Европейский эксперт рекомендует Кабмину провести реформу леса

котович

ЕС поддерживает создание в Украине единой национальной компании, которая будет заниматься государственными лесами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью, опубликованном в профильном издании "Открытый лес", заявил представитель латвийской компании Latvijas valsts meži Томас Котович.

"Мы полностью поддерживаем это решение правительства Украины. Большая компания с качественным корпоративным управлением, с прозрачной централизованной системой реализации продукции, закупок и контроля за всеми бизнес-процессами – это то, что мы в Латвии сделали еще в конце девяностых годов. Конечно, реформа - это дело Украины, но мы уверены, что объединение лесхозов усилит отрасль, уменьшит тень и коррупцию, усилит вашу конкурентоспособность. Наконец, увеличит доходы государства и средние зарплаты в отрасли", - отметил эксперт.

По его словам, какие-либо попытки усовершенствовать систему лесхозов, доставшуюся Латвии, как и Украине, от СССР, не давали никакого результата.

"Во времена лесхозов Латвия от лесной отрасли в итоге получала ноль. Сегодня государство получает от акционерной компании 70–100 млн евро в год. Плюс примерно 15 млн евро налога на землю. Всего за 21 год существования мы заплатили налогов на сумму 1,5 млрд евро", – объяснил Томас Котович.

Сегодня относительно небольшая по площади Латвия реализует 7 млн кубометров необработанной древесины в год. Все продажи производятся исключительно через электронный аукцион. Система управления государственными лесами полностью диджитализована. Все документы, акты, даже сообщения о завершении работ – исключительно в электронной форме. Объем незаконных рубок составляет менее полупроцента.

"Мы продаем лес исключительно с нашим доставкой к покупателю. Это плохо, когда чужие машины попадают в лес. Все наши лесовозы оснащены компьютерами, они получают электронную задачу и маршрут. Контролируется не только маршрут, но и время движения. Если машина без причины" где-то надолго остановилась, водитель должен дать объяснение. Мы онлайн на карте видим все грузовики, которые работают с нами на контракте. Наши диспетчеры онлайн наблюдают за всеми процессами – погрузка, перемещение, выгрузка", – отмечает Томас Котович.

Напомним, правительство продолжает процесс подготовки к проведению реформы лесной отрасли. Как сообщают СМИ, Кабмин намерен создать государственную компанию "Леса Украины", которая со временем будет корпоратизирована в акционерное общество. Вопрос обсуждается на разных уровнях – с местными властями, бизнесом, международными донорами. Аргументы в пользу реформы – Национальный лесной оператор сможет привлекать внешнее финансирование для технического перевооружения и поддержки лесов востока и юга страны, которые сегодня фактически дотационны. Большая компания способна более эффективно проводить закупки и внедрять новые технологии. Новая модель отвечает европейской практике, что очень важно в смысле евроинтеграционного движения Украины.

Страны Восточной Европы провели реформу лесной отрасли еще несколько десятков лет назад. Модели отличаются, но фактически во всех странах государственные леса опекают один или несколько крупных национальных операторов.

У нас Тойшоневтік насадив мільярд дерев. Хрен порахуєш.
17.08.2022 12:32 Ответить
"Іди лісом." Зельониє нікого не слухають з моменту приходу. В них свої принципи і стиль заробітку. Починаючи від прикриття концертами "кабаре95".
17.08.2022 12:28 Ответить
лісу?...цікава пропозиція... і дуже на часі....
а підкажіть ще провести перепис населення... бо йог вже дуже довго не було
(вибачте...дуже гіркий сарказм)
17.08.2022 12:29 Ответить
Як казав класик:

Учітесь, читайте

І чужому навчайтесь

Й свого не цурайтесь
17.08.2022 12:24 Ответить
Реформи і Зешобла - це як гонор і гоногея . ПТУ і англійский язик нєсовместіми !!!!!! (С) , діа тракторіст....
17.08.2022 12:57 Ответить
" Я тихонько в лес уйду ..." (С) Слуга урода.
17.08.2022 12:58 Ответить
100 мільярдів дерев 2.0- повернення.
17.08.2022 12:24 Ответить
не на часі, в лісі до сих пір Трухін "партизанить"
17.08.2022 12:28 Ответить
я навіть здогадуюсь, яка команда буде керувати цією "єдиною" компанією... ну дуже якісне корпоративне управління...
17.08.2022 12:32 Ответить
Да, ладно, ******* со смартфонами за неделю справятся. Делать им сейчас все равно нечего, выборов то нет.
17.08.2022 12:43 Ответить
🤣🤣🤣
17.08.2022 12:49 Ответить
В ці реформи ... європейці або дурні або прикидаються ... перевести кілька аркушів А4 та поміняти вивіску на будівлі це не реформа ... перше за все треба приймати найсуворіші закони проти крадівництва та формувати безліч силових відомств для контролю практичної реалізації реформ, тому що на містах будуть красти та класти хрін на всю цю закони з Києва як завжди ...

Навіть у бізнесі це проблема. Коли у головному офісі щось придумують а у філіалах на це все забивають, якщо не має контролю.
17.08.2022 12:37 Ответить
Будут пилить, кто лес, а кто деньги - на то она и реформа.
17.08.2022 12:44 Ответить
Реформи - лісом? Легко
17.08.2022 12:45 Ответить
только вчера начальних всех лесхозов Украины подсчитывал бырыши от продажи зимой дров в прямом эфире, а вы предлагаете ему поделиться с государством? наивные
17.08.2022 12:50 Ответить
Ну якщо "зелені" ще зі своїми "рехформами" влізуть в ліс то буде капець лісу. А те що залишиться розпродадуть у приватні руки. І до лісу хіба що за гроші пускатимуть.
17.08.2022 12:51 Ответить
Так треба поставити якогось злодія від когорти Зеленського керувати цим лісом
17.08.2022 12:53 Ответить
Цей дурік може не розуміе, що в Україні люди гинуть и дома рушать ????
17.08.2022 12:53 Ответить
Треба його до Бучі запросити
17.08.2022 12:54 Ответить
У Латвії не розуміють наших реалій.
17.08.2022 12:54 Ответить
Вируба лісів в Україні навіть на час війни не припиняється та набула катастрофічного характеру. З такими темпами нас чекає катастрофа вже у найближчому майбутньому. Ні журналісти, ані опозиція і тим більше влада у вигляді Зелених жаб про це не говорять, тому що очолюють цей процес.
17.08.2022 12:56 Ответить
Карпати стрижуть наполегливіше, ніж до війни.Тепер замість 2-3 вантажівок за добу - 20+ з прицепами! Все до Європи ешелонами.
17.08.2022 13:30 Ответить
Редакція ... Не можна провести "реформу лісу" ! Хіба що "реформу лісового господарства".
17.08.2022 13:00 Ответить
цей шляпко-експерт не знає що в нас війна тисячоліття
17.08.2022 13:00 Ответить
гуляй им......и теорию берез теорему пеньков ..ахаххахх..
17.08.2022 13:06 Ответить
Походу в Европе напряжёнка с кругляком или решили по-быстрому урвать, сколько успеют.
Мда
17.08.2022 13:08 Ответить
Всі вірно. Лісів в нас вже не так і багато, особливо з старими віковими деревами, як в закордонних лісах і парках
17.08.2022 13:29 Ответить
то Эвропі кругляк подавай то через свою наглядову раду безплатно або за копійки український ліс давай а в Латвії вже ліси вирубали для того хо за ці реформи в Україні не видно ні одної реформи яка б дала позитивний результат тим більше з зеленими
17.08.2022 14:18 Ответить
Девіз лісників -- вріжем дуба раньше сроку
17.08.2022 14:40 Ответить
При зеленому, ліси рубаються як і рубалися. Він казав, "на верх" заносити вже не треба. До вас самих прийдуть. Не здивуюся, якщо, в ОП вже шукали способи приватизації повітря.
17.08.2022 17:54 Ответить
 
 