Волонтер Москаленко збирає кошти на виготовлення запчастин для автомобілів ЗСУ

Волонтери просять допомоги у придбанні сталі, з якої виготовлятимуть деталі для машин українських захисників.

Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас з вами є термінове завдання: виготовити дуже важливі запчастини для чудових машин зі знищення орків... Саме для цього потрібно придбати вартісний сталевий круг Ø250 мм ще й порізати його на заготовки по 100 мм. Ціна питання ~150 000,00 грн. На жаль, 90-95% металу піде в брухт, але воно того варте... Робота цих механізмів вражає нас своєю точністю, а ворога - буквально...", - розповів волонтер.

Реквізити для допомоги:

Система PayPal:

[email protected]

Карта ПриватБанк: 4149499310343858, Москаленко Юрій.

Карта ПриватБанк: 4731219112912989,

Скотарь Юлія.

Реквізити за системою SWIFT( через IBAN):

В EURO (EUR):

BENEFICIARY (Отримувач): MOSKALENKO YURII (09113, Ukraine,region Kyivska,district Bilotserkivskyi,city Bila Tserkva,street Dachna, building 66, flat 45).

IBAN: UA723052990000026209686427919

ACCOUNT Рахунок в банку отримувача (номер пластикової карти або поточний рахунок ПриватБанк) - 5363 5426 0344 6494.

BANK OF BENEFICIARY (Банк отримувача): JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X.

CORRESPONDENT ACCOUNT (Рахунок банку отримувача в банку-кореспонденті): 623-160-5145 INTERMEDIARY BANK Банк-кореспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX.

Валютна карта: EUR. E-mail: [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В ГРИВНЯХ (UAH):

КБ "ПриватБанк", МФО банку: 305299.

Отримувач платежу: МОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

IBAN: UA273052990000026201738841690

Рахунок отримувача: 26201738841690

РНУКПН отримуча: 2667613877.

Валюта карты: UAH.

Призначення платежу: Поповнення рахункуМОСКАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

Валюта карты: UAH. E-mail: [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В ДОЛАРАХ США (USD):

BENEFICIARY (Отримувач, П. І. Б. отримувача рахунку латиницею): SKOTAR JULIJA

(09100, Ukraine,region Kyivska,district Bilotserkivskyi,city Bila Tserkva,street Yaroslava Mudroho, building 44, flat 109).

IBAN: UA663052990000026207736061249

ACCOUNT (Рахунок в банку одержувача, номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 5168 7427 3286 5237.

BANK OF BENEFICIARY (Банк отримувача) JSC CB PRIVATBANK, 1D RUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT (Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті): 0011000080

INTERMEDIARY BANK (Банк-корреспондент): JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Валюта карти: USD. E-mail: [email protected]

