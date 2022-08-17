Европейский эксперт рекомендует Кабмину провести реформу леса

ЕС поддерживает создание в Украине единой национальной компании, которая будет заниматься государственными лесами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью, опубликованном в профильном издании "Открытый лес", заявил представитель латвийской компании Latvijas valsts meži Томас Котович.

"Мы полностью поддерживаем это решение правительства Украины. Большая компания с качественным корпоративным управлением, с прозрачной централизованной системой реализации продукции, закупок и контроля за всеми бизнес-процессами – это то, что мы в Латвии сделали еще в конце девяностых годов. Конечно, реформа - это дело Украины, но мы уверены, что объединение лесхозов усилит отрасль, уменьшит тень и коррупцию, усилит вашу конкурентоспособность. Наконец, увеличит доходы государства и средние зарплаты в отрасли", - отметил эксперт.

По его словам, какие-либо попытки усовершенствовать систему лесхозов, доставшуюся Латвии, как и Украине, от СССР, не давали никакого результата.

"Во времена лесхозов Латвия от лесной отрасли в итоге получала ноль. Сегодня государство получает от акционерной компании 70–100 млн евро в год. Плюс примерно 15 млн евро налога на землю. Всего за 21 год существования мы заплатили налогов на сумму 1,5 млрд евро", – объяснил Томас Котович.

Сегодня относительно небольшая по площади Латвия реализует 7 млн кубометров необработанной древесины в год. Все продажи производятся исключительно через электронный аукцион. Система управления государственными лесами полностью диджитализована. Все документы, акты, даже сообщения о завершении работ – исключительно в электронной форме. Объем незаконных рубок составляет менее полупроцента.

"Мы продаем лес исключительно с нашим доставкой к покупателю. Это плохо, когда чужие машины попадают в лес. Все наши лесовозы оснащены компьютерами, они получают электронную задачу и маршрут. Контролируется не только маршрут, но и время движения. Если машина без причины" где-то надолго остановилась, водитель должен дать объяснение. Мы онлайн на карте видим все грузовики, которые работают с нами на контракте. Наши диспетчеры онлайн наблюдают за всеми процессами – погрузка, перемещение, выгрузка", – отмечает Томас Котович.

Напомним, правительство продолжает процесс подготовки к проведению реформы лесной отрасли. Как сообщают СМИ, Кабмин намерен создать государственную компанию "Леса Украины", которая со временем будет корпоратизирована в акционерное общество. Вопрос обсуждается на разных уровнях – с местными властями, бизнесом, международными донорами. Аргументы в пользу реформы – Национальный лесной оператор сможет привлекать внешнее финансирование для технического перевооружения и поддержки лесов востока и юга страны, которые сегодня фактически дотационны. Большая компания способна более эффективно проводить закупки и внедрять новые технологии. Новая модель отвечает европейской практике, что очень важно в смысле евроинтеграционного движения Украины.

Страны Восточной Европы провели реформу лесной отрасли еще несколько десятков лет назад. Модели отличаются, но фактически во всех странах государственные леса опекают один или несколько крупных национальных операторов.