Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон. ДОКУМЕНТ
Можливість стати на папері багатодітним батьком коштувала йому $1000 доларів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
43-річного чоловіка викрили в пункті пропуску "Шегині". Він пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей, але один з документів здався прикордонникам підозрілим.
"Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм канал за 1000 доларів США", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка передали поліцейським.
Топ коментарі
+15 Киянин
показати весь коментар14.08.2022 14:22 Відповісти Посилання
+12 Вася Невася
показати весь коментар14.08.2022 14:07 Відповісти Посилання
+9 Maryna Solska #524922
показати весь коментар14.08.2022 14:02 Відповісти Посилання
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головний злочинець той, хто продає такі свідоцтва.
Інший case:
Набухався, сів за руль, вбив 3 людей на дорозі.
головний злочинець той, хто продає алкоголь.
П.С. Такий камент міг написати тільки москальський бот, пробачте що завадив патріотизувати.
Фото есть в Ютьюбе...
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Реєстрація: 14.08.2022
Роботи наразі навіть для місцевих немає. То тому чоловіку чим сім'ю годувать?
Чим з'ємне житло оплачувать?
От і шукають можливості поїхати туда, де є робота та за неї платять...
не можеш воювати - працюй , так як роботи вистачає , було б бажання !
У нас що, совок, що у нас людей за ідіотів тримають? За що ми тоді воюємо?
вже майже 90% хоть паржомов боневтік з України робе північну корею... причому у турборежимі, це пля про пиз..ць шо у людей в головах..
2) В армію треба брати лише добровольців
3) Всім, хто цього хоче, треба дозволити виїзд за кордон
4) Україна переможе
Звичайно, останнє логічно випливає із перших трьох.