Ще 4 судна з продовольством вийшли з українських портів, - Туреччина
З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня, вранці вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшнику та олію.
Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшнику та соняшникову олію", - йдеться у повідомленні відомства.
Експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.
1. Невідомо, що в нас самих буде взимку - москальня чудово лупашить по продовольчим складам.
2. Хай ООН та інші "сердобольні" займуться спочатку війною в Україні, а вже потім голодуючими в Африці! (по суті, самі плодяться, то хай самі думають і про корм)
Знов на когось покладаемось? А грошi хто з цього мае?