Командувачем Чорноморського флоту РФ призначено Соколова, - росЗМІ
Членам військової ради Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі представили нового командувача - віцеадмірала Віктора Соколова.
Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Наказ був головкома про його призначення. Членам військової ради представили. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", - зазначило джерело.
Ще одне знайоме із ситуацією і особисто з Віктором Соколовим джерело повідомило, що в умовах, коли йде війна, ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення.
Топ коментарі
+12 Александр Иванов #442761
показати весь коментар17.08.2022 16:29 Відповісти Посилання
+6 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар17.08.2022 16:35 Відповісти Посилання
+5 nav svargi
показати весь коментар17.08.2022 16:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рівняння на середину !
команда по екіпажам: "Открыть кингстоны ""
разом гімн російського фльоту: "Врагу нє сдайьося наш гродиий Варяг..."
-Най буде..
Было бы неплохо поздравить нового вице-адмирала с назначением.