Російську можуть прибрати зі шкільної програми вже з 1 вересня, - омбудсмен
З нового навчального року в тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як "російська мова", потрібно розглянути можливість заміни іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін.
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо вивчення такої дисципліни у школах, як "російська мова", то потрібно розглянути можливість заміни цього предмета іншими. Я поділяю застереження міністра освіти й науки, а також освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можливо відправити на простій. А вже з 1 вересня цю дисципліну замінити іншими, збільшивши частку вивчення інших важливих предметів, а саме: "Історія України", "Українська мова", "Українська література", "Математика" та "Англійська мова", - зазначив Кремінь.
Мовний обмудсмен також наголосив на важливості перегляду навчальної програми з зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.
"В нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських наративів - важлива справа. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми - велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вчили би більш поглиблено англійську, значно більше користі було б.
Мову ворога треба знати досконало
Сергей Дмитриевич Притула
А чого власної мови цураєтесь ?
Може ви стали ворогом ?
це щоб нові покоління діточок вірили і знали, що руцкий мір щезне з України назавжди... і навіть руцького духу-бздюху щоби тут і не воняло !!!
Чомусь україномовні дурачки легко стають російськомовними, а от навпаки вже важче йде.
Слава Україні!!!
Добігав кінця 51й день війни з парашною **********.
Чиновники-хапуги від освіти шось почали підозрювать, "можуть" відмінити мову окупанта з 1 вересня. Хлопці, не поспішайте, куди поспішати? Раптом до 1 вересня всіх українців повбивають, і не доведеться нічого мінять...
...чергові зелені дебіли у владі, абсолютно не здивований, ***. Та узкій ізик в школах треба було 24.02.22 в 11 годин дня відмінять, терміново і безповоротно...
Русский язык и русский фашизм - это очень разные понятия.
В Европе изучают русский язык в университетах на факультетах славянской филологии, читают Достоевского и Льва Толстого. И никто не ставит знак равенства между путиным с его ********** и многовековой русской культурой.
Но отказываться от рос.передач они не хотят, потому что у россиян передачи более развлекательные и интересные. Кое-какие, потерявшие свои дома, уже начинают адекватно осознавать происходящее, но многие все еще остаются зомбированными сторонникам путинской политики.
Полезно также будет почитать Фонвизина "Недоросль" про русского представителя дворянской элиты. Ничего криминального нет в изучении повести Гоголя "Тарас Бульба". А чего только стоит изображение развращенной фамусовской Москвы у Грибоедова и ее контраст с прогрессивными европейскими взглядами Чацкого. Классика, она и в Африке есть классика.