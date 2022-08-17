УКР
Волонтер Москаленко збирає кошти на виготовлення запчастин для автомобілів ЗСУ

Волонтери просять допомоги у придбанні сталі, з якої виготовлятимуть деталі для машин українських захисників.

Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас з вами є термінове завдання: виготовити дуже важливі запчастини для чудових машин зі знищення орків... Саме для цього потрібно придбати вартісний сталевий круг Ø250 мм ще й порізати його на заготовки по 100 мм. Ціна питання ~150 000,00 грн. На жаль, 90-95% металу піде в брухт, але воно того варте... Робота цих механізмів вражає нас своєю точністю, а ворога - буквально...", - розповів волонтер.

Реквізити для допомоги:

Система PayPal:

[email protected]

Карта ПриватБанк: 4149499310343858, Москаленко Юрій.

Карта ПриватБанк: 4731219112912989,

Скотарь Юлія.

Реквізити за системою SWIFT( через IBAN):

В EURO (EUR):

BENEFICIARY (Отримувач): MOSKALENKO YURII (09113, Ukraine,region Kyivska,district Bilotserkivskyi,city Bila Tserkva,street Dachna, building 66, flat 45).

IBAN: UA723052990000026209686427919

ACCOUNT Рахунок в банку отримувача (номер пластикової карти або поточний рахунок ПриватБанк) - 5363 5426 0344 6494.

BANK OF BENEFICIARY (Банк отримувача): JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X.

CORRESPONDENT ACCOUNT (Рахунок банку отримувача в банку-кореспонденті): 623-160-5145 INTERMEDIARY BANK Банк-кореспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX.

Валютна карта: EUR. E-mail: [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В ГРИВНЯХ (UAH):

КБ "ПриватБанк", МФО банку: 305299.

Отримувач платежу: МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

IBAN: UA273052990000026201738841690

Рахунок отримувача: 26201738841690

РНУКПН отримуча: 2667613877.

Валюта карты: UAH.

Призначення платежу: Поповнення рахункуМОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

Валюта карты: UAH. E-mail: [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В ДОЛАРАХ США (USD):

BENEFICIARY (Отримувач, П. І. Б. отримувача рахунку латиницею): SKOTAR JULIJA

(09100, Ukraine,region Kyivska,district Bilotserkivskyi,city Bila Tserkva,street Yaroslava Mudroho, building 44, flat 109).

IBAN: UA663052990000026207736061249

ACCOUNT (Рахунок в банку одержувача, номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 5168 7427 3286 5237.

BANK OF BENEFICIARY (Банк отримувача) JSC CB PRIVATBANK, 1D RUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT (Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті): 0011000080

INTERMEDIARY BANK (Банк-корреспондент): JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Валюта карти: USD. E-mail: [email protected]

Топ коментарі
+4
+
показати весь коментар
17.08.2022 13:58 Відповісти
+3
++
показати весь коментар
17.08.2022 16:41 Відповісти
+2
З початку війни перевів волонтерам сукупно десь 5000 грн.... та після усих цих новин про купу спійманих типу волонтерів на продажу гуманітарки, більше не буду .... поки волонтери не зроблять спілку та не почнуть надавати прозорі дані про діяльність та кошти
показати весь коментар
17.08.2022 13:32 Відповісти
З початку війни перевів волонтерам сукупно десь 5000 грн.... та після усих цих новин про купу спійманих типу волонтерів на продажу гуманітарки, більше не буду .... поки волонтери не зроблять спілку та не почнуть надавати прозорі дані про діяльність та кошти
показати весь коментар
17.08.2022 13:32 Відповісти
Я уже кидал раненому герою. Потом интересовался. Шо-то где-то недошло
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
А как узнал,что именно твои деньги не дошли?
показати весь коментар
17.08.2022 13:57 Відповісти
Узнал даже - куда они ушли. Но это дело не для официалов
показати весь коментар
17.08.2022 14:12 Відповісти
Если я к примеру кину деньги раненому герою и из 100грн дойдет 1 грн,я буду кидать дальше.Мое мнение.
показати весь коментар
17.08.2022 14:24 Відповісти
Назови хотя бы фонд куда кидал,люди будут осторожнее,ну или Ф.И.О.
показати весь коментар
17.08.2022 14:26 Відповісти
+
показати весь коментар
17.08.2022 13:58 Відповісти
++
показати весь коментар
17.08.2022 16:41 Відповісти
+
показати весь коментар
22.08.2022 21:07 Відповісти
 
 