МЗС закликало Deutsche Welle відреагувати на маніпуляції російської редакції

пропаганда,фейк

Міністерство закордонних справ України закликає німецьке видання Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, переданого "Європейській правді".

"Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України", - ідеться у коментарі.

У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як "визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська пропаганда в Австрії. Як керівництву австрійської поліції розповідали, що України не існувало. ВІДЕО+ФОТО

Ніколенко додав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

"Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW", - йдеться у заяві.

Також читайте: Російська пропаганда готує інформаційну акцію з дискредитації президента України на Заході, - ГУР

Автор: 

Німеччина (7735) МЗС (4281) пропаганда (2863) росія (67862) медіа (239)
Топ коментарі
+19
Теж саме було і з телеканалом WELT. Я сам власноручно підключав посольство.

Шановні співробітники політичної секції Посольства України в Німеччині,

повідомляю Вам, що німецький телеканал WELT в новинах називає бої в Сєвєродонецьку боями між українською армією та

"проросійськими сепаратистами" (Prorussische Separatisten)

Це - неприховані россійськи наративи та підігравання агресору.
Я думаю, МЗС України має вказати на неприпустимість маніпулюванням фактами.
Українські військові воюють з російською армією.

З повагою
показати весь коментар
17.08.2022 14:40 Відповісти
+18
маємо відновити Посла Мельника на посаді

ліверна ковбаса вже починає смердіти
показати весь коментар
17.08.2022 14:40 Відповісти
+12
Овсянникова внедрилась..начинает работать...
показати весь коментар
17.08.2022 14:40 Відповісти
Зелена шмаркля вже давно смердить,і що?
показати весь коментар
17.08.2022 14:51 Відповісти
Тімур і його команда,а це не ваші "мужчіни" недавно гостювали в Бучі і Гостомелі?Сиділи би краще під спідницями своїх гурій,а з нашим президентом ми якось розберемся,без рузкій=глаз узкій.
показати весь коментар
17.08.2022 15:03 Відповісти
крім тебе ніхто тут не смердить
показати весь коментар
17.08.2022 21:49 Відповісти
в мене в кабелі WELT нема, але є Ost-West. Але такого - не помічав. Хоча, я його вмикаю рідко. Але придивлюсь.
показати весь коментар
17.08.2022 15:05 Відповісти
DW на русском на ютубе. Тоже писал им о манипулировании и искажении фактов. И все только в пользу россии. И правильно что подключали посольство. Они в первую очередь должны реагировать, а там глядиш и DW вычиститься от кротов.
показати весь коментар
17.08.2022 15:12 Відповісти
подивіться хто працює в тій редакції.

певен, що це на 100% совєцко-рускіє нємці з Казахстану
показати весь коментар
17.08.2022 14:41 Відповісти
треба німцям показати що вони фінансують пропаганду параши,

ще раз доводить що москалі використовують будь які засоби щоб виправдати свій напад і масові вбивства
показати весь коментар
17.08.2022 14:41 Відповісти
кремлівські зливні бачки гучно розірвались після 24-того такі як ДОЖДЬ ЄХО маЦКВИ МЕдУЗА і заляпали усю европу своїми співробітниками які досі хочуть розібратися - а что случилось..... не все так однозначно......
гнать в шею....только так!.....
показати весь коментар
17.08.2022 14:46 Відповісти
Цензора на них нема
показати весь коментар
17.08.2022 14:48 Відповісти
Все частішають випадки викупу рашистами за грубі гроші ЗМІ із хорошою репутацією і широким колом своїх читачів (глядачів).
Все більшає ворожих репортажів і публікацій відносно України виходить у західних урядових виданнях і телерадіостанціях, на кшталт DW, редакції яких ангажовані грошима рашистської пітьми.
Тому, треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо Держдепартаменту США визнати її державою - спонсором тероризму.
показати весь коментар
17.08.2022 14:49 Відповісти
Хто платить,той і замовляє музику.
показати весь коментар
17.08.2022 14:56 Відповісти
я плачу в том числе но музыку заказывают другие.
показати весь коментар
17.08.2022 15:55 Відповісти
чого до самого Шольца не звертаєтесь, дебіли? Чому йому не показуєте на конкретних прикладах, як структура, якою він керує (нехай опосередковано, через другі руки) забезпечує, ?
показати весь коментар
17.08.2022 15:00 Відповісти
Пане Мур,ви б петицію Шольцу нашкрябали,а то все слинкою бризкаєте...Напевне в МЗС звертання починається не з канцлера,а по субординації,як кажуть в армії.Шольц нехай робить для України саме то що треба-зброю,зброю і зброю.
показати весь коментар
17.08.2022 15:09 Відповісти
Верно подмечено! DW - есть рупор лубянской пропаганды. Этот канал частенько называет путинскую агрессию, не иначе как "кризис в Украине", что особенно бесит! Оно и понятно, кто лоббисты этого канала - Рары, Таратуты, давно хлебающие из кремлёвской макитры.
показати весь коментар
17.08.2022 15:48 Відповісти
Не строим иллюзий насчет Шольца.
Продажная очередная шкура, как Шредер, Меркель и ... Шольц. Остальные шестерки в виде DW.
показати весь коментар
17.08.2022 16:54 Відповісти
 
 