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В Казахстані більше не вивчатимуть російську мову з першого класу

казахстаншколадіти

Влада Казахстану скасувала вивчення російської та англійської мови з першого класу.

Про це заявив міністр освіти Асхат Аймагамбетов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами чиновника, з першого класу діти вивчатимуть лише казахську, оскільки для вивчення російської й англійської їм спочатку потрібно навчитися читати і писати рідною мовою.

"З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", - повідомив Аймагамбетов.

Російська мова залишиться лише у програмі школярів, які цією мовою й навчаються.

Також читайте: Використання російської мови в Латвії хочуть обмежити

Раніше школярі в Казахстані починали з першого класу вивчати три мови: російську, казахську й англійську. Вивчення англійської з першого класу з’явилося у 2012 році.

Автор: 

діти (5159) Казахстан (876) освіта (1314) школа (2227) російська мова (315)


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Топ коментарі
+14
Ну таке... Не вивчатимуть з першого, а вивчатимуть з другого. От якби взагалі відмінили! А так теж мені новинв
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17.08.2022 07:57 Відповісти
+12
Нарешті почало доходити...
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17.08.2022 07:47 Відповісти
+4
щас пидарок вылезет с угрозами
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17.08.2022 08:22 Відповісти
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Нарешті почало доходити...
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17.08.2022 07:47 Відповісти
судячи з подальшого тексту - дійшло не дуже.
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17.08.2022 08:54 Відповісти
Казахи плюють прямо межи очі ))))
Тепер диванні вояки будуть кричати,що Казахстан наступний,але вони і так про це пишуть.
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17.08.2022 07:47 Відповісти
Многоходовочка... 😁
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17.08.2022 07:52 Відповісти
Все идет по плану?
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17.08.2022 07:55 Відповісти
Я щось не пам'ятаю, коли в Україні було заборонено викладання у школах московського суржика. Ілі ето другоє?
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17.08.2022 07:56 Відповісти
З цього навчального року, нібито, прибрали.
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17.08.2022 09:04 Відповісти
Ну таке... Не вивчатимуть з першого, а вивчатимуть з другого. От якби взагалі відмінили! А так теж мені новинв
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17.08.2022 07:57 Відповісти
Учить какой-то язык и обучаться на нём, это сильно разные понятия. Даже если и начинать с 1-го класса изучать тот же русский, но при этом это будет пару уроков в неделю, а все остальные предметы будут преподаваться на казахском, то у 99% школьников знание русского будет на том же уровне, что и знание других изучаемых иностранных языков у школьников прошлых лет.
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17.08.2022 10:18 Відповісти
Вивчатимуть, як окрему дисципліну. Хочеш - вчи, не хочеш - не вчи.
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17.08.2022 10:21 Відповісти
а повістки шлють бо треба черги, ажіотаж і готівка
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17.08.2022 07:57 Відповісти
Доходить, але повільно.
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17.08.2022 08:03 Відповісти
А в Україні?
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17.08.2022 08:12 Відповісти
щас пидарок вылезет с угрозами
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17.08.2022 08:22 Відповісти
Природніше замість російської вивчати китайську.
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17.08.2022 08:40 Відповісти
навіщо? Кітайською розмовляють тільки у єдиний країні світу, в якій не дуже привабливі умови життя і політичний режим, особливо для іноземців.
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17.08.2022 09:08 Відповісти
Кращє іспанську з англійською, набагато корисніши і росповсюджені мови.
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17.08.2022 09:09 Відповісти
Казахобіндєравци
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17.08.2022 08:43 Відповісти
Английский - хорошо, но мне немецкий нравится, особенно у рамштайнов
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17.08.2022 09:10 Відповісти
не вчить зовсім , бо тих хто вивчить, прийде мразота з півночі "захищати"
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17.08.2022 09:13 Відповісти
Постепенно часы изучения русского языка будет вытеснять китайский.
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17.08.2022 09:40 Відповісти
Фашисты!
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17.08.2022 09:42 Відповісти
скрізь треба відмінити цю собачу мову,
з якого дива хтось має це вивчати,

у параши немає ні розвинутої економіки ні передових технологій,
про що з цими зомбі розмовляти
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17.08.2022 10:09 Відповісти
 
 