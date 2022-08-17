Вночі ворог ударив по Миколаєву
У Миколаєві вночі 17 серпня пролунали гучні вибухи, їх було чутно в різних районах міста. По всій області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Він вказав, що в результаті обстрілу міста зафіксовані попадання в цивільні об'єкти, пошкоджені житлові будинки. Всі служби знаходяться на місцях ударів.
Також, за словами Сєнкевича, в Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. Натомість містяни можуть звертатися по допомогу за номерами:
(0512) 30 45 17
(0512) 30 45 18
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Alex Zverev #512929
показати весь коментар17.08.2022 06:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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