Накопичити 19 млрд куб. м газу до зими, як звелів Кабмін, малореально, - Вітренко

газ

НАК "Нафтогаз України" навряд чи зможе виконати завдання Кабінету міністрів накопичити в підземних сховищах 19 млрд куб. м газу до зими.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у сховищах міститься лише 12,3 млрд куб. м. До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування - близько 1 млрд куб. на місяць. Але ще 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.

"Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки - закачувати. Теоретична можливість є, практичної - немає", - сказав Вітренко.

Дивіться: "Буржуйки, дрова, сіль, пісок": мер Львова Садовий про підготовку міста до зими. ВIДЕО

Він вважає, що менша кількість газу в сховищах не буде критичною.

"Важливо, щоби ці додаткові 4−6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах - не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі - це набагато ефективніше", - сказав він.

Вітренко упевнений, що у випадку необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.

газ (10645) Нафтогаз (4465) опалювальний сезон (1781) Вітренко Юрій (633)
+11
Навіть дуже реально. Всьому керівництву Нафтогазу достатньо відмовитись від всіх доплат, премій, бонусів, процентів тільки за один рік і можна закупити всі 50 лярдів газу.
Чекаємо на патріотичний вчинок - Вітренко перший!
17.08.2022 14:05 Відповісти
+10
не можеш іди на хрєн
17.08.2022 14:03 Відповісти
+10
...це щоб паніки не було
17.08.2022 14:13 Відповісти
не можеш іди на хрєн
17.08.2022 14:03 Відповісти
Хто зможе?
17.08.2022 14:10 Відповісти
Нiхто нiчого робить не буде.Нас готують до "холодомору".
17.08.2022 15:22 Відповісти
Я
17.08.2022 17:12 Відповісти
Добичу треба наращувати та захищати ïï ППО.
17.08.2022 14:04 Відповісти
Навіть дуже реально. Всьому керівництву Нафтогазу достатньо відмовитись від всіх доплат, премій, бонусів, процентів тільки за один рік і можна закупити всі 50 лярдів газу.
Чекаємо на патріотичний вчинок - Вітренко перший!
17.08.2022 14:05 Відповісти
а ще пообіцяти перевести на мінімалку у зв'язку зі скрутним становищем...он попередити за 3 місяці..
17.08.2022 14:13 Відповісти
а якщо 1 млрд премії цьому виродку виплатити то вдасться?
17.08.2022 14:06 Відповісти
Авжеж.
17.08.2022 14:12 Відповісти
Ніт, дохле падло реанімацією не підняти
17.08.2022 17:13 Відповісти
Що він знає? Шмигаль сказав, що вони вже на 60% готові до отеплювального сезону. Не стануть же зельониє брехати просто так, для окозамилювання. Не рахують же вони українців за ідіотів! Правда?
17.08.2022 14:08 Відповісти
як раз і вважають..все випрошують черговий майдан..

тільки тепер є ППО, можуть і не змитись...да і ліхтарів в урядовому кварталі повно..з підсвіткою будуть гойдатись
17.08.2022 14:16 Відповісти
Ой, та да, не вважають, а от рахують то добре
17.08.2022 17:15 Відповісти
А зелень свистіла що газу досить. Знов брехали?
17.08.2022 14:11 Відповісти
...це щоб паніки не було
17.08.2022 14:13 Відповісти
угу, бо за три дні б здали Україну
17.08.2022 14:17 Відповісти
Вони брешуть коли говорять,навіть коли мовчать брешуть.
17.08.2022 14:17 Відповісти
А зелень свистіла що газу досить. Знов брехали?
Садовий дарма про буржуйки говорить?
17.08.2022 15:18 Відповісти
...то, може, мамочка грошенят дасть?
17.08.2022 14:12 Відповісти
Я уявляю, як ця мамочка уплітає делікатеси за гроші народу України, і регоче з нас, лохів... збулася її мрія, жити при комунізмі....
17.08.2022 14:21 Відповісти
Цю хвойду паскуду потрібно було задавити ще в нульових
17.08.2022 19:30 Відповісти
Скажи кто твоя мама и я скажу кто ты!
Юрик от Натахи упал недалеко ......
17.08.2022 14:14 Відповісти
Мене всі знайомі запитували -навіщо тобі у ********* будинку пічка,я відповідав,що прийде час,ви всі будете спати біля неї),це було після вибору дегенератів,тож час прийшов.
17.08.2022 14:16 Відповісти
Красівоє ти, і у мене камінчик є
17.08.2022 17:16 Відповісти
Немає жодної ситуації з якої
Найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою
17.08.2022 14:18 Відповісти
Реально,только ты не воруй.Не можешь выполнить наказ премьера,иди на х..й в отставку!
17.08.2022 14:21 Відповісти
Если не можешь обеспечить газом, хоть бы обеспечили економию. Те же утпелители и енергосберегающие лампы и приборы могут в 2-3 раза сократить потребление газа и електроенергии. Но нашим властям выгоднее платить миллиарды разным Амхетовым и Мертвечукам за увеличение поставок сомнительной енергии, чем построить завод по производству утеплителя или хотябы снять 20% ПДВ и пошлины с етих материалов. Ну думаю уже етой земой власть начнет биться в истерике что мы опять про*бали, и нужно идти на переговоры с ****** чтобы дал нам газку.
17.08.2022 14:28 Відповісти
Головне питання чому не починають видобувати сланцевий газ у Львівській області? Якщо б почали розробляти родовища у 2015 році вже би ні від кого не залежали ще б і Європу забеспечували. Нинішня влада повторює ті самі помилки що і минула. Ми воюємо з росією, але повністю залежим від російського газу.
17.08.2022 14:39 Відповісти
Риторичне запитання, раніше казали ''глас вопіющего в пустелі''
17.08.2022 17:18 Відповісти
А цей дєятєль взагалі в курсі,що держава Україна займає друге місце в Европі,за оцінками міжнарожних фахівців, За запасами газу,що становлять приблизно 1,3 трильйони куб. метрів? От би куди грошики вкладували,а не крали,як скажені...
17.08.2022 14:44 Відповісти
пес , який весь час бреше,думає і говорить, що він весь час каже правду.
17.08.2022 14:50 Відповісти
а навіщо циклитись тими 19 млрд? починали опалювані сезони з набагато меншими цифрами.... зараз промисловості газу практично не потрібно, опалювати залишилось менше житла. кацапи знищили 5 млн м2. і це ще не кінець війни.... Звичайно, чим більше, тим краще... буде перехідний запас на наступний сезон...
17.08.2022 14:58 Відповісти
При тому, що елітні біженці будуть відсиджуваться у Європі https://www.youtube.com/watch?v=P2ZOBFFvXFw
17.08.2022 15:01 Відповісти
Нас готують, що деякі міста будуть без газу, а деякі ще й без тепла і електрики. Якщо мова йде про окуповані території, більшість погодиться, що так і має бути.
17.08.2022 15:04 Відповісти
Був видобуток 20, при Порошенко став 16, а ці виродки зменшили до 12, хоча цей зрадник був і при Порошенко, 8 млрд тихенько видобутку ******** за 8 років, стратегічного ресурсу... це писець.
17.08.2022 15:14 Відповісти
Ну, я так понимаю, при Порошенко сталол 16, это вы посчитали с крымскими вышками и юзовским месторождением, али нет?
17.08.2022 16:30 Відповісти
Зате реально було обанкротити "Нафтогаз",що вітренко з успіхом і зробив.
17.08.2022 15:14 Відповісти
Що, Юрко, мама не дозволяє?
17.08.2022 15:36 Відповісти
якщо виплатять цьому хлищу бабосики за облігаціями, враз поміняє думку. Прохвост одним словом
17.08.2022 15:57 Відповісти
Как же вы все,суки можновладные,задолбали...шо ппц..
17.08.2022 16:06 Відповісти
Вітренко ? А де його мама - баба Наташа прогресивна соціалістка, яка так щіро любила Росію ? Яблуко від яблуні
17.08.2022 16:53 Відповісти
бачення на загал і в частині проходження опалювального сезону від https://youtu.be/KfuWbg0K_H0?t=504 Олени Зеркаль
про Нафтогаз і Юрка Вітренко
17.08.2022 17:11 Відповісти
 
 