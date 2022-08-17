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Новини Війна
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Вночі ворог ударив по Миколаєву

обстріл_лого

У Миколаєві вночі 17 серпня пролунали гучні вибухи, їх було чутно в різних районах міста. По всій області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Він вказав, що в результаті обстрілу міста зафіксовані попадання в цивільні об'єкти, пошкоджені житлові будинки. Всі служби знаходяться на місцях ударів.

Також, за словами Сєнкевича, в Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. Натомість містяни можуть звертатися по допомогу за номерами:

(0512) 30 45 17

(0512) 30 45 18

Також дивіться: Сєнкевич показав частково зруйновану ворожими ракетами школу у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1818) обстріл (29302) Сєнкевич Олександр (229)


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Чтоб они все сдохли, кассабские мрази!
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17.08.2022 06:37 Відповісти
 
 