Використання російської мови в Латвії хочуть обмежити

Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За його словами, Мін'юст вже працює над відповідним законом. Він міг би випливати з мовного референдуму, який провели в Латвії ще у 2012 році. Тоді 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.

Міністр додав, що жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.

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"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.