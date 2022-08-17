Франція і Німеччина керують Євросоюзом як олігархи, - прем’єр Польщі Моравецький
Париж і Берлін в останні роки керують Європейським союзом де-факто за принципами олігархії. Вони ігнорували попередження Польщі про плани Росії на експансію.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"На папері всі держави-члени (Євросоюзу. - Ред.) рівні. Але політична реальність показує, що вага німецьких і французьких голосів є домінуючою. Ми маємо справу з формальною демократією, але де-факто олігархією, де влада знаходиться в руках найсильніших", - заявив прем'єр Польщі.
Глава польського уряду також зазначив, що Париж і Берлін ігнорують голоси таких країн, як Польща, які давно попереджали об'єднану Європу про російський експансіонізм, але багато лідерів провідних країн були зачаровані Путіним. За словами Моравецького, тепер вони шоковані тим, що відбувається.
На думку польського прем'єра, ЄС свого часу не прислухався до попереджень Варшави щодо планів Росії, що вказує на велику проблему в Європейському Союзі.
"Європа опинилася у своєму нинішньому становищі, тому що свого часу відмовилася почути правду і не хотіла помічати, що в РФ відродилися демони 19-го і 20-го століть: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм", - резюмував Моравецький.
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Я думаю, що і ЄС буде реформуватись. Вони ж не сліпі, всі вади такої організації у критичний період проявились
але після війни це зміниться.
Про «демократию» в нашей реальности, можно забыть
До речі. Колись В.Пікуль повідомляв, що Рібентроп до 1910 року жив разом з батьками в Пітері, вчився в гімназії. його однокласником був В.Молотов, тоді Скрябін, купецький син з Йошкар-Оли. В біографії Рібентропа у Вікі цей період опущений, є тільки згадки, що до війни він (1914) представляв інтереси фірми батька по торгівлі рейнськими вином в Канаді. А його син в писав, що батько знав російську мову і завжди був за союз із сталіним. Це може бути правдою, бо інший відомий фашист Розенберг в члени ВКПб був прийнятий В Москві у '1918 році, він шлявся в рядах латишських стрільців. А після їх поразки в Латвії емігрував в Німеччину.