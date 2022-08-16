Чоловіків без військового досвіду не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський у відповідь на петицію

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років, які не мають військового досвіду.

Відповідь опублікована на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, за Конституцією, захист суверенітету і територіальної цілісності держави - це справа та обов'язок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.

"Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військової служби, але пройшли підготовку у навчальних військових частинах", - наголосив Зеленський.

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Президент нагадав, що українці в запасі й не призвані під час мобілізації "можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер".

"Скасування зазначених обмежень передбачається зробити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - резюмував президент.

При цьому він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням "опрацювати поставлені в електронній петиції питання".

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