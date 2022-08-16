Мужчин без военного опыта не будут выпускать из Украины до конца войны, - Зеленский в ответ на петицию

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим военного опыта.

Ответ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, по Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходивших военную службу, но прошедших подготовку в учебных воинских частях", - подчеркнул Зеленский.

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Президент напомнил, что украинцы в запасе и не призваны во время мобилизации "могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер".

"Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения", - резюмировал президент.

При этом он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "проработать поставленные в электронной петиции вопросы".

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