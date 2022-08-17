США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці
США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.
Про це повідомив у твіттері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
Зерно скерують на вирішення продовольчої кризи в країни, яким загрожує дефіцит харчових продуктів.
"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - підкреслив Блінкен.
Суховантаж Razoni, перше судно з українським зерном що вийшло з українського морського порту в рамках "зернової ініціативи" пришвартувалося в порту Тартус у (база ВМФ РФ ) в Сирії. Поздоровляємо Зеленського і К - він годує окупантів по всьому світу.