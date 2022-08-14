Використання російської мови в Латвії хочуть обмежити
Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.
Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
За його словами, Мін'юст вже працює над відповідним законом. Він міг би випливати з мовного референдуму, який провели в Латвії ще у 2012 році. Тоді 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.
Міністр додав, що жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.
"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.
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крім того, можна буде депутатів і державних службовців поперти, бо англ вони вивчили по біркам на брендовому одязі, а рідною держпавною мовою не володіють навіть на рівні п'ятикласника
А кто знает и учит, тот и так пользуется
Или тут как в армии: не умеешь, научим...
https://t.me/sergiinaumovych/3036?single
прибалты как никто знают что это такое сруский мир.Молодцы.У них даже на тв каналах наш флаг.
Иван Тургенев