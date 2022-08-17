США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці

США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.

Про це повідомив у твіттері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

Зерно скерують на вирішення продовольчої кризи в країни, яким загрожує дефіцит харчових продуктів.

"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - підкреслив Блінкен.

Також читайте: Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний", - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж