Рашисти відклали відновлення роботи порту в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

порт,маріуполь,андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знову відклали дату відновлення повноцінної роботи порту.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ватажок Пушилін (ватажок "ДНР". - Ред.) черговий раз заявив про відновлення повноцінної роботи Маріупольського порту. Правда, цього разу вже до Нового року. Минулого разу в травні він впевнено казав про вихід на повну загрузку вже в середині липня. Станом на зараз порт де-факто не працює. Зупинено навіть мародерство металопрокату", - розповів він.

За словами Андрющенка, в порту недостатньо потужності електроенергії, а також відсутні спеціалісти для ремонту кранів.

"І це - гарна новина. Тому що відновлення роботи порту одразу спростить військову логістику окупантів", - додав радник мера.

Маріуполь (3267) порт (2099) Андрющенко Петро (709)
Ац-яй-яй! А як же "прАцвєтАющій расєйскій Маріуполь"?.. Сподіваюся, що місцеві колаборанти і ватники стрибають від щастя!
