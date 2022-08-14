УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11318 відвідувачів онлайн
Новини
6 016 34

Використання російської мови в Латвії хочуть обмежити

язык,русский

Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За його словами, Мін'юст вже працює над відповідним законом. Він міг би випливати з мовного референдуму, який провели в Латвії ще у 2012 році. Тоді 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.

Міністр додав, що жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.

Також читайте: У школах Києва повністю відмовились від російської мови

"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.

Автор: 

Латвія (1364) російська мова (315)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Не обмежити, а заборонити на#уй!
показати весь коментар
14.08.2022 16:37 Відповісти
+16
There's absolutely no need using this language anywhere. The first language should always be a native one, with the second one being English as a widely accepted international language.
показати весь коментар
14.08.2022 16:13 Відповісти
+7
ну правильно. Хочешь например поговорить на русском по телефону на остановке общественного транспорта - отойди в сторону на тридцать метров. Заодно и покурить можно, вредить так уж вредить.
показати весь коментар
14.08.2022 16:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
There's absolutely no need using this language anywhere. The first language should always be a native one, with the second one being English as a widely accepted international language.
показати весь коментар
14.08.2022 16:13 Відповісти
для мене українька природня..у англ немає такої кількості вишуканих матюків

крім того, можна буде депутатів і державних службовців поперти, бо англ вони вивчили по біркам на брендовому одязі, а рідною держпавною мовою не володіють навіть на рівні п'ятикласника
показати весь коментар
14.08.2022 16:19 Відповісти
That's so fucking awesome! I know that Ukrainian "матюки" are one of the most exquisite in the world. Please use them as much as possible in your daily activities.
показати весь коментар
14.08.2022 17:40 Відповісти
Тобі на агліцьку версію ЦН, або встанови кирилицю.
показати весь коментар
14.08.2022 18:06 Відповісти
oppressed Russian-speakers in post-Soviet countries are constantly kissed on the ass
показати весь коментар
14.08.2022 17:36 Відповісти
👍👍
показати весь коментар
14.08.2022 16:15 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
14.08.2022 16:16 Відповісти
угу..поперти російську
показати весь коментар
14.08.2022 16:20 Відповісти
у на вже давно обмеження з 2014. а шо в латвії не квапляться
показати весь коментар
14.08.2022 16:18 Відповісти
Ну і правильно
показати весь коментар
14.08.2022 16:20 Відповісти
ну правильно. Хочешь например поговорить на русском по телефону на остановке общественного транспорта - отойди в сторону на тридцать метров. Заодно и покурить можно, вредить так уж вредить.
показати весь коментар
14.08.2022 16:21 Відповісти
Ви забули - можна й прибухнути..гуляти, так гуляти)) пляшку тільки у непрозорий пакет без реклами будь яких брендів, бо ще штраф або налог на рекламу впаяють))
показати весь коментар
14.08.2022 16:25 Відповісти
ну, у нас пока прямо на остановках можно всё это делать вкупе, перемежая смачными расейскими матюками. Так что до Латвии нам еще далековато.
показати весь коментар
14.08.2022 16:44 Відповісти
Не обмежити, а заборонити на#уй!
показати весь коментар
14.08.2022 16:37 Відповісти
Умник, расскажи на каком языке общаться с тысячами украинских беженцев?! И угадай, на каком языке они работают с клиентами, устроившись на работу в Латвии?!
показати весь коментар
15.08.2022 00:13 Відповісти
І чим швидше, тим для вас же краще!
показати весь коментар
14.08.2022 16:39 Відповісти
Російська мова -- побутова , а державна -- латвійська.
показати весь коментар
14.08.2022 16:42 Відповісти
А как ограничение поможет то? Тот, кто его не знал, тот и не будет

А кто знает и учит, тот и так пользуется

Или тут как в армии: не умеешь, научим...
показати весь коментар
14.08.2022 16:59 Відповісти
Гоніть і забороняйте все кацапське поки вони рвуть Україну! бо вже такого моменту може й не бути
показати весь коментар
14.08.2022 17:03 Відповісти
Україні слід повчитися. Як нам ще далеко до прибалтів зі своєю толерантністю. Тому і страждаємо, самі винні.
показати весь коментар
14.08.2022 17:20 Відповісти
Nado ponimat' russkij yazyk i Rossiya ne odno i tozhe ,ya grazhdanin Latvii,ukrainec ,no rodnoj yazyk russkij,pri etom nenavizhu Putina i nikogda ne hotel by zhit' v Rossii,sejchas zhivu i rabotayu v Anglii uzhe 14 let.Slava Ukraine!
показати весь коментар
14.08.2022 17:23 Відповісти
"10 руснявых решили в Эстонии на центральной площади помахать говнофлагами. Их сначала задержали, а потом попросили покинуть страну в течении трёх дней."
https://t.me/sergiinaumovych/3036?single

прибалты как никто знают что это такое сруский мир.Молодцы.У них даже на тв каналах наш флаг.
показати весь коментар
14.08.2022 17:52 Відповісти
И правильно сделали. Кацапов надо гнать ссанными тряпками отовсюду где они вылезает. Война в Украине сняла последние ограничения на это.
показати весь коментар
15.08.2022 12:21 Відповісти
"Если бы провалилась Россия в геенну огненную , то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве."
Иван Тургенев
показати весь коментар
14.08.2022 18:02 Відповісти
Вірний хід буде заборонити зовсім, інакше кацапи прийдуть асвабаждать узкоязичную чєлюсть
показати весь коментар
14.08.2022 18:10 Відповісти
Кацапське неречіє повинно бути заборонене!!!!
показати весь коментар
14.08.2022 18:27 Відповісти
Русский язык абсолютно не годится для межнационального общения. Заперлись мы с Кимом в комнате общаги, а за дверью Пызя обещает нам 3,14изды дать. И не знаем мы, что делать: то ли срочно дверь открыть, то ли задвинуть дверь шкафом...
показати весь коментар
14.08.2022 18:41 Відповісти
Кажется у них проблемы с "языком" даже хуже чем в Украине. Особенно в Риге. Вполне естественный страх коренного населения за свою мову.
показати весь коментар
14.08.2022 18:41 Відповісти
Так и есть, старшее поколение латышский не знают. Гражданство нужно было давать всем, как в Литве, не было бы такой острой проблемы
показати весь коментар
14.08.2022 20:38 Відповісти
Тут не соглашусь. После восстановления независимости в 1991 и вывода советской/российской армии в 1994 остались 22000 демобилизованных офицеров Прибалтийского военного округа, кремлёвская агентура и понаехавшие совки числом в несколько сотен тысяч (где-то около 600000). Если бы им всем дали права голосовать в выборах, у нас всё укатилось бы по белорусскому сценарию. Были даже свои кандидаты "Лукашенко" (Каулс и Лембергс).
показати весь коментар
15.08.2022 12:27 Відповісти
Латиші, дайте нам списати ваш закон!
показати весь коментар
14.08.2022 19:57 Відповісти
 
 