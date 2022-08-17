УКР
Командувачем Чорноморського флоту РФ призначено Соколова, - росЗМІ

соколов,осіпов,новофедорівка

Членам військової ради Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі представили нового командувача - віцеадмірала Віктора Соколова.

Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Наказ був головкома про його призначення. Членам військової ради представили. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", - зазначило джерело.

Ще одне знайоме із ситуацією і особисто з Віктором Соколовим джерело повідомило, що в умовах, коли йде війна, ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командувача Чорноморського флоту РФ Осіпова зняли з посади, - росЗМІ

армія рф (18766) призначення (2354) росія (67862) Чорноморський флот рф (632)
+12
Может салютнем Хаймарсами в честь назначения?
17.08.2022 16:29 Відповісти
+6
Совсем скоро карьера и этого подонка будет уничтожена "курильщиками".
17.08.2022 16:35 Відповісти
+5
uzhe pohozh na trupa.
17.08.2022 16:33 Відповісти
17.08.2022 16:29 Відповісти
Я ток за!
17.08.2022 16:42 Відповісти
урочисте шикування !
рівняння на середину !

команда по екіпажам: "Открыть кингстоны ""

разом гімн російського фльоту: "Врагу нє сдайьося наш гродиий Варяг..."
17.08.2022 17:03 Відповісти
мій самий улюблений памятник із стервятником на стовпі
показати весь коментар
-І по арсеналу флоту?
-Най буде..
17.08.2022 18:35 Відповісти
морда тупорила
17.08.2022 16:30 Відповісти
тупорилий хрюльник звіра... як і хрюльники інших фашистів...
показати весь коментар
Да пох-в 200...
показати весь коментар
17.08.2022 16:33 Відповісти
17.08.2022 16:35 Відповісти
Та шо вы начинаете. Нельзя просто вежливо попрощаться?
17.08.2022 16:37 Відповісти
А кацапские радары и подводные датчики звука видят резиновую лодку 1х4 метра размером? Она вполне может ехать 80-90км/ч с двумя людьми и 500кг взрывчатки, то есть даже в объезд до Крыма несколько часов пути ночью. Увидел корабль в порту (на размагничивании например) или даже подлодку, направили лодку с приделанным лазерным наведением на корму корабля врага как камикадзе, сами выпрыгнули, отплыли до берега в ластах, переоделись в гражданское и пошли под туристов косить. Кстати, может у нас в штабе есть координаты подводных локаторов в Черном море, все же с советских времен могли остаться, может их уничтожить можно и открыть движение кораблей для атаки по Крыму?

Было бы неплохо поздравить нового вице-адмирала с назначением.
17.08.2022 16:41 Відповісти
Закриваєш Цензор і все.
17.08.2022 16:42 Відповісти
а краще хай повіситься
17.08.2022 16:44 Відповісти
Кацапи-замахаєтесь мінять одне лайно на іньше.Вас вже нічого не врятує від поразки в Україні...
17.08.2022 16:42 Відповісти
По фамилии - Соколов, а по сути - Дятлов !
17.08.2022 16:45 Відповісти
от перемен кучек говна вонь не уменьшается
17.08.2022 16:48 Відповісти
що то за передаст - соколов, хто знає?
17.08.2022 16:54 Відповісти
Странно. Его бы назначить командующим воздушно-кацмическими силами, а командующим флота назначить надо было Рыбина. Это было бы логично.
17.08.2022 17:06 Відповісти
не орёл! гриф какой-то, если по форме клюва. карочи - падальщик ощипанный, с голой шеей )
17.08.2022 17:10 Відповісти
"членам військової ради чорноморського флоту пф в окупованому севастополі представили нового командувача - віцеадмірала околова" фото с презентации:
17.08.2022 17:15 Відповісти
Витя Ссако-лов, помни про украинские Саки и кацапские ссаки!
17.08.2022 17:49 Відповісти
Якось пох... Ще одна чергова кацапська свиня. Побажаю цьому ублюдку скорішої зустрічі з містером Хаймарсом.
17.08.2022 18:23 Відповісти
 
 