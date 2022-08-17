Рашисти вбили двох мирних жителів на Донеччині за добу, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.