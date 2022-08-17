В Казахстані більше не вивчатимуть російську мову з першого класу
Влада Казахстану скасувала вивчення російської та англійської мови з першого класу.
Про це заявив міністр освіти Асхат Аймагамбетов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За словами чиновника, з першого класу діти вивчатимуть лише казахську, оскільки для вивчення російської й англійської їм спочатку потрібно навчитися читати і писати рідною мовою.
"З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", - повідомив Аймагамбетов.
Російська мова залишиться лише у програмі школярів, які цією мовою й навчаються.
Раніше школярі в Казахстані починали з першого класу вивчати три мови: російську, казахську й англійську. Вивчення англійської з першого класу з’явилося у 2012 році.
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Тепер диванні вояки будуть кричати,що Казахстан наступний,але вони і так про це пишуть.
з якого дива хтось має це вивчати,
у параши немає ні розвинутої економіки ні передових технологій,
про що з цими зомбі розмовляти