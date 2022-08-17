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Новини Силовики
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Організатор трансферу для військовозабов’язаних через кордон із Словаччиною затриманий на Закарпатті, - Нацполіція

нацполція

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора схеми з незаконного переправлення за кордон громадянам призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За даними слідства, послуги з "трансферу" пропонували громадянам, які в такий спосіб намагалися уникнути мобілізації. Вартість такої послуги становила 3 500 доларів з однієї людини.

15 серпня оперативники затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу під час спроби переправити двох чоловіків призовного віку до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років

Автор: 

кордон (4825) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) мобілізація (3123) Закарпатська область (2081)


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Топ коментарі
+8
У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба
на фото иуда-зэ и ермак-ФСБ копают траншеи
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17.08.2022 01:28 Відповісти
+8
Чоловіків без військового досвіду
не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський
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17.08.2022 01:55 Відповісти
+5
Та не від мобілізації вони тікали. А від голоду, безробіття і безгрошів'я в цьому концтаборі, яке влаштував zелений виродок
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17.08.2022 02:04 Відповісти
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У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба
на фото иуда-зэ и ермак-ФСБ копают траншеи
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17.08.2022 01:28 Відповісти
Два алконавта і фсбшні кроти 😠
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17.08.2022 01:42 Відповісти
Чоловіків без військового досвіду
не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський
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17.08.2022 01:55 Відповісти
Та не від мобілізації вони тікали. А від голоду, безробіття і безгрошів'я в цьому концтаборі, яке влаштував zелений виродок
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17.08.2022 02:04 Відповісти
В армії зарплати від 1000 ойро. Де ти бачиш безгрошів'я?
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17.08.2022 06:07 Відповісти
А де беруться ці 1000 ойро? І чому тоді держава до вересня дала вказівку скоротити 30% бюджетників і до нового року ще 30?
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17.08.2022 16:34 Відповісти
Не може бути
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17.08.2022 08:17 Відповісти
Ага, так тiкали вiд "безгрошів'я ", що платили аж по 4 куска зеленi...
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17.08.2022 11:15 Відповісти
Та я тоже заплатив би, знайшов, позичив, вкрав. А який інший варіант? Сидіти і чекати, поки всі гроші закінчаться і йти здихати?
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17.08.2022 16:29 Відповісти
Поясніть де брати зараз гроші? Якщо до війни їздили мільйони на заробітки,то що вже казати,за сьогодення?Беруть то до армії десь десяту частину чоловіків.
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17.08.2022 02:43 Відповісти
Брехня! якщо ловлять за статтею спроба перетину держ кордону чи перетин держкордону поза пунктом пропуску, то після суду ведуть у військомат, а звідти 100% у війська. У Закарпатській обласній - це працює на потоці.
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17.08.2022 06:12 Відповісти
І які з них після цього солдати? Яка у них мотивація? Іони ж покидають зброю та поздаються у полон після перщого ж бою. А потім на сєпарських каналах будуть викладати з ними принизливі відео. Це краще?
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17.08.2022 07:46 Відповісти
В чому брехня? Що кожен 10 в армії? Скільки зараз армія 5 млн?
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17.08.2022 11:10 Відповісти
ага, заплач ще! Де брати гороші, за що жити! Десь вони беруть 3500 долл тільки за перетин, і не останні їх кошти. А вояки з них будуть точно такі ж як з виловлених у ОРДЛО бамбасят. ходять в атаки з цим доли.
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17.08.2022 11:17 Відповісти
Зеленському,Арестовичу,Данілову,і багатьом іншим,то пофіг,в них гроші є на все.Крім того,їхні родичі то точно не воюють.
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17.08.2022 02:44 Відповісти
Мабуть то саме ті, хто їздив на заробітки на расєю. Зараз вони теж тікають та платять за це 3500$ ще й з собою на кармані везуть, а деякі лохі запитують - де брати зараз гроші. Раніше треба було про це думати, коли американці попереджали, що війна таки буде.
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17.08.2022 02:52 Відповісти
Більшість людей, вже давно їздили на заробітки в Європу, але деякі недолугі цього не розуміють. Крім того так їдуть ті, в кого гроші є. Заробітчани, так не поїдуть. Але ці якісь тупі. Вже би краще групи інвалідності собі зробили, можливо на голови. Бо давати великі гроші, за лише можливість перетину, а не гарантію, це дурість.
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17.08.2022 03:42 Відповісти
Вони їдуть не для того щоб повернутися, швидше за все їхня сім'я вже давно в Канаді, чи іншій країні де можна почати нове життя. Навіть якщо спіймають і заберуть в армію то від такого воїна користі нуль - почне аватарити і саботувати, а з часом він всеодно виїде.
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17.08.2022 06:21 Відповісти
Граждане стали холопами крепостными
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17.08.2022 05:23 Відповісти
Просто бабло з "нелегального трансферу" не іде в касу партії слуга народу, тому воно нелегальне з точки зору мусорів. А от якби "евакуація" йшла через офіційну касу, то все було б законно. рашист портнов не дасть сбрехати - до факту його трансферу у правоохоронних органів взагалі немає питань.
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17.08.2022 06:17 Відповісти
Любят у нас газете словечки /трансферу мундиаль и.д.т.п./
Почему не написать незаконному перети ну кордоны
И козе понятно /дезертиры/
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17.08.2022 07:41 Відповісти
Це тобі з Польщі видно хто дезертир а хто ні? Нехай зараз в армії 1 млн чоловіків, тоді як заробляти іншим 15 мільйонам чоловікам? Металургії вже немає як галузі в цілому, Сільське господарство - половина полів заміновано або згоріли.
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17.08.2022 07:48 Відповісти
Будівництво стоїть. Всі бояться. Добудовують, те, в що вклали вже гроші. Все. Далі буде жопа. Інвестицій немає і не буде до кінця війни. Так само з іншими галузями. Але зеленому падлу насрати
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17.08.2022 16:33 Відповісти
 
 