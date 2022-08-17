Європейський експерт рекомендує Кабміну провести реформу лісу

ЄС підтримує створення в Україні єдиної національної компанії, яка буде опікуватись державними лісами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю, опублікованому в профільному виданні "Відкритий ліс", заявив представник латвійської компанії Latvijas valsts meži Томас Котович.

"Ми повністю підтримуємо це рішення уряду України. Велика компанія з якісним корпоративним управлінням, з прозорою централізованою системою реалізації продукції, закупівель та контролю за всіма бізнес-процесами – це те, що ми в Латвії зробили ще наприкінці дев’яностих років. Звісно, реформа – це справа України, але ми впевнені, що об’єднання лісгоспів посилить галузь, зменшить тінь та корупцію, посилить вашу конкурентоздатність. Нарешті, збільшить доходи держави та середні зарплати у галузі", – зауважив експерт.

За його словами, будь-які спроби удосконалити систему лісгоспів, яка дісталась Латвії, як і Україні, від СРСР, не давали жодного результату.

"За часів лісгоспів Латвія від лісової галузі у підсумку отримувала нуль. Сьогодні держава отримує від акціонерної компанії 70–100 млн євро на рік. Плюс приблизно 15 млн євро податку на землю. Загалом за 21 рік існування ми заплатили податків на суму 1,5 млрд євро", – пояснив Томас Котович.

Сьогодні відносно невелика за площею Латвія реалізує 7 млн кубометрів необробленої деревини на рік. Всі продажі здійснюються виключно через електронний аукціон. Система управління державними лісами повністю диджиталізована. Всі документи, акти, навіть повідомлення про завершення робіт – виключно в електронній формі. Обсяг незаконних рубок складає менше пів відсотка.

"Ми продаємо ліс виключно з нашим доставлянням до покупця. Це погано, коли чужі машини потрапляють у ліс. Всі наші лісовози облаштовані комп’ютерами, вони отримують електронне завдання та маршрут. Контролюється не лише маршрут, але й час руху. Якщо машина без причини десь надовго зупинилась, водій має дати пояснення. Ми онлайн на карті бачимо всі вантажівки, які працюють з нами на контракті. Наші диспетчери онлайн спостерігають за всіма процесами – завантаження, переміщення, вивантаження", – зазначає Томас Котович.

Нагадаємо, уряд продовжує процес підготовки до проведення реформи лісової галузі. Як повідомляють ЗМІ, Кабмін збирається створити державну компанію "Ліси України", яка з часом буде корпоратизована в акціонерне товариство. Питання обговорюється на різних рівнях – з місцевою владою, бізнесом, міжнародними донорами. Аргументи на користь реформи – Національний лісовий оператор зможе залучати зовнішнє фінансування для технічного переозброєння та підтримки лісів сходу та півдня країни, які сьогодні фактично є дотаційними. Велика компанія здатна ефективніше проводити закупівлі та запроваджувати нові технології. Нова модель відповідає європейській практиці, що дуже важливо в сенсі євроінтеграційного руху України.

Країни Східної Європи провели реформу лісової галузі ще кілька десятків років тому. Моделі відрізняються, але фактично в усіх країнах державними лісами опікуються один чи декілька великих національних операторів.