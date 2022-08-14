Использование русского языка в Латвии хотят ограничить

Латвия может на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, Минюст уже работает над соответствующим законом. Он мог бы вытекать из языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.

Министр добавил, что у жителей Латвии есть возможность использовать два языка. Однако если ограничить сферы, где можно использовать русский, латышский язык будет развиваться.

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"Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", – пояснил Борданс.