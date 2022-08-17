У Німеччині очікують посилення російської пропаганди та шпигунства

Федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує активізацію російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у відомстві.

За допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації, такої як дефіцит газу та підвищення цін, РФ намагається розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування.

"Російська пропаганда, ймовірно, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться далі в заяві.

Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки".

Згідно з оцінкою внутрішньої спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами як інструментів.

Також можна помітити, що різні актори "все більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації у суспільстві. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальне оцінювання".