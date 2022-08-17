Росіяни вночі обстріляли Одеську область
Російські війська вночі 17 серпня завдали кілька ракетних ударів по Одеській області.
Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз з'ясовуються всі подробиці ракетних ударів, кількість постраждалих, зруйнованих і пошкоджених об'єктів. Одеська область була обстріляна під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні від 02:51 до 03:26. Офіційні подробиці про обстріл будуть оголошені пізніше.
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Sergii Naushenko
показати весь коментар17.08.2022 06:43 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар17.08.2022 06:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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