У Німеччині очікують посилення російської пропаганди та шпигунства
Федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує активізацію російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.
"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у відомстві.
За допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації, такої як дефіцит газу та підвищення цін, РФ намагається розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування.
"Російська пропаганда, ймовірно, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться далі в заяві.
Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки".
Згідно з оцінкою внутрішньої спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами як інструментів.
Також можна помітити, що різні актори "все більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації у суспільстві. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальне оцінювання".
Просто надо открыть глаза и понять, кто такие кацапы. Кацапия - эта та страна, где за 500 евро около 30% мужчин свою собственную мать изнасилует. Что говорить про остальное. Это чудовищно жадные люди, кто никогда друг другу помогать не будет, а будет только желать зла. Озлобленная стая азиатов-алкашей, как говорил американский генерал Паттон на Второй мировой войне.
Хотите сделать из них хоть какое-то подобие людей в своей стране, раз уже запустили в нее сотни тысяч мигрантов, так делайте для них соответствующую повестку. Со злобой, с издевательствами над другими, с завистью бесконечной. Они будут круглосуточно это поглощать и требовать еще. Не сделали, тогда эту нишу заняла рашатудей, вставляя нужные им нарративы.
Так говорить Гугл.
Німцям є чого побоюватись, адже вони пустили до себе значну кількість кацапів і посадили іх на соціал. І все це вата ватна...
Декілька років тому на очі мені потрапив ролик з ютуба, де пара утирків під кайфом закінчила свій спіч словами: прасті, Ангєла, но Германія наш!
А німці не читали Шевченка, і даремно:
Кацапа звідусіль жени,
Хай здохне в ямі при дорозі
Ти подаєш йому води,
А він вже сере на порозі...