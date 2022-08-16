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Новини Війна
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Чоловіків без військового досвіду не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський у відповідь на петицію

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років, які не мають військового досвіду.

Відповідь опублікована на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, за Конституцією, захист суверенітету і територіальної цілісності держави - це справа та обов'язок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.

"Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військової служби, але пройшли підготовку у навчальних військових частинах", - наголосив Зеленський.

Читайте: Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон. ДОКУМЕНТ

Президент нагадав, що українці в запасі й не призвані під час мобілізації "можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер".

"Скасування зазначених обмежень передбачається зробити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - резюмував президент.

При цьому він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням "опрацювати поставлені в електронній петиції питання".

Також читайте: Від початку воєнного стану на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4823) Зеленський Володимир (24391) чоловіки (160) петиція (321)


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Топ коментарі
+46
А гниды из 95 го квартала какого рода? Среднего? А обезьяны из стаи слуг народа?
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16.08.2022 11:56 Відповісти
+45
Зелені підари не створюють робочих місць і не реанімують ВПК. 35% чоловіків не мають роботи.
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16.08.2022 11:59 Відповісти
+41
у зеленого довбня, походу, большие планы на мирняк в качестве живого щита!
это как было в Гостомеле - ни один зелёный долбодятел не сообщил местному населению, что нужно эвакуироваться!!!! кровь сотен убитых бучанцев, гостомельчан, ирпенцев - и на совестве зеленых утырков
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16.08.2022 12:15 Відповісти
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Вибрали блазня и все скріз дупу.
Геноцид українців, та суцільна брехня.
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16.08.2022 14:05 Відповісти
Зеля ты на стоящая ******, дай работу или плати по 15000 ежемесячно и будем сидеть до конца войны, ***** весь свой квартал на передовую , где находится сын от первого брака резникова? А где трое взрослых детей Данилов?
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16.08.2022 14:07 Відповісти
В любом случае все свалят, кто хотел. Я в черновицкой области живу: челы договариваются с нарядом погранцов, чтобы те не патрулировали границу ("патрулировали в др месте"), например, с 21 до 21:30 часов. Подъезжает бус, выбегают из него и перелазят границу. Румыны даже если и ловят, то не выдают укр стороне.
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16.08.2022 14:14 Відповісти
Платять хабар 8 000 доларів з особи, а потім біжать в обумовленому місці в обумовлений час.
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16.08.2022 14:29 Відповісти
за такий нелегальний спосіб платят максимум 1.5 к $. З них десь 60% йде "погранцям" і 40% "рішалам"
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16.08.2022 14:54 Відповісти
доблесні ПРИКОРДРННИчки ЗАХИСНИКИ. Тобто всі Знають та ігнорують. А на фронті люди гинуть. По ходу кордон оберігають ЗЛОЧИНЦІ виявляється. Це НОРМАЛЬНО ? ценормально
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16.08.2022 14:41 Відповісти
пока будет спрос - будет и предложение. Закручивание гаек ничего не даст, "решалами" просто станут люди віше уровнем, ніж сейчас
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16.08.2022 14:57 Відповісти
Дякую бомбящім "мужчінам" за піднятий настрій)
Боже, які ж ви жалюгідні, навіть самі не рощумієте)
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16.08.2022 14:41 Відповісти
Зелений, а ти помітив, що ти тут в жалюгідній меншості і скоро вас, слуг урода, будуть ******* по всій країні, як людям не буде за що жити. І твій зенаркоман спасаючи свою шкуру і залишки рейтингу дозволить виїзд. Бо економіку не обманеш... Але ж вас, слуг, понабирали в борделях і на ринках. Тамади і діджеї керують країною🤮
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16.08.2022 14:53 Відповісти
Та приїжджай в Донецьку область, подивимось, хто тут кого ******* буде)
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16.08.2022 15:01 Відповісти
Так ти заміьив, що ти в жалюгідній меншості?
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16.08.2022 15:20 Відповісти
Та бачу. Ну а що поробиш. Боягузів завжди було більше.
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16.08.2022 15:36 Відповісти
сгинь, зелена нечисть
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16.08.2022 14:56 Відповісти
Не вгадали ви обидва, бабуїни, я за пороха в обох турах голосував і завжди висміював "какіхразніц" і "хотьпаржом")

Сикунці готові кого завгодно і зєбобой і кацапом називати, хто їх тикає писком в те, що у вирішальний для країни та народу час вони думають, як би звалити, а не як знищити ворога, що прийшов стерти країну і націю з історії
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16.08.2022 15:00 Відповісти
блазень
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16.08.2022 15:37 Відповісти
А ти боягуз)
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16.08.2022 16:02 Відповісти
Да ну! Якщо за Пороха тоді чому Порох не заборонив виїзд чоловікам?

Мабуть тому що краще розуміється в державному керівництві і в тому як працює в державі економіка? Особливо в умовах війни.
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16.08.2022 15:09 Відповісти
Я впевнений, що якби на його каденцію випали такі події, то було б так само. Є конституція, є закони і є воєнний стан. Годі вже скиглити та шукати щілини в законодавстві та списувати своє боягузтво на лисого сина пороха з кварталу
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Зелох вперше відкрив Конституцію? А що там сказано про скасування громадянства?
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16.08.2022 15:11 Відповісти
"Чоловіки", можете скільки завгодно тицяти тремтячими пальчиками в спам, але це не скасує того факту, що ви жалюгідні скиглії)
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16.08.2022 15:17 Відповісти
https://life.nv.ua/socium/kak-ne-poteryat-uvazhenie-k-muzhchine-kotoryy-boitsya-chto-zaberut-na-front-sovety-psihologa-50257827.html Нормально ли это? Что делать, если вы теряете уважение к мужчинам, которые не пошли воевать - советы психолога

Это не ты часом статью писал?
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16.08.2022 15:22 Відповісти
Та я не збираюсь з цим щось робити. Вони крім огиди нічого не викликають.

Як можна бачити звірства, які коять окупанти в Україні і ховатись під спідницями. Кацапи в вас не питатимуть, за кого ви голосували
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16.08.2022 15:39 Відповісти
тупість до добра не довидь ніколи... якщо є план війни, а наша мета у цій війні - перемога, відповідно повинен бути і план мобілізації (ну не впихнеш ти 10 млн. у військо - це маразм), той хто не потрапляє у план мобілізації - якщо буде сидіти без роботи і сім ї перетвориться на латентного колоборанта, ті хто попадають у план мобілізації - мають йти і навчатися воювати доки є час.

Із того що відбувається я роблю простий висновок - немає ніякого плану мобілізації, вирішується все по ходу п єси, а отже немає плану перемоги... а отже закінчиться все це х..во для усіх.
Їбанати зелені...
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16.08.2022 15:44 Відповісти
Ок. Є ор-1, ор-2, є військовозобов'язані.
Але з кого набирати резерв, якщо 73% сидять обговорюють, як би звалити, та ухилитись від призову. Всі, хто хотіли, вже пішов.

Років через 50 буде кумедно почути

- діду, а ти воював?

- та ні, я б може пішов, але лисого з кварталу пускали на Мальдіви, а мене ні

- ??
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16.08.2022 15:56 Відповісти
Ну так поки є час, пропустіть усіх через початкову військову підготовку. **** сидіти й дрочити? Чи потім, коли касаби у себе назбирають достатньо орків для масштабного наступу, будемо ловити на блокпостах усіх, і непідготовлених у бій?
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16.08.2022 15:18 Відповісти
Та спробуй їх зажени.

Я в цій секції коментарів жодного комента не побачив, що орки виродки, бо напали на країну і вбивають та знущаються.

Тільки камлання, що буба не такий, за кордон не пускають, воюють не так.
Соромно повинно бути за таке
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16.08.2022 16:25 Відповісти
Очень деликатный вопрос. Тикакть во время войны или не тикать - личное дело каждого. Вот например если бы бежал боневтик было бы лучше для всех. Скажу одно, лично мне плевать, что про меня думают окружающие, мне стыдится нечего ведь правила морали для себя устанавливаю лично я . Тут каждый по своему прав и в этой дискуссии нет победителей, кто-то прав что бежит - спасая жизнь, кто-то их хааит за то, что втикли, а кто-то умирает на фронте. Но то что зеленый мудень укатал бабло в асфальт и просрал все что можна, это чисто вина 73 % зебилов. И вот каждый уважаемый себя порохобот должен идти на фронт только тогда, кончатся зебобы
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16.08.2022 15:19 Відповісти
да ясно все. главное что кенты на Мальдивах
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16.08.2022 15:23 Відповісти
Депутаты свободно выезжают, 95 квартал свободно выезжают, бизнесмены близкие к Зеленскому свободно выезжают вывозя миллионами кэш, а простой украинец попал в концлагерь и стал заложником!!!
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16.08.2022 15:29 Відповісти
Вообще-то наши воины защищают нашу землю, а не зеленского с 95 кодлом шерифов и прочих агрохимий. Хотя после победы эти мрази никуда не денутся и продолжат красть деньги и обворововоть украинцев, а зебилы еще больше будут надрачивать на зебоба и будет он вечно править в Украине, величайший Боневтик Оманский и его серый кардинал Андрей Елдак позывной козырь!!!
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16.08.2022 15:35 Відповісти
какая моя земля? комуналка за которую я ипотеку плочу или квадрат за городом где людей нет и работы?
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16.08.2022 17:14 Відповісти
Так званого президента Боневтикана на вила підняти і в сміттєвий бак, більше він не ні на що непридатний.
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16.08.2022 15:41 Відповісти
сволота або беріть воювати ,або дайте відкрити бізнес - третій рік не можу здати обєкт в експлуатацію !!! або випустіть на роботу з цієї корумпованої країни - вже сил немає битись з корупцією ...
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16.08.2022 16:06 Відповісти
Зелена тварь, чотирижди уклоніст. 95 квартал набув досвіду?
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16.08.2022 17:52 Відповісти
Зеля не розуміє, що таке патріотизм, бо патріотом ніколи не був навіть Ізраїлю. А ось те, що глава сімейства піде і на фронт заради того, щоб прогодувати сім'ю, він розуміє. Отак він і хоче влаштувати в країні внаслідок свого вродженого кретинізму.
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16.08.2022 18:13 Відповісти
Мені дуже дивно, що така петиція взагалі з'явилася. Зараз війна. Нема досвіду, так треба його набувати, а не тікати за кордон.
Потрібна петиція, щоб держава організувала відповідне навчання військовозобов'язаних, бо ніким замінити тих, хто вже півроку на фронті.
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16.08.2022 19:19 Відповісти
Виктория вы уже проходите обучение ? девушки уже давно на фронте или вы уже заграницей ?
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16.08.2022 19:34 Відповісти
Це він про себе?
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16.08.2022 23:55 Відповісти
Зелебобіки, ви зробили це разом!
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18.08.2022 13:10 Відповісти
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