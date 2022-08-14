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Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон. ДОКУМЕНТ

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Можливість стати на папері багатодітним батьком коштувала йому $1000 доларів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

43-річного чоловіка викрили в пункті пропуску "Шегині". Він пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей, але один з документів здався прикордонникам підозрілим.

"Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм канал за 1000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Дніпрі викрили чоловіка, який за 900 євро робив фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобов'язаним. ФОТО

Чоловіка передали поліцейським.

Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон 01
Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) підробка (441) чоловіки (160)


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Топ коментарі
+15
Головний злочинець той, хто до війни не готувався, шашличками бсвився, а потім кордони позамикав. Вчинили з країни концлагерь, суки.
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14.08.2022 14:22 Відповісти
+12
Боневтик в армии не был и косит под Чегевару.А этот купивший удостоверение,от него толку 0,как и от нашего Че
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14.08.2022 14:07 Відповісти
+9
але ж головний злочинець навіть не той що свідоцтво купив, а той, хто продає такі свідоцтва.
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14.08.2022 14:02 Відповісти
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але ж головний злочинець навіть не той що свідоцтво купив, а той, хто продає такі свідоцтва.
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14.08.2022 14:02 Відповісти
"зелений тариф"
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14.08.2022 14:03 Відповісти
Буде попит, буде і пропозиція. Закон ринку.
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14.08.2022 14:05 Відповісти
Ну от вам і сферичний громадянин України в вакуумі:

головний злочинець той, хто продає такі свідоцтва.

Інший case:
Набухався, сів за руль, вбив 3 людей на дорозі.

головний злочинець той, хто продає алкоголь.
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14.08.2022 14:19 Відповісти
Машини на газонах - мені можна, я цією машиною волонтерю (реально почутий мною факт)
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14.08.2022 14:27 Відповісти
Значить він бидло і кугут, а швидше за все псевдо волонтер, у демократичному західному суспільстві за таке карають незалежно від пріоритетів та нагород
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14.08.2022 14:52 Відповісти
Ну він то бидло, тільки подібні речі в нас не виняток, а правило. Так само знаю за лікарів, які беруть ненаситно, а потім на камеру співають в ПЦУ, аби показати підтримку)
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14.08.2022 15:03 Відповісти
В даному випадку з підробленим документом злочинці обидва, але терміни повинні бути різні, хоча другого швидше за все не покарають
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14.08.2022 14:48 Відповісти
Боневтик в армии не был и косит под Чегевару.А этот купивший удостоверение,от него толку 0,как и от нашего Че
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14.08.2022 14:07 Відповісти
Дурень, купив би собі ліпше свідоцтво про смерть. В такому разі взагалі відпадають усі проблеми
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14.08.2022 14:10 Відповісти
При нашем Зе и его начальнике Е,я этого человека ни насколько не осуждаю
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14.08.2022 14:15 Відповісти
А мы удивляемся почему у нас никого не сажают из власть имущих. Все у нас продается и все покупается. Но в Европу идем....
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14.08.2022 14:13 Відповісти
А скільки посвідчень волонтерів зроблено. А скільки і чого можна в лікарнях оформити за гроші. Це просто система, просто війна це більш явно показує. А потім усі ті, хто цим займається, митники, оці всі хабарники у меріях і облрадах, лікарі й т.д., натягують вишиванки й показують патріотизм. А ми радіємо за повалення чергового пам"ятника.

П.С. Такий камент міг написати тільки москальський бот, пробачте що завадив патріотизувати.
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14.08.2022 14:14 Відповісти
хотел выехать и пользоваться загранпаспортом Украины
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14.08.2022 14:14 Відповісти
Ідіот і трус - це його діагноз 😠
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14.08.2022 14:15 Відповісти
При наше власти это нормальная ситуация,на одном патриотизме войну не выиграть.напомнить,вагнеровцев,шашлыки?
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14.08.2022 14:18 Відповісти
А якби третього чи більше дійсно забацав, то був би розумний та герой?
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14.08.2022 14:52 Відповісти
Не всі хотять воювати знаючи що їх зрадять проголосувавши по приколу, як це було з хлопцями що воювали в 14-19 роках. Всі пам'ятають як ЗЕлупа кричав "Я не Лох" і вимагав скласти зброю, ніхто не забув "Вагнерівців"....і багато чого можна перераховувати
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14.08.2022 16:37 Відповісти
Та це чмо - не звертай на нього уваги.
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14.08.2022 19:22 Відповісти
Головний злочинець той, хто до війни не готувався, шашличками бсвився, а потім кордони позамикав. Вчинили з країни концлагерь, суки.
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14.08.2022 14:22 Відповісти
Чувака отправить в Шотландию..там на базе НАТО проходят "учебку" 10 000 солдат и офицеров ВСУ... контролирует обучение Украинских ********* ..лично Борис Джонсонюк...
Фото есть в Ютьюбе...
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14.08.2022 14:27 Відповісти
Да нахрен оно нужно ЗСУ. И пусть конает.
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14.08.2022 14:30 Відповісти
отже можна купити свідоцтво про неіснуючу дитину ..що далі ? свідоцтво що вагітний або що громадянин Марса ...свідоцтво що не бурят скільки коштуваме ?
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14.08.2022 14:33 Відповісти
А ти доведи - що не бурят
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14.08.2022 14:36 Відповісти
Воевать должны профессионалы а не дилетанты четырежды откосившие от армии..но это не ЗеКодломойский..а другой чувак...
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14.08.2022 14:37 Відповісти
Слушай, новорожденный. Прежде, чем сделать кацапский высер, на Цензоре принято иметь в запасе неопровержимые доказательства своего поноса. У тебя они есть, козломордый?



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Реєстрація: 14.08.2022
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14.08.2022 15:21 Відповісти
А що робити, як чоловік переселенець, 50+ вік, в армії із своїми хворобами непотрібний, але не їнвалід?
Роботи наразі навіть для місцевих немає. То тому чоловіку чим сім'ю годувать?
Чим з'ємне житло оплачувать?
От і шукають можливості поїхати туда, де є робота та за неї платять...
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14.08.2022 15:02 Відповісти
Та їм всім насрать. Але доходить вже до якоїсь граничної межі. Чим ближче до зими, тим буде гірше.Захід цю шоблу годувати постійно не збирається.
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14.08.2022 15:10 Відповісти
А ви з якої шобли будете - не з кацапськоі ?
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14.08.2022 15:13 Відповісти
Ого , як підірвалися донецькі гобліни і колаборанти ,
не можеш воювати - працюй , так як роботи вистачає , було б бажання !
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14.08.2022 15:12 Відповісти
Роботи вистачає по 5000 грн? Коли за аналогічну роботу за кордоном платять 3000-4000 євро?
У нас що, совок, що у нас людей за ідіотів тримають? За що ми тоді воюємо?
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14.08.2022 15:15 Відповісти
ну не 3000 тисячі а 1000,1500.Але це все одно колосальні гроші.
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14.08.2022 16:07 Відповісти
Просто цікаво, за яку роботу тобі будуть платити у польщі 3000-4000 ойро і яку не знайти в Україні.
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14.08.2022 17:27 Відповісти
Я бачу ти топоголовий - напевно з тих хто вибирав нашого боневтіка?
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14.08.2022 16:19 Відповісти
Воювати всі не будуть,кожен десятий чоловік призвався,чи призветься.А решті що їсти,за що платити комуналку,за що існувати? Та й сидіти під смерчами,артилерією і сонцепьоками,далеко не всіх вистачає мужності.Я казав за довго до війни,що потрібні ракети і авіація,а не призовну службу повертати,бо в нашому випадку,це не допоможе.З 2014 року це кажу.
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14.08.2022 16:06 Відповісти
під під дебільно-радісне скавчання
вже майже 90% хоть паржомов боневтік з України робе північну корею... причому у турборежимі, це пля про пиз..ць шо у людей в головах..
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14.08.2022 16:22 Відповісти
Оскільки ЗЕлох не може врегулювати питання з перетином кордону чоловіками то подібних випадків буде тільки більше. Люди пишуть петиції але на них не реагують, мільйони чоловіків не є задіяні в армії і позбавлені можливості заробляти.
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14.08.2022 16:43 Відповісти
Поясни, чому одні мають кидати сім'ю і роботу, і йти на фронт, а інші в цей час будуть пити півасік у чехії в колі сім'ї. Якщо страждати, то мають всі, а не обрані військоматом.
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14.08.2022 17:30 Відповісти
А чому зараз так роблять блогери, кварталівці і багатші люди? Вас це не засмучує? А з тих кого зараз не пускають, більшість поїде працювати, а не пити пивасик.
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14.08.2022 17:37 Відповісти
Я дивуюся коментарям. Ви хотіли що? Щоб всім відкрили кордони і тоді що? Щоб всі могли виїхати? То в якій країні таке буває під час війни?
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14.08.2022 17:46 Відповісти
Я дивуюся коментарям. Ви хотіли що? Щоб всім відкрили кордони і тоді що? Щоб всі могли виїхати? То в якій країні таке буває під час війни?
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14.08.2022 17:40 Відповісти
А ви до Польщі (під прапором якої пишите) виїхали після 24.02.2022 чи до?
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14.08.2022 18:00 Відповісти
А це, напевно, лисий пише, з кварталах 95...
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14.08.2022 19:20 Відповісти
1) У влади зрадники та ідіоти
2) В армію треба брати лише добровольців
3) Всім, хто цього хоче, треба дозволити виїзд за кордон
4) Україна переможе

Звичайно, останнє логічно випливає із перших трьох.
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14.08.2022 18:15 Відповісти
 
 