прокуроры к военным не должны даже приближаться. Что то не то происходит.
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16.08.2022 17:33 Ответить
Ну як. Ось засів військовослужбовець в засідку і застрелив окупанта. Ось йому і навмисне вбивство. Бо ж він мав намір вбити кацапа, а піди ще доведи, що кацап йому чимось загрожував.
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16.08.2022 17:36 Ответить
Чому ВРУ не введе тимчасово смертну кару на місці, для колаборантів, на весь час військового стану? Спіймали навідника - відразу на гіляку, ще й усна подяка від боневтіка
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16.08.2022 17:33 Ответить
Капець тому чуваку на мотоциклі...
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16.08.2022 17:34 Ответить
Зараз Портнов на такі "ласощі" повернеться....
Дибіли бл...
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16.08.2022 17:35 Ответить
Та чого дивного, Єрмаки з татаровими керують! Завтра скажуть, що забиття оккупанта то злочин, тре було його чаркою почастувати, та закуску піднести!. Чого ви ще чекаєте від москальських зайд!
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16.08.2022 17:36 Ответить
Зелені тварі аж кип'ятком обсцикаються, так військових бояться.
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16.08.2022 17:37 Ответить
Заарештували за злочин - це зрозуміло . А що таке воєнний злочин ?
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16.08.2022 17:41 Ответить
А це як із Корбаном.
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16.08.2022 17:58 Ответить
Окремий розділ кку.
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16.08.2022 18:14 Ответить
вiйскових за грати - договорняк ламають. тiтушню на волю, депутати недоторканi. коллаборанти - це святе, зрадникiв та навiдникiв ракет - простити i вiдпустити. верховне шапiто..
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16.08.2022 17:41 Ответить
Саме для цього зелені потвори ліквідували військову прокуратуру.
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16.08.2022 18:02 Ответить
402-405 непокора, невиконання приказу, погроза або насильство щодо начальника.
407 самоволка.
408 дезертирство.
429 самовільне залишення пля бою.
Це для розуміння, про що річ.
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16.08.2022 18:05 Ответить
Пам'ятаєте про той випадок із вилученими виродками у погонах клістронами систем ППО? Так от - тепер подібне лайно може стати НОРМОЮ! Вони ще отих гімнесті підернешнл хай запросять - щоб ті потім розповідали як "озєрєлиє укрофашисти стрєляют в живих рюзьгіх - пасля чяго ані стают мьортвимі!Саусєм мьортвимі - вот ужо ж чьо ані дєлают: убійци нєвінних рюзьгємальчікаввтрусіках!!"
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16.08.2022 18:13 Ответить
прикордонника який стріляв по порушникам кордону (одну особу застрелив, друга особа "постраждала" втікла потім до рф) теж хотіли як за злочин на 13 років посадити, хоча він діяв за уставом, так щоб цього не сталося, люди мало мали до суду прийти мало не з в"язанками дров. І його виправдали.
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16.08.2022 18:28 Ответить
не те що виправдали; а навіть засудили, для початку на 13років, і він в тюрмі посидів, допоки справа не повернулась в першу інстанцію за рішенням Верховного суду. І ще для цього птрібно було, щоб помінявся Генпрокурор, який погодився, що це не був військовий злочин, і лише на цій підставі прикордонника старшого солдата Колмогорова виправдали. Але, якщо кожного разу Генпрокурор буде вирішувати, чи є в діях військового склад злочину - це нонсенс! От чому потрібна військова прокуратура і військові суди!
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16.08.2022 19:20 Ответить
до речі, та парочка кордон не порушувала. Але дала підстави вважати, що вони є наводчиками для ворожої арти (сигналізували фарами авто в темну пору доби; хоча там фари вмикались випадково, через секс). І, головне - втікали від прикордоників! Ситуація була неоднозначною - але прикордоники мали підстави затримувати! А вони ігнорували, втікали! От і стріляли!" Те вбивство - випадковість.
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16.08.2022 19:24 Ответить
А Зеля туди не попадає?
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16.08.2022 22:55 Ответить
От же ж ЗЕбилы бл.ядские. Героев по тюрьмам удумали упрятать. Только бы они врагов нации не уничтожали. Сцутся, су.ки.
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16.08.2022 23:22 Ответить
То шо, уже и оккупанта убить нельзя? *Там же наши люди*, да, зебилы?
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16.08.2022 23:25 Ответить
Мабуть це буде стосуватися тих людей які перейшли на сторону підарів.... Таких є чи мало... Тому можливо для них, думаю 🤔
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17.08.2022 08:32 Ответить
 
 