ВР разрешила арестовывать военнослужащих, совершивших военные преступления во время войны
Верховная Рада приняла закон, которым устанавливается мера пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, парламент принял закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по избранию меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения", реестр №7431.
Преступление, совершенное военнослужащим во время действия правового режима военного положения, свидетельствует о его максимальной степени общественной опасности, а следовательно, к такому военнослужащему может быть применена исключительно мера пресечения - содержания под стражей.
Указанным Законом статья 176 Уголовного процессуального кодекса Украины дополнена частью седьмой, в соответствии с которой "Во время действия военного положения к военнослужащим, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 402-405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется исключительно мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой статьи 176", то есть содержание под стражей.
Кроме того, изменениями в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что "Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски, предусмотренные статьей 177 настоящего Кодекса, кроме случаев, предусмотренных частями пятой и седьмой статьи 176 настоящего Кодекса.
Принятие закона должно сделать невозможным применение каких-либо других мер, кроме как содержания под стражей, к военнослужащим, совершившим отдельно определенные военные преступления во время действия правового режима военного положения.
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У 2012 році система військової прокуратури була ліквідована, натомість було виокремлено напрям роботи органів у військовій та оборонній сфері"....
Ой-йой....
Дибіли бл...
407 самоволка.
408 дезертирство.
429 самовільне залишення пля бою.
Це для розуміння, про що річ.