МИД призвало Deutsche Welle отреагировать на манипуляции российской редакции
Министерство иностранных дел Украины призывает немецкое издание Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции, распространяемые российской редакцией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, переданного "Европейской правде".
"Сейчас нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", - говорится в комментарии.
В МИДе привели ряд примеров с материалами российской DW, в которых содержались такие тезисы, как "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.
Николенко добавил, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.
"Из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW", – говорится в заявлении.
ліверна ковбаса вже починає смердіти
Шановні співробітники політичної секції Посольства України в Німеччині,
повідомляю Вам, що німецький телеканал WELT в новинах називає бої в Сєвєродонецьку боями між українською армією та
"проросійськими сепаратистами" (Prorussische Separatisten)
Це - неприховані россійськи наративи та підігравання агресору.
Я думаю, МЗС України має вказати на неприпустимість маніпулюванням фактами.
Українські військові воюють з російською армією.
З повагою
певен, що це на 100% совєцко-рускіє нємці з Казахстану
ще раз доводить що москалі використовують будь які засоби щоб виправдати свій напад і масові вбивства
гнать в шею....только так!.....
Все більшає ворожих репортажів і публікацій відносно України виходить у західних урядових виданнях і телерадіостанціях, на кшталт DW, редакції яких ангажовані грошима рашистської пітьми.
Тому, треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо Держдепартаменту США визнати її державою - спонсором тероризму.
Продажная очередная шкура, как Шредер, Меркель и ... Шольц. Остальные шестерки в виде DW.