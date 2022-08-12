У школах Києва повністю відмовились від російської мови
В українських школах на тлі повномасштабної війни з російськими окупантами можуть скасувати предмет "російська мова", а в школах Києва прийнято рішення з початку навчального року не вести викладання російською мовою. Також мова окупанта не викладатиметься ані як предмет, ані факультативно.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.
Він опублікував лист-відповідь Київській міській адміністрації молодіжному клубу "Джура", який звернувся з проханням до Департаменту науки та освіти (КМДА) проводити заняття російською мовою.
У КМДА клубу відповіли рішучою відмовою. Зазначається, що за інформацією управлінь освіти у місті Києві станом на 01.07.2022 навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно.
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- В В! Новость хотите?
- Какую? Хахлы сдаваться решили?
- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
ну що за тупе насєлєніє, це просто щось неймовірне!
Проте інтелігентні люди як перейшли на українську, так і тримаються. учаться, вдосконалюються, знаходять дітям український контент, учать колискові українською!
Тримайтеся. Все буде Україна.
- А какая разніца, на каком язикє разгаварівать! Паетаму давайтє лучше на русскам!
Ось свіжий приклад з Дніпра:
https://www.youtube.com/watch?v=s_MaVIfWLEk Донька лідера ОПЗЖ та близького соратника мера Дніпра Філатова спровокувала брутальний мовний скандал:
https://www.youtube.com/watch?v=s_MaVIfWLEk "Не буду переходить на украинский сугубо потому, что у меня есть какие-то долбо*бы, которые мне рассказывают: "Вот из-за таких, как ты, мы страдаем!" Нет, бл*дь, из-за таких, как ВЫ, мы страдаем! Из-зичего у нас война? Потому что тут ущемляют русскоговорящих!"
Это название придумали в российской империи и называли ним народ проживающий на территориях нынешней Украины. Украинцы это просто другое название того же самого народа.
Малороссы это народ ядро Руси. великороссы это жители окраины Руси.
Они же вступили в колаборацию с татаро-монголами и разрушили центр государства. Они сепаратисты, которые украли атрибуты, исторические и культурные ценности. Их князья в том числе Невский ездили в Золотую орду получать ярлык на княжение.
Сейчас происходит наведение конституционного порядка на территории Киевской Руси.
Члени експерної комісії з зарубіжної літератури виступають проти присутності Булгакова та усіх інших російських письменників у шкільній програмі https://www.istpravda.com.ua/short/2022/08/11/161662/ https://www.istpravda.com.ua/short/2022/08/11/161662/
- "Скоро мы совсем освободим Артемовск, который укры почему то называют Бахмутом".
Подумав, треба розібратися в цій історії, чого там більше, Бахмута чи Артомовська
Бахмутська сторожа заснована Іваном Грозним у 1571 р. У 1701 р. Петром Першим перейменовано на фортецю Бахмут. У 1783 за Катериною Другою став містом Бахмут і під такою назвою перебував до 1924, коли став Артемівськ. З 2015 року знову Бахмут.
353 року за часів Імперії - Бахмут. І лише 91 рік - Артемівськ. Ось вам історична назва. Тіштесь з цього. Але ні. Ім вкрай треба вернути взад саме "артьомовськ".
І вкотре спадає на думку - Не руську мову, не "рускій мір" вони відроджують. Вони відроджують "савецкий мір"
а відроджують вони російський рейх, як каже Муждабаєв.
самі в гімні (рабстві, дикості, ненависті) сидять все життя, і хочуть, щоб всі сиділи.
А остались и пытались что-то делать - русскоязычные.
Хотите верьте, хотите нет.
В Киеве таких вопросов не возникало, особенно когда в нем оставалось миллион человек.
українська мова значно багатша-гнучкіша та смачніша-влучніша..
Дело тут явно не в языке.
Я теж не хочу мовою зеків та НКВД размовляти.
Їхніх класиків не буде - і слава богу.
Ось цей вірш одного з "класиків" ватоголові рашисти масово постили у своїх пабліках ще навесні 2014-го...
[Обережно - рашизм! Те дикунство, яке стало очевидним ********* поколінню українців після 24.02, виділено жирним]...
Александр Блок. Скифы (1918)
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!
Для вас - века, для нас - единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома, лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!
Вы сотни лет глядели на Восток
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот - срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет - не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!
Мы любим все - и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё - и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Мы помним всё - парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады…
Мы любим плоть - и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых…
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно - старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем - братья!
А если нет - нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!
Но сами мы - отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..
В последний раз - опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
Вітання киянам!
Решті міст не відставати!
Особливо "посконно русскому Юго-Востоку"
--- Ти будеш стакан ?!
І як "да!" --- не налляють!
То навіть старий руськомовний мудак,
Із гідністю каже: "Стаканчик ?! Так-так!"
Булгаков хоть и был из белогвардейской среды, но процессы создания и мышления Шариковых очень хорошо описал. Национальность тут значения не имеет.
Всі ми знаємо тепер - де зараз найгарячіше і де ворог знищує все що бачить. Саме там, де більшість російськомовні.
Якби на тих теренах переважали справжні українці, - з мовою, культурою, історією (в т.ч. національних змагань) - там би і в 2014 році булоб все спокійно. Кацап просто не наважився б туди зайти. А так маємо те що маємо.
Мова, культура, історія - це стовпи незалежності, які ворог намагається знищити не одне століття.
"Якщо немає культури, то за що ми воюємо?" - Вінстон Черчилль.
Зачем путать причину со следствием?
Странно бы было если бы ворог наступал с западной стороны. Это просто географическое положение.
Для проверки этой теории обратите внимание, что с западной стороны на украинский язык оказал большое влияние польский язык и венгерский.
Якби на тих теренах переважали справжні українці, - з мовою, культурою, історією (в т.ч. національних змагань) - там би і в 2014 році булоб все спокійно. Кацап просто не наважився б туди зайти. А так маємо те що маємо.
На территории Казахстана очень много русских, не русскоязычных казахов, а именно русских. И они не горят желанием поддерживать русский мир путина, потому что не хотят чтобы в их стране была война.
Все что вы делаете это симметричный ответ на действия Раши, а нужен ассимитричный ответ. Когда вы заявляете что русскоязычные должны срочно стать украиноязычных и украинцами это наоборот от того что делают пропагандисты русского мира, которые хотят чтобы украиноязычных стали срочно русскоязычными и русскими.
Маючи українські та російські канали, жителі Бахмута свідомо обирають російські https://www.youtube.com/watch?v=hHIuT5ie7YI
Украинский язык в Казахстане вроде не запрещен.