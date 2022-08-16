Чоловіків без військового досвіду не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський у відповідь на петицію
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років, які не мають військового досвіду.
Відповідь опублікована на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що, за Конституцією, захист суверенітету і територіальної цілісності держави - це справа та обов'язок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.
"Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військової служби, але пройшли підготовку у навчальних військових частинах", - наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що українці в запасі й не призвані під час мобілізації "можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер".
"Скасування зазначених обмежень передбачається зробити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - резюмував президент.
При цьому він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням "опрацювати поставлені в електронній петиції питання".
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Геноцид українців, та суцільна брехня.
Боже, які ж ви жалюгідні, навіть самі не рощумієте)
Сикунці готові кого завгодно і зєбобой і кацапом називати, хто їх тикає писком в те, що у вирішальний для країни та народу час вони думають, як би звалити, а не як знищити ворога, що прийшов стерти країну і націю з історії
Мабуть тому що краще розуміється в державному керівництві і в тому як працює в державі економіка? Особливо в умовах війни.
Это не ты часом статью писал?
Як можна бачити звірства, які коять окупанти в Україні і ховатись під спідницями. Кацапи в вас не питатимуть, за кого ви голосували
Із того що відбувається я роблю простий висновок - немає ніякого плану мобілізації, вирішується все по ходу п єси, а отже немає плану перемоги... а отже закінчиться все це х..во для усіх.
Їбанати зелені...
Але з кого набирати резерв, якщо 73% сидять обговорюють, як би звалити, та ухилитись від призову. Всі, хто хотіли, вже пішов.
Років через 50 буде кумедно почути
- діду, а ти воював?
- та ні, я б може пішов, але лисого з кварталу пускали на Мальдіви, а мене ні
- ??
Я в цій секції коментарів жодного комента не побачив, що орки виродки, бо напали на країну і вбивають та знущаються.
Тільки камлання, що буба не такий, за кордон не пускають, воюють не так.
Соромно повинно бути за таке
Потрібна петиція, щоб держава організувала відповідне навчання військовозобов'язаних, бо ніким замінити тих, хто вже півроку на фронті.