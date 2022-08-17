РУС
МИД призвало Deutsche Welle отреагировать на манипуляции российской редакции

Министерство иностранных дел Украины призывает немецкое издание Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции, распространяемые российской редакцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, переданного "Европейской правде".

"Сейчас нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", - говорится в комментарии.

В МИДе привели ряд примеров с материалами российской DW, в которых содержались такие тезисы, как "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.

Также читайте: Шольц настаивает на переговорах с Путиным: Он должен знать, что мы от него требуем

Николенко добавил, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.

"Из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW", – говорится в заявлении.

Читайте: Германия и Швеция не против применения их оружия для освобождения Крыма

Германия МИД пропаганда россия медиа
Топ комментарии
+19
Теж саме було і з телеканалом WELT. Я сам власноручно підключав посольство.

Шановні співробітники політичної секції Посольства України в Німеччині,

повідомляю Вам, що німецький телеканал WELT в новинах називає бої в Сєвєродонецьку боями між українською армією та

"проросійськими сепаратистами" (Prorussische Separatisten)

Це - неприховані россійськи наративи та підігравання агресору.
Я думаю, МЗС України має вказати на неприпустимість маніпулюванням фактами.
Українські військові воюють з російською армією.

З повагою
17.08.2022 14:40 Ответить
+18
маємо відновити Посла Мельника на посаді

ліверна ковбаса вже починає смердіти
17.08.2022 14:40 Ответить
+12
Овсянникова внедрилась..начинает работать...
17.08.2022 14:40 Ответить
Зелена шмаркля вже давно смердить,і що?
17.08.2022 14:51 Ответить
Тімур і його команда,а це не ваші "мужчіни" недавно гостювали в Бучі і Гостомелі?Сиділи би краще під спідницями своїх гурій,а з нашим президентом ми якось розберемся,без рузкій=глаз узкій.
17.08.2022 15:03 Ответить
крім тебе ніхто тут не смердить
17.08.2022 21:49 Ответить
в мене в кабелі WELT нема, але є Ost-West. Але такого - не помічав. Хоча, я його вмикаю рідко. Але придивлюсь.
17.08.2022 15:05 Ответить
DW на русском на ютубе. Тоже писал им о манипулировании и искажении фактов. И все только в пользу россии. И правильно что подключали посольство. Они в первую очередь должны реагировать, а там глядиш и DW вычиститься от кротов.
17.08.2022 15:12 Ответить
подивіться хто працює в тій редакції.

певен, що це на 100% совєцко-рускіє нємці з Казахстану
17.08.2022 14:41 Ответить
треба німцям показати що вони фінансують пропаганду параши,

ще раз доводить що москалі використовують будь які засоби щоб виправдати свій напад і масові вбивства
17.08.2022 14:41 Ответить
кремлівські зливні бачки гучно розірвались після 24-того такі як ДОЖДЬ ЄХО маЦКВИ МЕдУЗА і заляпали усю европу своїми співробітниками які досі хочуть розібратися - а что случилось..... не все так однозначно......
гнать в шею....только так!.....
17.08.2022 14:46 Ответить
Цензора на них нема
17.08.2022 14:48 Ответить
Все частішають випадки викупу рашистами за грубі гроші ЗМІ із хорошою репутацією і широким колом своїх читачів (глядачів).
Все більшає ворожих репортажів і публікацій відносно України виходить у західних урядових виданнях і телерадіостанціях, на кшталт DW, редакції яких ангажовані грошима рашистської пітьми.
Тому, треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо Держдепартаменту США визнати її державою - спонсором тероризму.
17.08.2022 14:49 Ответить
Хто платить,той і замовляє музику.
17.08.2022 14:56 Ответить
я плачу в том числе но музыку заказывают другие.
17.08.2022 15:55 Ответить
чого до самого Шольца не звертаєтесь, дебіли? Чому йому не показуєте на конкретних прикладах, як структура, якою він керує (нехай опосередковано, через другі руки) забезпечує, ?
17.08.2022 15:00 Ответить
Пане Мур,ви б петицію Шольцу нашкрябали,а то все слинкою бризкаєте...Напевне в МЗС звертання починається не з канцлера,а по субординації,як кажуть в армії.Шольц нехай робить для України саме то що треба-зброю,зброю і зброю.
17.08.2022 15:09 Ответить
Верно подмечено! DW - есть рупор лубянской пропаганды. Этот канал частенько называет путинскую агрессию, не иначе как "кризис в Украине", что особенно бесит! Оно и понятно, кто лоббисты этого канала - Рары, Таратуты, давно хлебающие из кремлёвской макитры.
17.08.2022 15:48 Ответить
Не строим иллюзий насчет Шольца.
Продажная очередная шкура, как Шредер, Меркель и ... Шольц. Остальные шестерки в виде DW.
17.08.2022 16:54 Ответить
 
 