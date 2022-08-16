Мужчин без военного опыта не будут выпускать из Украины до конца войны, - Зеленский в ответ на петицию
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим военного опыта.
Ответ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что, по Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.
"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходивших военную службу, но прошедших подготовку в учебных воинских частях", - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что украинцы в запасе и не призваны во время мобилизации "могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер".
"Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения", - резюмировал президент.
При этом он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "проработать поставленные в электронной петиции вопросы".
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Геноцид українців, та суцільна брехня.
Боже, які ж ви жалюгідні, навіть самі не рощумієте)
Сикунці готові кого завгодно і зєбобой і кацапом називати, хто їх тикає писком в те, що у вирішальний для країни та народу час вони думають, як би звалити, а не як знищити ворога, що прийшов стерти країну і націю з історії
Мабуть тому що краще розуміється в державному керівництві і в тому як працює в державі економіка? Особливо в умовах війни.
Это не ты часом статью писал?
Як можна бачити звірства, які коять окупанти в Україні і ховатись під спідницями. Кацапи в вас не питатимуть, за кого ви голосували
Із того що відбувається я роблю простий висновок - немає ніякого плану мобілізації, вирішується все по ходу п єси, а отже немає плану перемоги... а отже закінчиться все це х..во для усіх.
Їбанати зелені...
Але з кого набирати резерв, якщо 73% сидять обговорюють, як би звалити, та ухилитись від призову. Всі, хто хотіли, вже пішов.
Років через 50 буде кумедно почути
- діду, а ти воював?
- та ні, я б може пішов, але лисого з кварталу пускали на Мальдіви, а мене ні
- ??
Я в цій секції коментарів жодного комента не побачив, що орки виродки, бо напали на країну і вбивають та знущаються.
Тільки камлання, що буба не такий, за кордон не пускають, воюють не так.
Соромно повинно бути за таке
Потрібна петиція, щоб держава організувала відповідне навчання військовозобов'язаних, бо ніким замінити тих, хто вже півроку на фронті.