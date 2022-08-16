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Новости Война
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Мужчин без военного опыта не будут выпускать из Украины до конца войны, - Зеленский в ответ на петицию

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим военного опыта.

Ответ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, по Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходивших военную службу, но прошедших подготовку в учебных воинских частях", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите: Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Президент напомнил, что украинцы в запасе и не призваны во время мобилизации "могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер".

"Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения", - резюмировал президент.

При этом он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "проработать поставленные в электронной петиции вопросы".

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граница (5305) Зеленский Владимир (20906) мужчины (134) петиция (357)


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Топ комментарии
+46
А гниды из 95 го квартала какого рода? Среднего? А обезьяны из стаи слуг народа?
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16.08.2022 11:56 Ответить
+45
Зелені підари не створюють робочих місць і не реанімують ВПК. 35% чоловіків не мають роботи.
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16.08.2022 11:59 Ответить
+41
у зеленого довбня, походу, большие планы на мирняк в качестве живого щита!
это как было в Гостомеле - ни один зелёный долбодятел не сообщил местному населению, что нужно эвакуироваться!!!! кровь сотен убитых бучанцев, гостомельчан, ирпенцев - и на совестве зеленых утырков
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16.08.2022 12:15 Ответить
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Вибрали блазня и все скріз дупу.
Геноцид українців, та суцільна брехня.
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16.08.2022 14:05 Ответить
Зеля ты на стоящая ******, дай работу или плати по 15000 ежемесячно и будем сидеть до конца войны, ***** весь свой квартал на передовую , где находится сын от первого брака резникова? А где трое взрослых детей Данилов?
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16.08.2022 14:07 Ответить
В любом случае все свалят, кто хотел. Я в черновицкой области живу: челы договариваются с нарядом погранцов, чтобы те не патрулировали границу ("патрулировали в др месте"), например, с 21 до 21:30 часов. Подъезжает бус, выбегают из него и перелазят границу. Румыны даже если и ловят, то не выдают укр стороне.
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16.08.2022 14:14 Ответить
Платять хабар 8 000 доларів з особи, а потім біжать в обумовленому місці в обумовлений час.
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16.08.2022 14:29 Ответить
за такий нелегальний спосіб платят максимум 1.5 к $. З них десь 60% йде "погранцям" і 40% "рішалам"
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16.08.2022 14:54 Ответить
доблесні ПРИКОРДРННИчки ЗАХИСНИКИ. Тобто всі Знають та ігнорують. А на фронті люди гинуть. По ходу кордон оберігають ЗЛОЧИНЦІ виявляється. Це НОРМАЛЬНО ? ценормально
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16.08.2022 14:41 Ответить
пока будет спрос - будет и предложение. Закручивание гаек ничего не даст, "решалами" просто станут люди віше уровнем, ніж сейчас
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16.08.2022 14:57 Ответить
Дякую бомбящім "мужчінам" за піднятий настрій)
Боже, які ж ви жалюгідні, навіть самі не рощумієте)
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16.08.2022 14:41 Ответить
Зелений, а ти помітив, що ти тут в жалюгідній меншості і скоро вас, слуг урода, будуть ******* по всій країні, як людям не буде за що жити. І твій зенаркоман спасаючи свою шкуру і залишки рейтингу дозволить виїзд. Бо економіку не обманеш... Але ж вас, слуг, понабирали в борделях і на ринках. Тамади і діджеї керують країною🤮
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16.08.2022 14:53 Ответить
Та приїжджай в Донецьку область, подивимось, хто тут кого ******* буде)
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16.08.2022 15:01 Ответить
Так ти заміьив, що ти в жалюгідній меншості?
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16.08.2022 15:20 Ответить
Та бачу. Ну а що поробиш. Боягузів завжди було більше.
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16.08.2022 15:36 Ответить
сгинь, зелена нечисть
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16.08.2022 14:56 Ответить
Не вгадали ви обидва, бабуїни, я за пороха в обох турах голосував і завжди висміював "какіхразніц" і "хотьпаржом")

Сикунці готові кого завгодно і зєбобой і кацапом називати, хто їх тикає писком в те, що у вирішальний для країни та народу час вони думають, як би звалити, а не як знищити ворога, що прийшов стерти країну і націю з історії
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16.08.2022 15:00 Ответить
блазень
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16.08.2022 15:37 Ответить
А ти боягуз)
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16.08.2022 16:02 Ответить
Да ну! Якщо за Пороха тоді чому Порох не заборонив виїзд чоловікам?

Мабуть тому що краще розуміється в державному керівництві і в тому як працює в державі економіка? Особливо в умовах війни.
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16.08.2022 15:09 Ответить
Я впевнений, що якби на його каденцію випали такі події, то було б так само. Є конституція, є закони і є воєнний стан. Годі вже скиглити та шукати щілини в законодавстві та списувати своє боягузтво на лисого сина пороха з кварталу
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16.08.2022 15:15 Ответить
Зелох вперше відкрив Конституцію? А що там сказано про скасування громадянства?
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16.08.2022 15:11 Ответить
"Чоловіки", можете скільки завгодно тицяти тремтячими пальчиками в спам, але це не скасує того факту, що ви жалюгідні скиглії)
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16.08.2022 15:17 Ответить
https://life.nv.ua/socium/kak-ne-poteryat-uvazhenie-k-muzhchine-kotoryy-boitsya-chto-zaberut-na-front-sovety-psihologa-50257827.html Нормально ли это? Что делать, если вы теряете уважение к мужчинам, которые не пошли воевать - советы психолога

Это не ты часом статью писал?
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16.08.2022 15:22 Ответить
Та я не збираюсь з цим щось робити. Вони крім огиди нічого не викликають.

Як можна бачити звірства, які коять окупанти в Україні і ховатись під спідницями. Кацапи в вас не питатимуть, за кого ви голосували
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16.08.2022 15:39 Ответить
тупість до добра не довидь ніколи... якщо є план війни, а наша мета у цій війні - перемога, відповідно повинен бути і план мобілізації (ну не впихнеш ти 10 млн. у військо - це маразм), той хто не потрапляє у план мобілізації - якщо буде сидіти без роботи і сім ї перетвориться на латентного колоборанта, ті хто попадають у план мобілізації - мають йти і навчатися воювати доки є час.

Із того що відбувається я роблю простий висновок - немає ніякого плану мобілізації, вирішується все по ходу п єси, а отже немає плану перемоги... а отже закінчиться все це х..во для усіх.
Їбанати зелені...
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16.08.2022 15:44 Ответить
Ок. Є ор-1, ор-2, є військовозобов'язані.
Але з кого набирати резерв, якщо 73% сидять обговорюють, як би звалити, та ухилитись від призову. Всі, хто хотіли, вже пішов.

Років через 50 буде кумедно почути

- діду, а ти воював?

- та ні, я б може пішов, але лисого з кварталу пускали на Мальдіви, а мене ні

- ??
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16.08.2022 15:56 Ответить
Ну так поки є час, пропустіть усіх через початкову військову підготовку. **** сидіти й дрочити? Чи потім, коли касаби у себе назбирають достатньо орків для масштабного наступу, будемо ловити на блокпостах усіх, і непідготовлених у бій?
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16.08.2022 15:18 Ответить
Та спробуй їх зажени.

Я в цій секції коментарів жодного комента не побачив, що орки виродки, бо напали на країну і вбивають та знущаються.

Тільки камлання, що буба не такий, за кордон не пускають, воюють не так.
Соромно повинно бути за таке
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16.08.2022 16:25 Ответить
Очень деликатный вопрос. Тикакть во время войны или не тикать - личное дело каждого. Вот например если бы бежал боневтик было бы лучше для всех. Скажу одно, лично мне плевать, что про меня думают окружающие, мне стыдится нечего ведь правила морали для себя устанавливаю лично я . Тут каждый по своему прав и в этой дискуссии нет победителей, кто-то прав что бежит - спасая жизнь, кто-то их хааит за то, что втикли, а кто-то умирает на фронте. Но то что зеленый мудень укатал бабло в асфальт и просрал все что можна, это чисто вина 73 % зебилов. И вот каждый уважаемый себя порохобот должен идти на фронт только тогда, кончатся зебобы
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16.08.2022 15:19 Ответить
да ясно все. главное что кенты на Мальдивах
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16.08.2022 15:23 Ответить
Депутаты свободно выезжают, 95 квартал свободно выезжают, бизнесмены близкие к Зеленскому свободно выезжают вывозя миллионами кэш, а простой украинец попал в концлагерь и стал заложником!!!
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16.08.2022 15:29 Ответить
Вообще-то наши воины защищают нашу землю, а не зеленского с 95 кодлом шерифов и прочих агрохимий. Хотя после победы эти мрази никуда не денутся и продолжат красть деньги и обворововоть украинцев, а зебилы еще больше будут надрачивать на зебоба и будет он вечно править в Украине, величайший Боневтик Оманский и его серый кардинал Андрей Елдак позывной козырь!!!
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16.08.2022 15:35 Ответить
какая моя земля? комуналка за которую я ипотеку плочу или квадрат за городом где людей нет и работы?
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16.08.2022 17:14 Ответить
Так званого президента Боневтикана на вила підняти і в сміттєвий бак, більше він не ні на що непридатний.
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16.08.2022 15:41 Ответить
сволота або беріть воювати ,або дайте відкрити бізнес - третій рік не можу здати обєкт в експлуатацію !!! або випустіть на роботу з цієї корумпованої країни - вже сил немає битись з корупцією ...
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16.08.2022 16:06 Ответить
Зелена тварь, чотирижди уклоніст. 95 квартал набув досвіду?
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16.08.2022 17:52 Ответить
Зеля не розуміє, що таке патріотизм, бо патріотом ніколи не був навіть Ізраїлю. А ось те, що глава сімейства піде і на фронт заради того, щоб прогодувати сім'ю, він розуміє. Отак він і хоче влаштувати в країні внаслідок свого вродженого кретинізму.
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16.08.2022 18:13 Ответить
Мені дуже дивно, що така петиція взагалі з'явилася. Зараз війна. Нема досвіду, так треба його набувати, а не тікати за кордон.
Потрібна петиція, щоб держава організувала відповідне навчання військовозобов'язаних, бо ніким замінити тих, хто вже півроку на фронті.
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16.08.2022 19:19 Ответить
Виктория вы уже проходите обучение ? девушки уже давно на фронте или вы уже заграницей ?
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16.08.2022 19:34 Ответить
Це він про себе?
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16.08.2022 23:55 Ответить
Зелебобіки, ви зробили це разом!
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18.08.2022 13:10 Ответить
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