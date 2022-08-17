МЗС закликало Deutsche Welle відреагувати на маніпуляції російської редакції
Міністерство закордонних справ України закликає німецьке видання Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, переданого "Європейській правді".
"Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України", - ідеться у коментарі.
У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як "визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.
Ніколенко додав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.
"Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ліверна ковбаса вже починає смердіти
Шановні співробітники політичної секції Посольства України в Німеччині,
повідомляю Вам, що німецький телеканал WELT в новинах називає бої в Сєвєродонецьку боями між українською армією та
"проросійськими сепаратистами" (Prorussische Separatisten)
Це - неприховані россійськи наративи та підігравання агресору.
Я думаю, МЗС України має вказати на неприпустимість маніпулюванням фактами.
Українські військові воюють з російською армією.
З повагою
певен, що це на 100% совєцко-рускіє нємці з Казахстану
ще раз доводить що москалі використовують будь які засоби щоб виправдати свій напад і масові вбивства
гнать в шею....только так!.....
Все більшає ворожих репортажів і публікацій відносно України виходить у західних урядових виданнях і телерадіостанціях, на кшталт DW, редакції яких ангажовані грошима рашистської пітьми.
Тому, треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо Держдепартаменту США визнати її державою - спонсором тероризму.
Продажная очередная шкура, как Шредер, Меркель и ... Шольц. Остальные шестерки в виде DW.