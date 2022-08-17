УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7205 відвідувачів онлайн
Новини
3 310 30

Європейський експерт рекомендує Кабміну провести реформу лісу

котович

ЄС підтримує створення в Україні єдиної національної компанії, яка буде опікуватись державними лісами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю, опублікованому в профільному виданні "Відкритий ліс", заявив представник латвійської компанії Latvijas valsts meži Томас Котович.

"Ми повністю підтримуємо це рішення уряду України. Велика компанія з якісним корпоративним управлінням, з прозорою централізованою системою реалізації продукції, закупівель та контролю за всіма бізнес-процесами – це те, що ми в Латвії зробили ще наприкінці дев’яностих років. Звісно, реформа – це справа України, але ми впевнені, що об’єднання лісгоспів посилить галузь, зменшить тінь та корупцію, посилить вашу конкурентоздатність. Нарешті, збільшить доходи держави та середні зарплати у галузі", – зауважив експерт.

За його словами, будь-які спроби удосконалити систему лісгоспів, яка дісталась Латвії, як і Україні, від СРСР, не давали жодного результату.

"За часів лісгоспів Латвія від лісової галузі у підсумку отримувала нуль. Сьогодні держава отримує від акціонерної компанії 70–100 млн євро на рік. Плюс приблизно 15 млн євро податку на землю. Загалом за 21 рік існування ми заплатили податків на суму 1,5 млрд євро", – пояснив Томас Котович.

Сьогодні відносно невелика за площею Латвія реалізує 7 млн кубометрів необробленої деревини на рік. Всі продажі здійснюються виключно через електронний аукціон. Система управління державними лісами повністю диджиталізована. Всі документи, акти, навіть повідомлення про завершення робіт – виключно в електронній формі. Обсяг незаконних рубок складає менше пів відсотка.

"Ми продаємо ліс виключно з нашим доставлянням до покупця. Це погано, коли чужі машини потрапляють у ліс. Всі наші лісовози облаштовані комп’ютерами, вони отримують електронне завдання та маршрут. Контролюється не лише маршрут, але й час руху. Якщо машина без причини десь надовго зупинилась, водій має дати пояснення. Ми онлайн на карті бачимо всі вантажівки, які працюють з нами на контракті. Наші диспетчери онлайн спостерігають за всіма процесами – завантаження, переміщення, вивантаження", – зазначає Томас Котович.

Нагадаємо, уряд продовжує процес підготовки до проведення реформи лісової галузі. Як повідомляють ЗМІ, Кабмін збирається створити державну компанію "Ліси України", яка з часом буде корпоратизована в акціонерне товариство. Питання обговорюється на різних рівнях – з місцевою владою, бізнесом, міжнародними донорами. Аргументи на користь реформи – Національний лісовий оператор зможе залучати зовнішнє фінансування для технічного переозброєння та підтримки лісів сходу та півдня країни, які сьогодні фактично є дотаційними. Велика компанія здатна ефективніше проводити закупівлі та запроваджувати нові технології. Нова модель відповідає європейській практиці, що дуже важливо в сенсі євроінтеграційного руху України.

Країни Східної Європи провели реформу лісової галузі ще кілька десятків років тому. Моделі відрізняються, але фактично в усіх країнах державними лісами опікуються один чи декілька великих національних операторів.

Автор: 

ліс (776) реформи (3232) Євросоюз (14162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
У нас Тойшоневтік насадив мільярд дерев. Хрен порахуєш.
показати весь коментар
17.08.2022 12:32 Відповісти
+7
"Іди лісом." Зельониє нікого не слухають з моменту приходу. В них свої принципи і стиль заробітку. Починаючи від прикриття концертами "кабаре95".
показати весь коментар
17.08.2022 12:28 Відповісти
+7
лісу?...цікава пропозиція... і дуже на часі....
а підкажіть ще провести перепис населення... бо йог вже дуже довго не було
(вибачте...дуже гіркий сарказм)
показати весь коментар
17.08.2022 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як казав класик:

Учітесь, читайте

І чужому навчайтесь

Й свого не цурайтесь
показати весь коментар
17.08.2022 12:24 Відповісти
Реформи і Зешобла - це як гонор і гоногея . ПТУ і англійский язик нєсовместіми !!!!!! (С) , діа тракторіст....
показати весь коментар
17.08.2022 12:57 Відповісти
" Я тихонько в лес уйду ..." (С) Слуга урода.
показати весь коментар
17.08.2022 12:58 Відповісти
100 мільярдів дерев 2.0- повернення.
показати весь коментар
17.08.2022 12:24 Відповісти
не на часі, в лісі до сих пір Трухін "партизанить"
показати весь коментар
17.08.2022 12:28 Відповісти
"Іди лісом." Зельониє нікого не слухають з моменту приходу. В них свої принципи і стиль заробітку. Починаючи від прикриття концертами "кабаре95".
показати весь коментар
17.08.2022 12:28 Відповісти
лісу?...цікава пропозиція... і дуже на часі....
а підкажіть ще провести перепис населення... бо йог вже дуже довго не було
(вибачте...дуже гіркий сарказм)
показати весь коментар
17.08.2022 12:29 Відповісти
я навіть здогадуюсь, яка команда буде керувати цією "єдиною" компанією... ну дуже якісне корпоративне управління...
показати весь коментар
17.08.2022 12:32 Відповісти
У нас Тойшоневтік насадив мільярд дерев. Хрен порахуєш.
показати весь коментар
17.08.2022 12:32 Відповісти
Да, ладно, ******* со смартфонами за неделю справятся. Делать им сейчас все равно нечего, выборов то нет.
показати весь коментар
17.08.2022 12:43 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.08.2022 12:49 Відповісти
В ці реформи ... європейці або дурні або прикидаються ... перевести кілька аркушів А4 та поміняти вивіску на будівлі це не реформа ... перше за все треба приймати найсуворіші закони проти крадівництва та формувати безліч силових відомств для контролю практичної реалізації реформ, тому що на містах будуть красти та класти хрін на всю цю закони з Києва як завжди ...

Навіть у бізнесі це проблема. Коли у головному офісі щось придумують а у філіалах на це все забивають, якщо не має контролю.
показати весь коментар
17.08.2022 12:37 Відповісти
Будут пилить, кто лес, а кто деньги - на то она и реформа.
показати весь коментар
17.08.2022 12:44 Відповісти
Реформи - лісом? Легко
показати весь коментар
17.08.2022 12:45 Відповісти
только вчера начальних всех лесхозов Украины подсчитывал бырыши от продажи зимой дров в прямом эфире, а вы предлагаете ему поделиться с государством? наивные
показати весь коментар
17.08.2022 12:50 Відповісти
Ну якщо "зелені" ще зі своїми "рехформами" влізуть в ліс то буде капець лісу. А те що залишиться розпродадуть у приватні руки. І до лісу хіба що за гроші пускатимуть.
показати весь коментар
17.08.2022 12:51 Відповісти
Так треба поставити якогось злодія від когорти Зеленського керувати цим лісом
показати весь коментар
17.08.2022 12:53 Відповісти
Цей дурік може не розуміе, що в Україні люди гинуть и дома рушать ????
показати весь коментар
17.08.2022 12:53 Відповісти
Треба його до Бучі запросити
показати весь коментар
17.08.2022 12:54 Відповісти
У Латвії не розуміють наших реалій.
показати весь коментар
17.08.2022 12:54 Відповісти
Вируба лісів в Україні навіть на час війни не припиняється та набула катастрофічного характеру. З такими темпами нас чекає катастрофа вже у найближчому майбутньому. Ні журналісти, ані опозиція і тим більше влада у вигляді Зелених жаб про це не говорять, тому що очолюють цей процес.
показати весь коментар
17.08.2022 12:56 Відповісти
Карпати стрижуть наполегливіше, ніж до війни.Тепер замість 2-3 вантажівок за добу - 20+ з прицепами! Все до Європи ешелонами.
показати весь коментар
17.08.2022 13:30 Відповісти
Редакція ... Не можна провести "реформу лісу" ! Хіба що "реформу лісового господарства".
показати весь коментар
17.08.2022 13:00 Відповісти
цей шляпко-експерт не знає що в нас війна тисячоліття
показати весь коментар
17.08.2022 13:00 Відповісти
гуляй им......и теорию берез теорему пеньков ..ахаххахх..
показати весь коментар
17.08.2022 13:06 Відповісти
Походу в Европе напряжёнка с кругляком или решили по-быстрому урвать, сколько успеют.
Мда
показати весь коментар
17.08.2022 13:08 Відповісти
Всі вірно. Лісів в нас вже не так і багато, особливо з старими віковими деревами, як в закордонних лісах і парках
показати весь коментар
17.08.2022 13:29 Відповісти
то Эвропі кругляк подавай то через свою наглядову раду безплатно або за копійки український ліс давай а в Латвії вже ліси вирубали для того хо за ці реформи в Україні не видно ні одної реформи яка б дала позитивний результат тим більше з зеленими
показати весь коментар
17.08.2022 14:18 Відповісти
Девіз лісників -- вріжем дуба раньше сроку
показати весь коментар
17.08.2022 14:40 Відповісти
При зеленому, ліси рубаються як і рубалися. Він казав, "на верх" заносити вже не треба. До вас самих прийдуть. Не здивуюся, якщо, в ОП вже шукали способи приватизації повітря.
показати весь коментар
17.08.2022 17:54 Відповісти
 
 