Командувачем Чорноморського флоту РФ призначено Соколова, - росЗМІ

Членам військової ради Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі представили нового командувача - віцеадмірала Віктора Соколова.

Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Наказ був головкома про його призначення. Членам військової ради представили. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", - зазначило джерело.

Ще одне знайоме із ситуацією і особисто з Віктором Соколовим джерело повідомило, що в умовах, коли йде війна, ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення.

