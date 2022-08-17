Організатор трансферу для військовозабов’язаних через кордон із Словаччиною затриманий на Закарпатті, - Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора схеми з незаконного переправлення за кордон громадянам призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За даними слідства, послуги з "трансферу" пропонували громадянам, які в такий спосіб намагалися уникнути мобілізації. Вартість такої послуги становила 3 500 доларів з однієї людини.

15 серпня оперативники затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу під час спроби переправити двох чоловіків призовного віку до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років