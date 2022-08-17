Ще 4 судна з продовольством вийшли з українських портів, - Туреччина

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня, вранці вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшнику та олію.

Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшнику та соняшникову олію", - йдеться у повідомленні відомства.

Експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

