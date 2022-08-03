Від початку воєнного стану на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Держприкордонслужба

Від початку воєнного стану в Україні за спробу незаконного перетину кордону затримали приблизно 6400 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону близько 6,4 тис. військовозобов’язаних чоловіків. Понад 4 тис. з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску, решта намагалися схитрувати на паспортному контролі", – ідеться в повідомленні.

Як зазначили, серед ухилянтів були чоловіки, які вдавали жінок, намагалися заховатися у транспортних засобах, один навіть у бейбі-бокс закрився.

"Чимало хитрунів купували підроблені документи про наявність у них чи їхніх дітей різних болячок, поховання дружин чи народження дітей, був навіть чоловік, якого, згідно із записом у документі, комісували через важкі пологи. Непоодинокими були і банальні спроби підкупу прикордонників", - додали в Держприкордонслужбі.

З початку повномасштабної війни зафіксовано близько 210 марних спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонники відмовилися від хабарів на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Підкуп посадової особи – це кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 ККУ.

Також розпочато понад 170 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст.332 ККУ), майже 470 проваджень за підроблення документів та використання підроблених документів (ст. 358 ККУ), 10 проваджень за ухилення від призову (ст.336 ККУ). Понад 400 особам вже оголошені підозри у здійсненні цих злочинів.

У ДПСУ нагадали, що на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі України українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за винятком деяких категорій осіб.

