Від початку воєнного стану на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Держприкордонслужба

Від початку воєнного стану в Україні за спробу незаконного перетину кордону затримали приблизно 6400 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону близько 6,4 тис. військовозобов’язаних чоловіків. Понад 4 тис. з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску, решта намагалися схитрувати на паспортному контролі", – ідеться в повідомленні.

Як зазначили, серед ухилянтів були чоловіки, які вдавали жінок, намагалися заховатися у транспортних засобах, один навіть у бейбі-бокс закрився.

"Чимало хитрунів купували підроблені документи про наявність у них чи їхніх дітей різних болячок, поховання дружин чи народження дітей, був навіть чоловік, якого, згідно із записом у документі, комісували через важкі пологи. Непоодинокими були і банальні спроби підкупу прикордонників", - додали в Держприкордонслужбі.

З початку повномасштабної війни зафіксовано близько 210 марних спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонники відмовилися від хабарів на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Підкуп посадової особи – це кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 ККУ.

Також розпочато понад 170 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст.332 ККУ), майже 470 проваджень за підроблення документів та використання підроблених документів (ст. 358 ККУ), 10 проваджень за ухилення від призову (ст.336 ККУ). Понад 400 особам вже оголошені підозри у здійсненні цих злочинів.

У ДПСУ нагадали, що на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі України українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за винятком деяких категорій осіб.

+20
А чому кварталівці і інші гуляють за кордоном? У нас що два сорти людей? Війну не м'ясом потрібно вигравати як совки.А технікою,я це з 2014 року кажу.Має бути виключно професійно добровільна армія,а не брати селян до війська,мотивуючи це патріотизмом.Хоча насправді це тому,що в нас техніки недостатньо і дуже багато всюди дір.Всі діри хочуть людьми закрити.Причому людьми бідними.
03.08.2022 11:36
+12
А Портнова випустили. Странна, аднака.
03.08.2022 11:37
+9
Лисий з кварталу як попав за кордон?
03.08.2022 11:54
А чому кварталівці і інші гуляють за кордоном? У нас що два сорти людей? Війну не м'ясом потрібно вигравати як совки.А технікою,я це з 2014 року кажу.Має бути виключно професійно добровільна армія,а не брати селян до війська,мотивуючи це патріотизмом.Хоча насправді це тому,що в нас техніки недостатньо і дуже багато всюди дір.Всі діри хочуть людьми закрити.Причому людьми бідними.
03.08.2022 11:36
может и так, тогда нужно на армию закладывать в бюджет больше денег, и это правильно. А где их взять? Если льготников в стране столько, да еще и липовых, на которых в бюджете тратится средства. Не чистые на руку во власти, Одни кричат не хочу налоги полностью платить со всех видов деятельности, не хочу кассовые аппараты как в Европе, хочу бесплатную растаможку и т.д. Нет еще у населения сознательности, эгоцентричность, эгоизм.
03.08.2022 11:45
Справа в тому, що сплвчені податки, ніколи в повному обсящі не йшли в казну. Вони йдуть в кишеню окремим особам.податки мають бути низькі. Там де були податки низькі, там розвинулося все.
03.08.2022 12:19
Мне так нравятся размышления разных Зе патриотов про сознательность украинского населения.

Во первых система единого налогообложения от которой отказалась Украина в Европе до сих пор существует. В Чехии например.

Во вторых налог с прибыли 41.5%, это с всеми выплатами, государству, которые должны теперь платить предприниматели очень высокий. В той же Франции бизнес выходит на подобные суммы налога на третий год своей деятельности, до тех пор государство помогает бизнесу стать на ноги.

У нас же надо его платить столько с самого начала.

Поэтому бизнес и возмущается, а вы его сами в Украине вести пробовали или так, побалоболить?
03.08.2022 12:29
А Портнова випустили. Странна, аднака.
показати весь коментар
03.08.2022 11:37
Так же ж -" чоловіки, які вдавали жінок"..может вiн вдавав дже натурально..
03.08.2022 14:11
А 64000 наверное выехало таким образом)
03.08.2022 11:38
Добре влаштувалися ці прикордонники.Беруть хабарі,за пропуск різних товарів,а тут лицемірять і розповідають казочки.
03.08.2022 11:38
Дві бригади. Якщо будуть шукати втікачів за кордоном, то можу допомогти.
03.08.2022 11:38
ХАХА розкажіть краще скільки виїхало за гроші разом з награбованим майном, клоуни дешеві
03.08.2022 11:42
А собственна согласно какого закона у нас тут неравноправие по половому признаку организовалось?

Никто не хочет рассказать?
03.08.2022 11:44
Лисий з кварталу як попав за кордон?
03.08.2022 11:54
Ему нельзя на войну. Он не умеет
03.08.2022 11:55
Та й хто натуральному довбо*обу зброю довiрить
03.08.2022 14:14
Судити і відправляти на примусові суспільно-корисні роботи. В армію таких не можна. Зрадять при першій же нагоді.
03.08.2022 11:54
Судити і відправляти на примусові суспільно-корисні роботи
Так вони ж порозбігаються так само.
А щоб їх охороняти, треба наймати і утримувати кілька бригад вертухаїв. А воно нам треба?
Така примусова "робоча сила", зрештою, завжди дуже дорого обходиться.
Краще платити людям нормальну зарплату за їхню працю. А не будувати нові Гулаги в 21 столітті.
03.08.2022 13:57
Ну і навіщо їм яйця? Хочуть мати право на мобілізацію, як у жінок - до хірурга щоб ще й груди збільшили. А вже потім за кордон, як "95 квартал".
03.08.2022 12:02
Да невже в цьому списку дубінскій?
03.08.2022 12:06
Зато які два круті Рємби по боках стоять с антаматами. Відбери зброю, дай в голову і буде скавчати мамку звати.
03.08.2022 12:19
Це ПОВНА ХУЦПА від ЗЕ- хто з них цих затриманих на даний час на передовій -давайте по фамільно ой не піде, "військова таємниця",а правда те ,що ставленики військоматів від зе -влади на території Західної України мобілізують усіх хто не може заплатити бабло за "відкос" від мобілізації виконуючи тим самим доведений процент мобілізації,мобілізують одних бідаків,які приходить під військомат з маленьким поліетиленовим кульком з якого тирчить пляшка мінеральної води,в подальшому ця бідота на так званому навчанні буде чекати в черзі на отримання миски каші по 2 години ,дальше йому дадуть форму на 3 розміри більшу та взуття на розмір меньше,спати буде на гофроящиках,та незможе мати ніяких прав,кончена сволотська зе-влада яка вже вкінець загралася.
03.08.2022 12:46
А как же "абсолютна перемога"????
03.08.2022 14:27
Держава обманює народ та тримає за крипаків. Заград отряди 60+ тис прикордонників, сбу, набу, на кордонах з ЕС, за цей час отримали стільки грошей що можна було купити 100 Хаймарсів.
Та і на фронті вони були би потрібнее, з цією єкіпіровкою та навичками. Ні вони в безпеке ловлять безбройних уклонистів.
Ганьба...
03.08.2022 13:12
поки уклоніст при владі,бєлобілєтніки будуть тікати з Украіни,наглядний приклад.
03.08.2022 15:51
 
 