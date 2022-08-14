Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон. ДОКУМЕНТ

Можливість стати на папері багатодітним батьком коштувала йому $1000 доларів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

43-річного чоловіка викрили в пункті пропуску "Шегині". Він пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей, але один з документів здався прикордонникам підозрілим.

"Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм канал за 1000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка передали поліцейським.



