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Російську можуть прибрати зі шкільної програми вже з 1 вересня, - омбудсмен

мова,російська

З нового навчального року в тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як "російська мова", потрібно розглянути можливість заміни іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо вивчення такої дисципліни у школах, як "російська мова", то потрібно розглянути можливість заміни цього предмета іншими. Я поділяю застереження міністра освіти й науки, а також освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня цю дисципліну замінити іншими, збільшивши частку вивчення інших важливих предметів, а саме: "Історія України", "Українська мова", "Українська література", "Математика" та "Англійська мова", - зазначив Кремінь.

Мовний обмудсмен також наголосив на важливості перегляду навчальної програми з зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

"В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів - важлива справа. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми - велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивезених з України дітей в окупованому Криму планують "навчати" російської мови, - Денісова

Автор: 

школа (2208) мова (741) російська мова (306) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+39
Російська з розряду "непотріб" перейшла в розряд "небезпечний непотріб". Тож туди їй і дорога за однойменним кораблем.

Вчили би більш поглиблено англійську, значно більше користі було б.
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16.04.2022 19:06
+39
Давно пора. І всю ту хрінову літературу теж приберіть.
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16.04.2022 19:07
+31
супер!
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16.04.2022 19:04
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16.04.2022 19:04 Відповісти
"можуть" і "приберуть" це дві великі різниці...
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16.04.2022 20:36 Відповісти
Дуже влучно. Якщо приберуть, то руцкому міру кінець разом з промосківськими попами !
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16.04.2022 21:03 Відповісти
а на допроси ходити як?
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16.04.2022 19:06 Відповісти
*допити
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16.04.2022 20:00 Відповісти
з перекладачем))
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16.04.2022 20:17 Відповісти
Ти вже почав вчити мову),коли дійде черга до тебе ,будеш вільно відповідати на питання слідчих))))
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16.04.2022 20:59 Відповісти
Російська з розряду "непотріб" перейшла в розряд "небезпечний непотріб". Тож туди їй і дорога за однойменним кораблем.

Вчили би більш поглиблено англійську, значно більше користі було б.
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16.04.2022 19:06 Відповісти
Давно пора. І всю ту хрінову літературу теж приберіть.
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16.04.2022 19:07 Відповісти
і нашо до вересня чекати?
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16.04.2022 19:09 Відповісти
Пишу на том, которым общаюсь. Я полностью поддерживаю такое решение.
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16.04.2022 19:09 Відповісти
жінка сказала за кожне кацапське слово $25 штрафу - зразу уплатив $500 бо іноді збиваюсь....
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16.04.2022 19:15 Відповісти
Просто супер новина!👍🇺🇦❤
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16.04.2022 19:09 Відповісти
Фраза не моя, но в какой то степени с ней согласен
Мову ворога треба знати досконало
Сергей Дмитриевич Притула
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16.04.2022 19:12 Відповісти
У ворога не мова , а язик ...
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16.04.2022 19:19 Відповісти
А язиком хіба що облизують .........
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16.04.2022 20:16 Відповісти
А потім ворог прийде рятувати свого одноязичніка, наводячи аргумент що в вас навіть язиг адін.
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16.04.2022 19:19 Відповісти
Язиг один на двох. Бо один з двох "ущємльонний". І "стєнаєт пат пятой".
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16.04.2022 19:51 Відповісти
Якжеш ви викручуєтесь, як вам українська стоїть поперек горла
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16.04.2022 19:28 Відповісти
Це тупа меншовартісна відмазка бідних розумом валянків.
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16.04.2022 19:29 Відповісти
Ну Сергію Дмитровичу мабуть, було свого часу актуально, коли брав участі в вигрібних шоу КамєдіКлуб на мокшандії.
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16.04.2022 19:32 Відповісти
А мову друзів ви знаєте ?
А чого власної мови цураєтесь ?
Може ви стали ворогом ?
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16.04.2022 19:33 Відповісти
Не могут а НАДО полюбом
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16.04.2022 19:13 Відповісти
русафобия..биндєравци...Манька-пресалкаше викрикати буде
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16.04.2022 19:15 Відповісти
Москаль не людина.
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16.04.2022 19:15 Відповісти
Ну нарешті. Це буде круто, якщо це станеться. Але щось в душі не зовсім віриться в це. Знову почнуть видумувати всякі несінитниці про права людей, які ще досі спілкуються по всьому світові на мокшанській мові.
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16.04.2022 19:15 Відповісти
През сказав чітко й зрозуміло(для тупих кацапів також), хочете щоб ми вивчали ваш мокшанський діалект, ми не проти, відкривайте приватні для цього школи й фінансуйте самі... але лише на пеаритетних засадах. 1 клас кацапський в нас ,1 український клас в кацапії.
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16.04.2022 19:41 Відповісти
Что значит «можуть»?
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16.04.2022 19:16 Відповісти
Краще б іспанську вчили, враховуючи той факт, що Південна Америка це найсприятливіший і найперспективніший континент для життя уже зараз.
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16.04.2022 19:16 Відповісти
а на счет преспеткивностi это о чем ? там еще хуже чем у нас по уровню жизни
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16.04.2022 20:00 Відповісти
а що заважає прибрати той єзик ще вісім років тому? і НАХІБА ВОНО ПІСЛЯ 24.02.2022 ???
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16.04.2022 19:16 Відповісти
Вісім років тому запровадили обов'язково англійську, а друга на вибір німецька, іспанська чи французька, але багато батьків вибирали для своїх чад матюкальника. Пару років тому моя племінниця виявилась одна в класі, яка була проти того щоб дитина вчила російську. Це в Києві. Тільки через райвідділ освіти вона домоглась, щоб дитина ходила в інший клас на французьку. Ходіння до директора не допомогло, а класна і вчителька російської ще й налаштовували батьків учнів проти неї.
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16.04.2022 20:41 Відповісти
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16.04.2022 22:54 Відповісти
наконец-то ***** дошло
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16.04.2022 19:17 Відповісти
Та коли вже? Чого стільки тягнули?
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16.04.2022 19:18 Відповісти
нарешті !
це щоб нові покоління діточок вірили і знали, що руцкий мір щезне з України назавжди... і навіть руцького духу-бздюху щоби тут і не воняло !!!
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16.04.2022 19:18 Відповісти
не щезне поки в російськомовних українців не з'являться мізки і вони не почнуть розмовляти нормальною мовою.
Чомусь україномовні дурачки легко стають російськомовними, а от навпаки вже важче йде.
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16.04.2022 19:35 Відповісти
Можуть? А от якби расія на нас напала, то прибрали б точно...
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16.04.2022 19:23 Відповісти
Моксельська мова поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова - то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи цим свій маргінальний антиукраїнський статус.
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16.04.2022 19:25 Відповісти
Правильно! Кацапську мову запарєбрік!
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16.04.2022 19:28 Відповісти
Не можуть, а приберуть і вже вчора.
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16.04.2022 19:29 Відповісти
"вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій" згадувати часи, коли їм доплачували 15% за русифікацію українців.
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16.04.2022 19:29 Відповісти
Ось він русскій ізик.
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16.04.2022 19:32 Відповісти
У Ватикан потрібно вислати фото ексгумації невинно убієнних з Бучі.
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16.04.2022 19:44 Відповісти
пздц. В нас ще досі вчать кацапську??????? Яка стидоба.
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16.04.2022 19:33 Відповісти
Що значить можуть прибрати? Ви що знущаєтеся? Цю ******** мову матюків і образ треба заборонити і негайно. Чи може нам треба зрозуміти рускоязичних і пробачити носіїв цієї ********* мови? Українці майте гордість і пам'ятайте ті хто говорять на російському язику хочуть на знищити як націю. Тільки заборона на всіх рівнях і негайно.
Слава Україні!!!
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16.04.2022 19:45 Відповісти
Не можуть, а мусять!
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16.04.2022 19:45 Відповісти
Всі, хто хоче вивчати російську в школі, хай не гають час і їдуть на росію.
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16.04.2022 19:46 Відповісти
росiйську треба прибрати не с 1 вересня, а з 1991 року.
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16.04.2022 19:52 Відповісти
давно пора
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16.04.2022 20:11 Відповісти
ну вы тут давайте ещё референдум проведите
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16.04.2022 20:17 Відповісти
починаю писати Украинською. нема розкладки буде трохи коряво. прошу вибачення.
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16.04.2022 20:18 Відповісти
Це фантастика! На 8 році війни в Україні викладають російською мовою і діє московський терористичний патріархат! Це в голову не влізає!
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16.04.2022 20:20 Відповісти
Давно пора.А также ввести с первого класса английский и заставлять учить его не на отепись,а так чтобы после 11 классов выпускник свободно мог на нем общаться.
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16.04.2022 20:39 Відповісти
Схоже, пан Кремінь отримує зарплату з кремля. Такі провокатори важливіші за Соловйова, Скабєеву та Сімонян
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16.04.2022 21:22 Відповісти
Нарешті! Додайте годин для англійської та української.
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16.04.2022 21:54 Відповісти
то есть в итоге Украина окончательно сделает путинскую пропаганду насчет притеснения русского языка в Украине явью? как родной язык в том числе и миллионов Украинцев связан с тем, что в россии сейчас правят военные преступники? имбецилы, просто нет слов
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16.04.2022 22:01 Відповісти
Стрілять-колотить.
Добігав кінця 51й день війни з парашною **********.
Чиновники-хапуги від освіти шось почали підозрювать, "можуть" відмінити мову окупанта з 1 вересня. Хлопці, не поспішайте, куди поспішати? Раптом до 1 вересня всіх українців повбивають, і не доведеться нічого мінять...
...чергові зелені дебіли у владі, абсолютно не здивований, ***. Та узкій ізик в школах треба було 24.02.22 в 11 годин дня відмінять, терміново і безповоротно...
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16.04.2022 22:07 Відповісти
То треба було робити з 1 вересня 1991 року, а не через третину століття..
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16.04.2022 22:31 Відповісти
То треба було зробити 30 років тому! І не було б тепер фюреру кого захищати в Україні.
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16.04.2022 22:49 Відповісти
а що робити з російськомовними українцями??? їх апріорі існувати не може, але вони ж є, себе так називають
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16.04.2022 23:04 Відповісти
После второй мировой войны с Германией надо было, наверное, убрать из учебных планов также и немецкий язык. А за одно и произведения Гетте, Гейне, Гауфа, да запретить печатать сказки братьев Гримм, и конечно же наложить запреты на исполнение опер Вагнера, музыки Баха и Бетховена.
Русский язык и русский фашизм - это очень разные понятия.
В Европе изучают русский язык в университетах на факультетах славянской филологии, читают Достоевского и Льва Толстого. И никто не ставит знак равенства между путиным с его ********** и многовековой русской культурой.
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16.04.2022 23:15 Відповісти
У труні ми бачили твого ***** разом з «многовєковой рузкой культурою». Рашисти грьобані.
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16.04.2022 23:28 Відповісти
О це так ***** захистило ізик Пушкіна та Достоєвського.
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16.04.2022 23:26 Відповісти
Х**** вместо русских писателей читал Геббельса и "Май Камф". Именно это учение он и воспроизводит . А к русской культуре он имеет такое же отношение, как тюбетейка хана Узбека к Киевской Софии
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17.04.2022 00:04 Відповісти
Немає ніякої «рузкой культури».
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17.04.2022 00:11 Відповісти
Для деруссификации нужно прежде всего что-то сделать с бесплатным российским спутниковым телевидением, с тарелками, которые установлены у трети украинского населения. Эти люди пропитаны путинской пропагандой и полностью дезориентированы.
Но отказываться от рос.передач они не хотят, потому что у россиян передачи более развлекательные и интересные. Кое-какие, потерявшие свои дома, уже начинают адекватно осознавать происходящее, но многие все еще остаются зомбированными сторонникам путинской политики.
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17.04.2022 20:40 Відповісти
Ничего украинским школьникам не будет, если они прочитают сказку Пушкина о рыбаке и рыбке, да сравнят путина,оставшегося у разбитого корыта, с жадной старухой. Что плохого в лермонтовской поэме "Мцыри"о свободолюбивом грузинском мальчике.
Полезно также будет почитать Фонвизина "Недоросль" про русского представителя дворянской элиты. Ничего криминального нет в изучении повести Гоголя "Тарас Бульба". А чего только стоит изображение развращенной фамусовской Москвы у Грибоедова и ее контраст с прогрессивными европейскими взглядами Чацкого. Классика, она и в Африке есть классика.
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17.04.2022 20:53 Відповісти
 
 