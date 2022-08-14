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Использование русского языка в Латвии хотят ограничить

язык,русский

Латвия может на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, Минюст уже работает над соответствующим законом. Он мог бы вытекать из языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.

Министр добавил, что у жителей Латвии есть возможность использовать два языка. Однако если ограничить сферы, где можно использовать русский, латышский язык будет развиваться.

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"Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", – пояснил Борданс.

Автор: 

Латвия (1349) русский язык (580)


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Топ комментарии
+19
Не обмежити, а заборонити на#уй!
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14.08.2022 16:37 Ответить
+16
There's absolutely no need using this language anywhere. The first language should always be a native one, with the second one being English as a widely accepted international language.
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14.08.2022 16:13 Ответить
+7
ну правильно. Хочешь например поговорить на русском по телефону на остановке общественного транспорта - отойди в сторону на тридцать метров. Заодно и покурить можно, вредить так уж вредить.
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14.08.2022 16:21 Ответить
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There's absolutely no need using this language anywhere. The first language should always be a native one, with the second one being English as a widely accepted international language.
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14.08.2022 16:13 Ответить
для мене українька природня..у англ немає такої кількості вишуканих матюків

крім того, можна буде депутатів і державних службовців поперти, бо англ вони вивчили по біркам на брендовому одязі, а рідною держпавною мовою не володіють навіть на рівні п'ятикласника
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14.08.2022 16:19 Ответить
That's so fucking awesome! I know that Ukrainian "матюки" are one of the most exquisite in the world. Please use them as much as possible in your daily activities.
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14.08.2022 17:40 Ответить
Тобі на агліцьку версію ЦН, або встанови кирилицю.
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14.08.2022 18:06 Ответить
oppressed Russian-speakers in post-Soviet countries are constantly kissed on the ass
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14.08.2022 17:36 Ответить
👍👍
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14.08.2022 16:15 Ответить
Давно пора.
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14.08.2022 16:16 Ответить
угу..поперти російську
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14.08.2022 16:20 Ответить
у на вже давно обмеження з 2014. а шо в латвії не квапляться
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14.08.2022 16:18 Ответить
Ну і правильно
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14.08.2022 16:20 Ответить
ну правильно. Хочешь например поговорить на русском по телефону на остановке общественного транспорта - отойди в сторону на тридцать метров. Заодно и покурить можно, вредить так уж вредить.
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14.08.2022 16:21 Ответить
Ви забули - можна й прибухнути..гуляти, так гуляти)) пляшку тільки у непрозорий пакет без реклами будь яких брендів, бо ще штраф або налог на рекламу впаяють))
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14.08.2022 16:25 Ответить
ну, у нас пока прямо на остановках можно всё это делать вкупе, перемежая смачными расейскими матюками. Так что до Латвии нам еще далековато.
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14.08.2022 16:44 Ответить
Не обмежити, а заборонити на#уй!
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14.08.2022 16:37 Ответить
Умник, расскажи на каком языке общаться с тысячами украинских беженцев?! И угадай, на каком языке они работают с клиентами, устроившись на работу в Латвии?!
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15.08.2022 00:13 Ответить
І чим швидше, тим для вас же краще!
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14.08.2022 16:39 Ответить
Російська мова -- побутова , а державна -- латвійська.
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14.08.2022 16:42 Ответить
А как ограничение поможет то? Тот, кто его не знал, тот и не будет

А кто знает и учит, тот и так пользуется

Или тут как в армии: не умеешь, научим...
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14.08.2022 16:59 Ответить
Гоніть і забороняйте все кацапське поки вони рвуть Україну! бо вже такого моменту може й не бути
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14.08.2022 17:03 Ответить
Україні слід повчитися. Як нам ще далеко до прибалтів зі своєю толерантністю. Тому і страждаємо, самі винні.
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14.08.2022 17:20 Ответить
Nado ponimat' russkij yazyk i Rossiya ne odno i tozhe ,ya grazhdanin Latvii,ukrainec ,no rodnoj yazyk russkij,pri etom nenavizhu Putina i nikogda ne hotel by zhit' v Rossii,sejchas zhivu i rabotayu v Anglii uzhe 14 let.Slava Ukraine!
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14.08.2022 17:23 Ответить
"10 руснявых решили в Эстонии на центральной площади помахать говнофлагами. Их сначала задержали, а потом попросили покинуть страну в течении трёх дней."
https://t.me/sergiinaumovych/3036?single

прибалты как никто знают что это такое сруский мир.Молодцы.У них даже на тв каналах наш флаг.
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14.08.2022 17:52 Ответить
И правильно сделали. Кацапов надо гнать ссанными тряпками отовсюду где они вылезает. Война в Украине сняла последние ограничения на это.
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15.08.2022 12:21 Ответить
"Если бы провалилась Россия в геенну огненную , то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве."
Иван Тургенев
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14.08.2022 18:02 Ответить
Вірний хід буде заборонити зовсім, інакше кацапи прийдуть асвабаждать узкоязичную чєлюсть
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14.08.2022 18:10 Ответить
Кацапське неречіє повинно бути заборонене!!!!
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14.08.2022 18:27 Ответить
Русский язык абсолютно не годится для межнационального общения. Заперлись мы с Кимом в комнате общаги, а за дверью Пызя обещает нам 3,14изды дать. И не знаем мы, что делать: то ли срочно дверь открыть, то ли задвинуть дверь шкафом...
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14.08.2022 18:41 Ответить
Кажется у них проблемы с "языком" даже хуже чем в Украине. Особенно в Риге. Вполне естественный страх коренного населения за свою мову.
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14.08.2022 18:41 Ответить
Так и есть, старшее поколение латышский не знают. Гражданство нужно было давать всем, как в Литве, не было бы такой острой проблемы
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14.08.2022 20:38 Ответить
Тут не соглашусь. После восстановления независимости в 1991 и вывода советской/российской армии в 1994 остались 22000 демобилизованных офицеров Прибалтийского военного округа, кремлёвская агентура и понаехавшие совки числом в несколько сотен тысяч (где-то около 600000). Если бы им всем дали права голосовать в выборах, у нас всё укатилось бы по белорусскому сценарию. Были даже свои кандидаты "Лукашенко" (Каулс и Лембергс).
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15.08.2022 12:27 Ответить
Латиші, дайте нам списати ваш закон!
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14.08.2022 19:57 Ответить
 
 