Російську можуть прибрати зі шкільної програми вже з 1 вересня, - омбудсмен

З нового навчального року в тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як "російська мова", потрібно розглянути можливість заміни іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо вивчення такої дисципліни у школах, як "російська мова", то потрібно розглянути можливість заміни цього предмета іншими. Я поділяю застереження міністра освіти й науки, а також освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня цю дисципліну замінити іншими, збільшивши частку вивчення інших важливих предметів, а саме: "Історія України", "Українська мова", "Українська література", "Математика" та "Англійська мова", - зазначив Кремінь.

Мовний обмудсмен також наголосив на важливості перегляду навчальної програми з зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

"В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів - важлива справа. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми - велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати", - пояснив він.

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