США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці

США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.

Про це повідомив у твіттері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

Зерно скерують на вирішення продовольчої кризи в країни, яким загрожує дефіцит харчових продуктів.

"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - підкреслив Блінкен.

Все бабуины босоногие которым загрожуе дефицит продуктов вчера были на приеме у террориста *****. Может хватит выкармливать террористические организации?
17.08.2022 09:10 Відповісти
африканці поїдять українського хліба, куплкеного їм американцями і будуть далі боротися проти гегемонії США.
17.08.2022 09:15 Відповісти
Слава ЗСУ! В смысле - США. Вобщем путин - ***
17.08.2022 09:23 Відповісти
Суховантаж Razoni, перше судно з українським зерном що вийшло з українського морського порту в рамках "зернової ініціативи" пришвартувалося в порту Тартус у (база ВМФ РФ ) в Сирії. Поздоровляємо Зеленського і К - він годує окупантів по всьому світу.
