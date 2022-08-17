УКР
Ще 4 судна з продовольством вийшли з українських портів, - Туреччина

порт,судно,чорноморськ

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня, вранці вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшнику та олію.

Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшнику та соняшникову олію", - йдеться у повідомленні відомства.

Експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Також читайте: США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці

В Сирию?
17.08.2022 11:07 Відповісти
Ура теперь негры не будут голодать
17.08.2022 11:22 Відповісти
Це має викликати величезну радість?.. Як на мене мали б припини постачання продовольства з декількох причин:
1. Невідомо, що в нас самих буде взимку - москальня чудово лупашить по продовольчим складам.
2. Хай ООН та інші "сердобольні" займуться спочатку війною в Україні, а вже потім голодуючими в Африці! (по суті, самі плодяться, то хай самі думають і про корм)
17.08.2022 11:23 Відповісти
Эрдоган, вывези еще украинских моряков на работу
17.08.2022 11:35 Відповісти
А нам шо, це не треба, у нас нема голодних, чи нам весь Свiт допомогае?
Знов на когось покладаемось? А грошi хто з цього мае?
17.08.2022 16:19 Відповісти
 
 