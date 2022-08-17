УКР
Новини
1 126 14

У Німеччині очікують посилення російської пропаганди та шпигунства

пропаганда,фейк

Федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує активізацію російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

 "Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у  відомстві.

За допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації, такої як дефіцит газу та підвищення цін,  РФ намагається розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування.

"Російська пропаганда, ймовірно, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться далі в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало Deutsche Welle відреагувати на маніпуляції російської редакції

Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки".

Згідно з оцінкою внутрішньої спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами як інструментів.

Також можна помітити, що різні актори "все більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації у суспільстві. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальне оцінювання".

Німеччина (7735) пропаганда (2863) росія (67862) шпигунство (1056)
Топ коментарі
+6
Deutsche Welle, Bild понабирали кацапських гандонів(шлюналістів) а тепер чекають активізації роспропаганди......
показати весь коментар
17.08.2022 16:10 Відповісти
+4
То визначилися би вже,чого вони хочуть-спокою без кацапів,чи візи кацапам в пакеті з шпигунами і роспропагандою.
показати весь коментар
17.08.2022 16:08 Відповісти
+4
Німці зовсім не розуміють менталітету росіян. на відміну від інших націй їм задоволення приносить не добробут, а згорівший сарай сусіда.
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
То визначилися би вже,чого вони хочуть-спокою без кацапів,чи візи кацапам в пакеті з шпигунами і роспропагандою.
показати весь коментар
17.08.2022 16:08 Відповісти
Не очикують, а очкуют
показати весь коментар
17.08.2022 16:08 Відповісти
Deutsche Welle, Bild понабирали кацапських гандонів(шлюналістів) а тепер чекають активізації роспропаганди......
показати весь коментар
17.08.2022 16:10 Відповісти
Странно слышать такое заключение когда у тебя под окнами горланят «на Берлин» в буденовках и с рашистскими флагами.
показати весь коментар
17.08.2022 16:13 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли русский флаг, то ли буденовка, лихо заломленная набок, то ли пачка листовок «на Берлин». Как то так.
показати весь коментар
17.08.2022 16:15 Відповісти
то ли фамилия шольц
показати весь коментар
17.08.2022 18:09 Відповісти
Это не гениальность кацапской пропаганды, а ваша недоработка. У кацапов наоборот очень низкий уровень из продажных коррупционеров с виллам и детьми с паспортом США, а не идейных людей типа Сталина, кто жил в скромной даче всю жизнь и не обжирался золотыми ершиками к унитазу.

Просто надо открыть глаза и понять, кто такие кацапы. Кацапия - эта та страна, где за 500 евро около 30% мужчин свою собственную мать изнасилует. Что говорить про остальное. Это чудовищно жадные люди, кто никогда друг другу помогать не будет, а будет только желать зла. Озлобленная стая азиатов-алкашей, как говорил американский генерал Паттон на Второй мировой войне.

Хотите сделать из них хоть какое-то подобие людей в своей стране, раз уже запустили в нее сотни тысяч мигрантов, так делайте для них соответствующую повестку. Со злобой, с издевательствами над другими, с завистью бесконечной. Они будут круглосуточно это поглощать и требовать еще. Не сделали, тогда эту нишу заняла рашатудей, вставляя нужные им нарративы.
показати весь коментар
17.08.2022 16:19 Відповісти
Німці зовсім не розуміють менталітету росіян. на відміну від інших націй їм задоволення приносить не добробут, а згорівший сарай сусіда.
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
А ви їм і далі візи видавати продовжуйте...замість того щоб за шкірку без розбору, і депортувати...
показати весь коментар
17.08.2022 16:44 Відповісти
исходя из рассмотренных статистических данных, в Германии находятся от 1,5 до 3 миллионов русских или русскоговорящих человек.
Так говорить Гугл.
Німцям є чого побоюватись, адже вони пустили до себе значну кількість кацапів і посадили іх на соціал. І все це вата ватна...
Декілька років тому на очі мені потрапив ролик з ютуба, де пара утирків під кайфом закінчила свій спіч словами: прасті, Ангєла, но Германія наш!
А німці не читали Шевченка, і даремно:
Кацапа звідусіль жени,
Хай здохне в ямі при дорозі
Ти подаєш йому води,
А він вже сере на порозі...
показати весь коментар
17.08.2022 16:47 Відповісти
да-да, давайте больше виз кацапам, а то у них уже заканчиваются радиопередатчики RF3110 от компании MUNICOM и ресиверы DP1205-C915 от компании AnyLink для десятых орланов. А если еще под видом немецкого авиамоделиста купить 3W-55i в Ханау на 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH для "форпоста", и завезти всё это добро в консульство во Франкфурте, которое всего в десяти километрах от Ханау, то на премию от товарища майора можно год безбедно жить на росии.
показати весь коментар
17.08.2022 16:49 Відповісти
То треба їх гнати звідти у потилицю,чого чекати?
показати весь коментар
17.08.2022 17:16 Відповісти
этот вопрос можно решить за день - шредера, шольца и шмеркель - на нары пожизненно с конфискацией, всю вату - за поребрик. Было бы только желание
показати весь коментар
17.08.2022 18:15 Відповісти
 
 