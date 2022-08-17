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Франція і Німеччина керують Євросоюзом як олігархи, - прем’єр Польщі Моравецький

моравецький

Париж і Берлін в останні роки керують Європейським союзом де-факто за принципами олігархії. Вони ігнорували попередження Польщі про плани Росії на експансію.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"На папері всі держави-члени (Євросоюзу. - Ред.) рівні. Але політична реальність показує, що вага німецьких і французьких голосів є домінуючою. Ми маємо справу з формальною демократією, але де-факто олігархією, де влада знаходиться в руках найсильніших", - заявив прем'єр Польщі.

Глава польського уряду також зазначив, що Париж і Берлін ігнорують голоси таких країн, як Польща, які давно попереджали об'єднану Європу про російський експансіонізм, але багато лідерів провідних країн були зачаровані Путіним. За словами Моравецького, тепер вони шоковані тим, що відбувається.

Також читайте: Війна в Україні розкрила правду про Росію та Європу, - прем’єр Польщі Моравецький

На думку польського прем'єра, ЄС свого часу не прислухався до попереджень Варшави щодо планів Росії, що вказує на велику проблему в Європейському Союзі.

"Європа опинилася у своєму нинішньому становищі, тому що свого часу відмовилася почути правду і не хотіла помічати, що в РФ відродилися демони 19-го і 20-го століть: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм", - резюмував Моравецький.

Автор: 

Німеччина (7496) Польща (8639) росія (66193) Франція (3110) Євросоюз (13707) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+18
Браво, пане Моравецький, за чесність, правду, сміливість.
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17.08.2022 07:12 Відповісти
+6
ось тому нам потрібен Балтійсько-Чорноморський союз - у жопу ЄС - так НАТО
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17.08.2022 07:00 Відповісти
+6
С Французами и Немцами все понятно,.. А вот сам Моравецкий управляет страной в стиле кого? Ах да совсем забыл, он вообще ни чем не управляет и является лицом - управляет ортодокс и фанатик"Пан Презес" Ярослав Качинский... Такой себе директор Польши в стиле мешанки: лайт сектантов Лимоновцев, ультра католицизма средних веков, популизма в стиле Советского Союза и Венесуэлы, не компетентности в стиле Зевласти в Украине.
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17.08.2022 07:28 Відповісти
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ось тому нам потрібен Балтійсько-Чорноморський союз - у жопу ЄС - так НАТО
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17.08.2022 07:00 Відповісти
Але НАТО реформоване і дієве (відкинути консенсунсість рішень, створити ЗС НАТО (для початку типу швидкого реагування), прийняти критерії виключення з НАТО).
Я думаю, що і ЄС буде реформуватись. Вони ж не сліпі, всі вади такої організації у критичний період проявились
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17.08.2022 07:44 Відповісти
Керують, як жалюгідні засранці.
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17.08.2022 07:08 Відповісти
Браво, пане Моравецький, за чесність, правду, сміливість.
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17.08.2022 07:12 Відповісти
..керують як дві старих шльондри !
але після війни це зміниться.
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17.08.2022 07:24 Відповісти
С Французами и Немцами все понятно,.. А вот сам Моравецкий управляет страной в стиле кого? Ах да совсем забыл, он вообще ни чем не управляет и является лицом - управляет ортодокс и фанатик"Пан Презес" Ярослав Качинский... Такой себе директор Польши в стиле мешанки: лайт сектантов Лимоновцев, ультра католицизма средних веков, популизма в стиле Советского Союза и Венесуэлы, не компетентности в стиле Зевласти в Украине.
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17.08.2022 07:28 Відповісти
Що німці , що французи аж пищать керувати ЄС , але ще трохи і на зміну старим гегемонам прийдуть молоді держави .З новими ідеями .
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17.08.2022 07:38 Відповісти
дай то бог. бо з таким євросоюзом нам не по дорозі.
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17.08.2022 07:48 Відповісти
Молоді держави повинні мати ВВП хоча б на рівні 4 трлн євро на рік аби керувати тиграми (Німеччина чи Франція)
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17.08.2022 07:50 Відповісти
Как обычно во всём мире - у кого бабло , тот главнее …
Про «демократию» в нашей реальности, можно забыть
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17.08.2022 08:31 Відповісти
Моравецький не про "керування тиграми", тут про принципи демократії, коли прислуховуються до інакшої думки хай і біднішої країни, але з багатшим досвідом "сусідства" з рашкой.
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17.08.2022 12:29 Відповісти
Де в раші той націоналізм? там навіть нацизмом не пахне. Під видом інтернаціоналізму повне ігнорування національних потреб як всередині, так і в сусідів. Шовінізм великодержавний, імперіалізм з тоталітаризмом. Сатанізм - як основа культури.
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17.08.2022 07:46 Відповісти
От тільки Франція і Німеччина є головними грошовими донорами країн-бомжів ЄС, типу Польщі чи Угорщини. А як кажуть: хто платить за дєвушку, той її і танцює.
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17.08.2022 07:48 Відповісти
Брити вже давно плюнули на жабоїдів і ковбасників. До речі, саме Борис Джонсон був одним з головних закаперщиків процесу виходу. А хто найбільше погрожував бритам санкціями - саме Фрау Ріббентроп. Останній теж органічно ненавидив бритів.
До речі. Колись В.Пікуль повідомляв, що Рібентроп до 1910 року жив разом з батьками в Пітері, вчився в гімназії. його однокласником був В.Молотов, тоді Скрябін, купецький син з Йошкар-Оли. В біографії Рібентропа у Вікі цей період опущений, є тільки згадки, що до війни він (1914) представляв інтереси фірми батька по торгівлі рейнськими вином в Канаді. А його син в писав, що батько знав російську мову і завжди був за союз із сталіним. Це може бути правдою, бо інший відомий фашист Розенберг в члени ВКПб був прийнятий В Москві у '1918 році, він шлявся в рядах латишських стрільців. А після їх поразки в Латвії емігрував в Німеччину.
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17.08.2022 08:15 Відповісти
 
 