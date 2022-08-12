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У школах Києва повністю відмовились від російської мови

мова,російська

В українських школах на тлі повномасштабної війни з російськими окупантами можуть скасувати предмет "російська мова", а в школах Києва прийнято рішення з початку навчального року не вести викладання російською мовою. Також мова окупанта не викладатиметься ані як предмет, ані факультативно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.

Він опублікував лист-відповідь Київській міській адміністрації молодіжному клубу "Джура", який звернувся з проханням до Департаменту науки та освіти (КМДА) проводити заняття російською мовою.

У КМДА клубу відповіли рішучою відмовою. Зазначається, що за інформацією управлінь освіти у місті Києві станом на 01.07.2022 навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно.

Також читайте: Російську можуть прибрати зі шкільної програми вже з 1 вересня, - омбудсмен

У школах Києва повністю відмовились від російської мови 01

Автор: 

Київ (19643) відмова (56) школа (2224) мова (742) російська мова (315)


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Топ коментарі
+52
Потрібно було 30 років незалежності, гібридна війна, і повномасштабне вторгнення, щоб, нарешті, щось почало доходити в ті тупі голови...
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12.08.2022 13:32 Відповісти
+28
Всі хто хоче вчити московський суржик - хай валять на істєрічєскую родіну в парашию.
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12.08.2022 13:34 Відповісти
+23
В Кам"янці коли говоритимеш парускі, то вже роблять зауваження що розмовляєш мовою окупанта. Навіть переселенці зі сходу там переходять на українську. Знаю не з чуток.
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12.08.2022 13:53 Відповісти
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Потрібно було 30 років незалежності, гібридна війна, і повномасштабне вторгнення, щоб, нарешті, щось почало доходити в ті тупі голови...
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12.08.2022 13:32 Відповісти
Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!

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12.08.2022 13:55 Відповісти
насправді нажаль ні. Стосовно кієвлян, то дуже багато моїх російськомовних знайомих кияе "не собіраются менять язик", бо вони бач в печерькій теробороні і воюють "за свабоду страни і любова язика". І коли я зараз чую, як паршиві молоді кияни жлоби зі своїми дітьми спілкуються російською "доча, сатрі, какую тебе шикалатку купіть?" . ну добре, ви жертви зросійщеного Києва і російських 90. Але чому ви не думаєте про майбутнє дітей. Чому дітей не перевчаєте жити в Україні, говорити і думати українською? Мені ці скоти не сильно кращі за ******** рашистів. Бо поки буде рус яз в Україні - доти буде біда.
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12.08.2022 14:20 Відповісти
Я з вами! З початком війни стало набагато більше української мови у нас тут на Позняках, так само як і в інтернетах. Але останній місяць це просто якийсь кошмар - знов почали російською говорити, між собою і з дітьми!! Іде тьотька, говорить з дитям російською і я чую ж, що це не її рідна мова, але все одно! Мультики ставлять дітям російською! в фб групі повертаються до російської.
ну що за тупе насєлєніє, це просто щось неймовірне!

Проте інтелігентні люди як перейшли на українську, так і тримаються. учаться, вдосконалюються, знаходять дітям український контент, учать колискові українською!
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12.08.2022 14:37 Відповісти
То 73% з Європ повертаються, бо дотацій багато не платять, а працювать вони не згодні.
Тримайтеся. Все буде Україна.
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12.08.2022 14:43 Відповісти
Так. Перший переляк після 24.02 вже пройшов, і представники "акакаяразніца" повертаються до свого:
- А какая разніца, на каком язикє разгаварівать! Паетаму давайтє лучше на русскам!
Ось свіжий приклад з Дніпра:
https://www.youtube.com/watch?v=s_MaVIfWLEk Донька лідера ОПЗЖ та близького соратника мера Дніпра Філатова спровокувала брутальний мовний скандал:
https://www.youtube.com/watch?v=s_MaVIfWLEk "Не буду переходить на украинский сугубо потому, что у меня есть какие-то долбо*бы, которые мне рассказывают: "Вот из-за таких, как ты, мы страдаем!" Нет, бл*дь, из-за таких, как ВЫ, мы страдаем! Из-зичего у нас война? Потому что тут ущемляют русскоговорящих!"
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12.08.2022 15:07 Відповісти
Ну а ви чого від зажопи чекали? Дивно було б, якби вона співаба "Батько наш Бандера", донатила на ЗСУ і мала татуху тризуба на лобку. А отака реакція якраз абсолютно не дивує.
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12.08.2022 15:10 Відповісти
Це малороси, їх батьків свого часу робили малоросами, а вони не переймаються цим питанням. Потрібна державна програма, щоб з малороса знову зробити українця та і то в 2 - 3 поколінні.
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12.08.2022 15:14 Відповісти
Чому ? Тому ,що більшість людей ,це просто біомаса.В них нема ні цінностей ,ні якихось переконань,це просто споживачі .Просто живі боти.
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12.08.2022 21:37 Відповісти
💯
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12.08.2022 14:51 Відповісти
Ви помиляєтесь - почитайте , скільки тупих голів тут коментарі пишуть . Нічого до багатьох не дійшло - побіжать вибирати арєстовічя . Або гордона якогось - бо ті рускаязічния українофоби .
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12.08.2022 14:14 Відповісти
Деякі блогери просять переходити на кацапську щоб більше розуміли глядачів, коштом українців...Важко ще щось додати, малороси не розуміють що це війна культур, а вони на боці ворога получається
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12.08.2022 14:35 Відповісти
Один хлопець написав - я, каже, із зросійщеного регіону, ніколи української навколо себе не чув. але зараз я принципово перейшов на українську мову. коли побачив, як закордоном росіяни видають себе за українців! а що ж, якщо українці російськомовні, мова їх не відрізняє, то чому б росіянам і не підлаштуватися. так от щоб не давати їм такої можливості, я тепер і сам, і всіх заохочую говорити українською.
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12.08.2022 14:40 Відповісти
А кто такие маларосы?

Это название придумали в российской империи и называли ним народ проживающий на территориях нынешней Украины. Украинцы это просто другое название того же самого народа.

Малороссы это народ ядро Руси. великороссы это жители окраины Руси.
Они же вступили в колаборацию с татаро-монголами и разрушили центр государства. Они сепаратисты, которые украли атрибуты, исторические и культурные ценности. Их князья в том числе Невский ездили в Золотую орду получать ярлык на княжение.
Сейчас происходит наведение конституционного порядка на территории Киевской Руси.
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12.08.2022 14:44 Відповісти
т.зв. "русский язык" то насправді ефіопськоє нарєчіє україно-руської мови 😂
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12.08.2022 14:57 Відповісти
Ага. Пушкин придумал это наречие😂
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12.08.2022 15:00 Відповісти
Нічого в ті тупі макітри не доходить, збираються знову голосувати за Невтікача.
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12.08.2022 15:30 Відповісти
А что уже закончилась война и отменили военное положение? Или кому война, а кому выборы?
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12.08.2022 15:31 Відповісти
Вже "какать разніцой" стає фізично боляче
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12.08.2022 13:33 Відповісти
Всі хто хоче вчити московський суржик - хай валять на істєрічєскую родіну в парашию.
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12.08.2022 13:34 Відповісти
Спасіба путіну.
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12.08.2022 13:34 Відповісти
Егеж. Кацапи доасвабаждалісь.
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12.08.2022 13:47 Відповісти
Відкритий до підписання лист про вилучення текстів російських авторів з навчальних програм

Члени експерної комісії з зарубіжної літератури виступають проти присутності Булгакова та усіх інших російських письменників у шкільній програмі https://www.istpravda.com.ua/short/2022/08/11/161662/ https://www.istpravda.com.ua/short/2022/08/11/161662/

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12.08.2022 13:37 Відповісти
А вона там була? Коли я вчився в київській школі, то ні, і навіть як факультативу не було.
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12.08.2022 13:37 Відповісти
В деяких школах мабудь ще була.
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12.08.2022 13:53 Відповісти
Вчора переглядав що там пишуть, "за паребриком", яка реакція на події з того боку, тай зачепила мене одна фраза.
- "Скоро мы совсем освободим Артемовск, который укры почему то называют Бахмутом".
Подумав, треба розібратися в цій історії, чого там більше, Бахмута чи Артомовська
Бахмутська сторожа заснована Іваном Грозним у 1571 р. У 1701 р. Петром Першим перейменовано на фортецю Бахмут. У 1783 за Катериною Другою став містом Бахмут і під такою назвою перебував до 1924, коли став Артемівськ. З 2015 року знову Бахмут.
353 року за часів Імперії - Бахмут. І лише 91 рік - Артемівськ. Ось вам історична назва. Тіштесь з цього. Але ні. Ім вкрай треба вернути взад саме "артьомовськ".
І вкотре спадає на думку - Не руську мову, не "рускій мір" вони відроджують. Вони відроджують "савецкий мір"
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12.08.2022 13:44 Відповісти
Ты только сейчас это понял?
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12.08.2022 14:20 Відповісти
я ніяк не можу зрозуміти, він БАхмут чи БахмУт? Мені так хочеться сказати БАхмут, а Вікіпедія два наголоси подає.

а відроджують вони російський рейх, як каже Муждабаєв.
самі в гімні (рабстві, дикості, ненависті) сидять все життя, і хочуть, щоб всі сиділи.
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12.08.2022 14:44 Відповісти
Якщо вікіпедія два наголоси подає, то і ви не переймайтеся. Кажіть так, як вам здається правильним (у цьому конкретному випадку).
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12.08.2022 15:23 Відповісти
БахмУт.
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12.08.2022 16:52 Відповісти
Вау, може ще й приймете знищений вами закон про захист мови малороські покидьки?
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12.08.2022 13:45 Відповісти
Коли в грудні минулого року був в Києві то розговорившись із україномовним таксистом ми дійшли висновку що напевне непогано б було якщо б на Київ полетіли ракети. Знаєте чому? Бо я плять як в москву потрапив а не в український Київ! І слава Богу що це сталось, тому що країна без російського пенделя активно котилась в рузький мір!!!
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12.08.2022 13:48 Відповісти
Мля, то все це через вас з тим таксистом!!!!
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12.08.2022 13:55 Відповісти
Насправді це дуже сумно і я був дуже вражений що столиця України, яка в черговий і не перший раз за останні 300 років, веде 7 річну війну проти російських ф"шистів, розмовляє російським лайно-язиком замість співучої мови. На жаль все до цього йшло.
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12.08.2022 14:10 Відповісти
Что самое смешное... так это то, что на примере моего окружения... самые патриотичные и говорящие на украинском языке - продолжили на нем говорить. Но только в Польше / Молдове и пр. Кипре.
А остались и пытались что-то делать - русскоязычные.
Хотите верьте, хотите нет.
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12.08.2022 15:31 Відповісти
Они оттуда и пишут.
В Киеве таких вопросов не возникало, особенно когда в нем оставалось миллион человек.
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12.08.2022 16:41 Відповісти
набуй искусственный, синтетический, созданный чужеземцами "немцами-эфиопами" свинособачий йазык..
українська мова значно багатша-гнучкіша та смачніша-влучніша..
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12.08.2022 13:50 Відповісти
В Кам"янці коли говоритимеш парускі, то вже роблять зауваження що розмовляєш мовою окупанта. Навіть переселенці зі сходу там переходять на українську. Знаю не з чуток.
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12.08.2022 13:53 Відповісти
В києві на жаль про таке можна тільки мріяти, в дніпрі народ он навіть на камеру україномовних довб**обами обзиває і звинувачує у війні, а далі й говорити не потрібно, є адекватні але дуже багато вати яким хоч в кам'яний вік тільки б з рускіми.
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12.08.2022 14:21 Відповісти
це люди, назавжди скалічені недоімперією. тут тільки чекати, щоб вони вимерли, як динозаври.
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12.08.2022 14:46 Відповісти
Какие эти люди? Хочу сказать что в Киеве как и по всей Украине очень много украиноязычных людей искалеченных империей. Конечно среди них преобладает в возрасте уже, те которые жили ещё при СССР. И они на хорошем чистом украинском языке говорят что им без разницы при какой власти жить и что при советском союзе было не так уж и плохо.

Дело тут явно не в языке.
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12.08.2022 15:17 Відповісти
Та не треба забороняти, треба дозволити. Але за гроші. Хочеш вчити дитину кацапською - 10 тис. долярів за годину. Нема грошей, ну значить не пощастило.
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12.08.2022 13:59 Відповісти
Це небезпечна практика, бо орки готові платити будь-які гроші. Але за російською мовою завжди йдуть російські танки, защіщять рускаязичних. Гроші не варті крові і болю наступних поколінь, серйозно.
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12.08.2022 14:50 Відповісти
сподіваюсь, провінція жадібно ловить тенденції зі столиці.
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12.08.2022 14:03 Відповісти
Ще б кияни не ганьбили статус мешканців столиці України той козлячою говіркою.
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12.08.2022 14:04 Відповісти
***** зробило усе, щоб рузкій ізик в Україні взагалі забули. Який же він лузер, за що не візьметься - усе перетворюється на лайно. Навіть вялікую расєйскую ампєрію перетворив на територію токсичних нелюдів, яких незабаром будуть повністю ізольовані від цивілізованого світу, а бути рузкім за кордоном буде небезпечно для життя.
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12.08.2022 14:05 Відповісти
Дякую.
Я теж не хочу мовою зеків та НКВД размовляти.
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12.08.2022 14:08 Відповісти
що ще має статися щоб вже дійшло раз і назавжди - расєйська мова вбиває все
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12.08.2022 14:14 Відповісти
Справа не в мові Я російськомовна так сталось Мої діти і онука спілкуються українською російської не вивчали З онукою розмовляємо виключно українською Так що справа в чомусь іншому з щелепою проблеми чи лишня хромосома
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12.08.2022 14:25 Відповісти
Шось я не зрозумів. З онукою розмовляєте українською, то в чому проблема розмовляти не з онукою українською?
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12.08.2022 14:46 Відповісти
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12.08.2022 15:34 Відповісти
Не прошло и 8 лет.
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12.08.2022 14:26 Відповісти
Паляниця!!!
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12.08.2022 14:29 Відповісти
Серіо? Тільки переписка у групі класу між вчителем і батьками ведеться мовою окупанта
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12.08.2022 14:30 Відповісти
не будет классиков литературы...что останется )))
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12.08.2022 14:37 Відповісти
То тільки для тебе, орче, достоєвскій зі своїми бабушками і макулатура толстова це класікі літєратури. А для нормальних людей світ не обмежений кацапським лайном.
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12.08.2022 14:47 Відповісти
"Да ужжж." ©
Їхніх класиків не буде - і слава богу.
Ось цей вірш одного з "класиків" ватоголові рашисти масово постили у своїх пабліках ще навесні 2014-го...
[Обережно - рашизм! Те дикунство, яке стало очевидним ********* поколінню українців після 24.02, виділено жирним]...

Александр Блок. Скифы (1918)

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!

Для вас - века, для нас - единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома, лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот - срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет - не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим все - и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё - и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…

Мы помним всё - парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады…

Мы любим плоть - и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых…

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно - старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем - братья!

А если нет - нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы - отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз - опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
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12.08.2022 15:58 Відповісти
Аксиома! За російською мовою, рано або пізно, але обов'язково прийдуть російські танки!
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12.08.2022 14:37 Відповісти
Дивуюся Києву, серйозно? На 9 рік війни ми таки зробили це?? Дивовижно!
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12.08.2022 14:48 Відповісти
Місто-герой Київ перше денацифіковане місто від... рашистів ! 😂
Вітання киянам!
Решті міст не відставати!
Особливо "посконно русскому Юго-Востоку"
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12.08.2022 14:49 Відповісти
31 рік навіть не минув ого-о-о-о.
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12.08.2022 14:54 Відповісти
В Черкаському національному університеті заборонили (і дуже правильно зробили) розмовляти із російськомовними студентами москальською мовою. Навіть, якщо "русссскочєлюстной" студент звертається до викладача кацапською - відповідати йому ЛИШЕ українською!
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12.08.2022 14:59 Відповісти
Я рускі би виучіл толька затєм, шоп лехче дапрашивать плєнних )))
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12.08.2022 15:06 Відповісти
І багато ти полонених допитав, дефективний?
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12.08.2022 19:33 Відповісти
Ворог прийшовши на нашу землю перш за все хоче знищити нашу мову і історичну пам'ят ,тому позбуваємось всього що пов'язує з цією варварською імперією зла ,насамперед рус. язика.
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12.08.2022 15:16 Відповісти
У нас алкаші навіть так виробляють,
--- Ти будеш стакан ?!
І як "да!" --- не налляють!
То навіть старий руськомовний мудак,
Із гідністю каже: "Стаканчик ?! Так-так!"
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12.08.2022 15:18 Відповісти
Так. Бо сидіння на двох стільцях наші божевільні сусіди сприйняли як слабкість. І мова тут не про мову як таку, взт. Кожен громадянин України повинен нарешті перестати дуркувати про спеціальну щелепу і "удобно не удобно". Стаєте зранку перед дзеркалом і починаєте іпашити "паляниця". Бо вже соромно в Європі пояснювати французам які трохи говорять українською, чому біженці з України не можуть підтримати розмову українською. Дорослі люди з освітою.
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12.08.2022 15:20 Відповісти
И что? После того как каждый украинец скажет три раза паляныця воиска Раши покинут территорию Украины? Лучше бы делом каким полезным занялись. Книжку прочитали какую.
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12.08.2022 15:23 Відповісти
Переписку Энгельса з Каутським? )) Читання книжок на жаль не зробить з мудака нормальну людину. У Росії письменників і книжок на душу населення як фантіків у ідіота. І що? Це дно під дніщєм. А ваш пост - типовий злив теми, відпрацьований лішнєхромосомними. Вчіть мову. Бажано дві-три. Я говорю вільно 5-ма.
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12.08.2022 15:31 Відповісти
Собачье Сердце.
Булгаков хоть и был из белогвардейской среды, но процессы создания и мышления Шариковых очень хорошо описал. Национальность тут значения не имеет.
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12.08.2022 15:36 Відповісти
Той хто спілкується російською мовою на підсвідомому рівні потребує російського контенту, літератури, культури і далі по списку. Та не потребує українського. А це - руській мір чистої води.

Всі ми знаємо тепер - де зараз найгарячіше і де ворог знищує все що бачить. Саме там, де більшість російськомовні.

Якби на тих теренах переважали справжні українці, - з мовою, культурою, історією (в т.ч. національних змагань) - там би і в 2014 році булоб все спокійно. Кацап просто не наважився б туди зайти. А так маємо те що маємо.

Мова, культура, історія - це стовпи незалежності, які ворог намагається знищити не одне століття.

"Якщо немає культури, то за що ми воюємо?" - Вінстон Черчилль.
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12.08.2022 16:15 Відповісти
Всі ми знаємо тепер - де зараз найгарячіше і де ворог знищує все що бачить. Саме там, де більшість російськомовні.

Зачем путать причину со следствием?
Странно бы было если бы ворог наступал с западной стороны. Это просто географическое положение.

Для проверки этой теории обратите внимание, что с западной стороны на украинский язык оказал большое влияние польский язык и венгерский.

Якби на тих теренах переважали справжні українці, - з мовою, культурою, історією (в т.ч. національних змагань) - там би і в 2014 році булоб все спокійно. Кацап просто не наважився б туди зайти. А так маємо те що маємо.

На территории Казахстана очень много русских, не русскоязычных казахов, а именно русских. И они не горят желанием поддерживать русский мир путина, потому что не хотят чтобы в их стране была война.

Все что вы делаете это симметричный ответ на действия Раши, а нужен ассимитричный ответ. Когда вы заявляете что русскоязычные должны срочно стать украиноязычных и украинцами это наоборот от того что делают пропагандисты русского мира, которые хотят чтобы украиноязычных стали срочно русскоязычными и русскими.
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12.08.2022 16:27 Відповісти
То скажіть мені причину, чому ні в центральній, ні тим більше західній Україні не було ніяких сепаратиських рухів, а в Сєвєродонецьку ще в 2004 році вже відбувся з'їзд про так званий ПСУАР? За який доречі так ніхто і не покараний.
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12.08.2022 18:15 Відповісти
А на сході загалом навіть зараз місцеве населення чекає на "руській мір"?
Маючи українські та російські канали, жителі Бахмута свідомо обирають російські https://www.youtube.com/watch?v=hHIuT5ie7YI
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12.08.2022 18:19 Відповісти
Не туди дивишся ) https://www.youtube.com/shorts/MMsaTRifIZQ
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12.08.2022 15:26 Відповісти
Поддерживаю 100%
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12.08.2022 15:23 Відповісти
Моксельська мова поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова - то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи цим свій маргінальний антиукраїнський статус.
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12.08.2022 15:24 Відповісти
Русский язык не виноват. Но когда ты сидишь в бомбоубежище и на тебя сыпятся русские бомбы, то твой гражданский долг не то, что и Пушкина, - даже Барткова сдать в макулатуру, чтобы из неё сделали порох москалей прибить.
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12.08.2022 15:50 Відповісти
Якось похер на твій рюзьґє їзик, буряте, як і на скиглення його носіїв.
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12.08.2022 17:51 Відповісти
Я спилкуюсь в Казахстане тiльки украиньской.Выбачте за помилки.Слава Украине! Дружина теж.
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12.08.2022 15:57 Відповісти
Героям слава! Дякуємо!👍
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12.08.2022 16:01 Відповісти
Героизм так себе.
Украинский язык в Казахстане вроде не запрещен.
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12.08.2022 16:14 Відповісти
Має бути те відмова в окремих школах, а заборона на державному рівні в усіх закладах з жорсткою відповідальністю за порушення, - як мова ворога!
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12.08.2022 16:00 Відповісти
Русняву треба викорінити, а останній підручник по "язику" і той спалити. Баста, чути надоїло.
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12.08.2022 16:20 Відповісти
набридло, остогидло
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12.08.2022 17:13 Відповісти
Кого надоїло? Доять корову за цицьки.
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12.08.2022 17:53 Відповісти
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12.08.2022 19:08 Відповісти
Доять за вимя.
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12.08.2022 20:39 Відповісти
І що тепер 99 відсотків взагалі не будуть розмовляти?Української вони не знають,а англійська у них ще гірша за українську як тепер?
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12.08.2022 17:52 Відповісти
99% чого? Твоїх друзів?
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12.08.2022 17:56 Відповісти
Где русня быстрее всего получила писдюлей и свалила обратно?В украиноязычных регионах -Киевщина,Черниговщина,Житомирщина,Полтавщина.На Донбассе и Юге они сильнее закрепились потому что там плодородная русскоязычная,а следовательно и ватная почва.Делайте выводы.
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12.08.2022 18:06 Відповісти
Висновки давно зроблені, буряте - де забагато москворотих лінгво-імбецилів, там найбільше херня і безлад. Але ти для себе досі так і не зробив висновків.
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12.08.2022 20:51 Відповісти
В Україні повинні вивчати дві мови - українська і англійська. Другі мови в недільних школах як у всьому цивілізованому світі.
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12.08.2022 18:17 Відповісти
Якби відмовились би в 91 то і війни не було б
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12.08.2022 19:13 Відповісти
Нехай москалі своїм ,,язиком,,паРашу вилизують!!
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17.10.2022 19:14 Відповісти
 
 