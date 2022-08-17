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Шольц настаивает на переговорах с Путиным: Он должен знать, что мы от него требуем

олаф,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным "важны, в том числе и в будущем".

Об этом он сказал в интервью шведским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, прямое общение с Путиным важно, "особенно во время кризиса". Он отметил, что хочет, чтобы Путин получал сообщения напрямую и прямо взял на себя ответственность за войну против Украины.

"Мое четкое послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Конечно, это не означает, что Россия время от времени меняет курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем", — заявил Шольц.

Он также высказал сомнение в нормализации отношения с Россией в обозримом будущем.

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"Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации", — резюмировал канцлер.

Германия (7082) путин владимир (31582) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1192)


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Топ комментарии
+65
це просто сором, повна деградація німецької політики.
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17.08.2022 09:13 Ответить
+30
Можеш не пнутися. Папочку з компроматом путлер не віддасть...
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17.08.2022 09:14 Ответить
+29
Яке ж воно дебільне!
Оця нацистська гнида, це справжня ганьба для Німеччини та її народу!
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17.08.2022 09:13 Ответить
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З чого робим висновки панови-

справи на фронті у русні все гірше і гірше, а в ЗСУ все краще і краще
якщо знову підняли всіх убовтувати Україну на "договірняк".

А пУка аж пищить - "миру" хоче .
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17.08.2022 18:18 Ответить
"Недоперчена сосиска" - так, здається, назвав цього персонажа наш посол. Все ще хоче заглянути в очко ботоксної потвори.
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17.08.2022 18:24 Ответить
Росія дуже тонко зрозуміла, що в війні наступає перелом. І не в її користь. Блокування забезпечення свого угрупування на півдні України, паніка в Криму після обстрілів військових об'єктів, масовий виїзд росіян з Криму - все це початок небажаного для РФ сценарію.
Рішення просте - натиснути на Зеленського (компромат, Єрмак, "союзник" Ердоган) для створення паузи і відновлення сил із збереженням нинішніх позицій.
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17.08.2022 18:35 Ответить
Гопник вертить бюргерами, як бубликами на пальці, бере на понти... Уже б поїхав до Бориса Джонсона чи того ж Реджепа Ердогана на майстер-клас спілкування з гопниками...
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17.08.2022 20:01 Ответить
Шольц ІДІОТ !
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17.08.2022 20:03 Ответить
Які переговори з терористам
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17.08.2022 20:12 Ответить
ПУТИН ПУГАЛО !!! У НЕГО БАШКА ИЗ СОЛОМЫ !)
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17.08.2022 20:50 Ответить
США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
Вот кого надо бояться .
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17.08.2022 21:11 Ответить
Это республиканское двуличное лайно может идти в опу вместе с демокаратами и бидоном впридачу. они все кретины и трусы.
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17.08.2022 21:31 Ответить
На него видимо есть очень серьезный компромат- поэтому и стелится под путлера.
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17.08.2022 21:12 Ответить
куйлу похеру что вы там требуете. трусливы двуличные западные гомики. куйло надо убивать а не скулить о переговорах и санкциях...
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17.08.2022 21:29 Ответить
Шредер бабки привез від путіна.
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17.08.2022 22:03 Ответить
Украина готова начать переговоры с Россией, если Германия отдаст России пол Германии. Шольц согласен на переговоры???
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17.08.2022 22:20 Ответить
Яки на#уй перемовини з #уйлом?

Каzапи його повинні придушити і спитати - а що нам ще зробити?

Ось тоді можливі якісь перемовини.
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17.08.2022 22:26 Ответить
На думку шольца, х...ло досі не знає що від нього хочуть?
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17.08.2022 22:46 Ответить
Так само можна говорити з каменем на вулиці.
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17.08.2022 23:53 Ответить
Дойче швайне!
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18.08.2022 00:11 Ответить
Дебил.
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18.08.2022 01:26 Ответить
Упоротий дядько.
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18.08.2022 06:28 Ответить
Усім з ранку доповідати )(уйлу усяку )(уйню
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18.08.2022 08:06 Ответить
Німці байдужі до чужої біди , вплив орків там дуже сильний - багато німецьких політиків просто продалися Кремлю і залежні від поставок газу і нафти. Ось до чого привела енергетична залежність країн Європи від росії ! ! ! Не хотіла ЄВРОПА зменшувати енергетичну залежність від росії - виростили на свою голову ІМПЕРІЮ ЗЛА ! ! !
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18.08.2022 08:26 Ответить
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