Накопичити 19 млрд куб. м газу до зими, як звелів Кабмін, малореально, - Вітренко
НАК "Нафтогаз України" навряд чи зможе виконати завдання Кабінету міністрів накопичити в підземних сховищах 19 млрд куб. м газу до зими.
Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз у сховищах міститься лише 12,3 млрд куб. м. До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування - близько 1 млрд куб. на місяць. Але ще 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.
"Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки - закачувати. Теоретична можливість є, практичної - немає", - сказав Вітренко.
Він вважає, що менша кількість газу в сховищах не буде критичною.
"Важливо, щоби ці додаткові 4−6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах - не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі - це набагато ефективніше", - сказав він.
Вітренко упевнений, що у випадку необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.
Чекаємо на патріотичний вчинок - Вітренко перший!
тільки тепер є ППО, можуть і не змитись...да і ліхтарів в урядовому кварталі повно..з підсвіткою будуть гойдатись
Садовий дарма про буржуйки говорить?
Юрик от Натахи упал недалеко ......
Найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою
про Нафтогаз і Юрка Вітренко