Командующим Черноморским флотом РФ назначен Соколов, - росСМИ
Членам военного совета Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе представили нового командующего вице-адмирала Виктора Соколова.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Приказ был главкомом о его назначении. Членам военного совета представили. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - отметил источник.
Еще один знакомый с ситуацией и лично с Виктором Соколовым источник сообщил, что в условиях, когда идет война, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях.
Топ комментарии
+12 Александр Иванов #442761
17.08.2022 16:29
+6 Vasya Kirpych #484960
17.08.2022 16:35
+5 nav svargi
17.08.2022 16:33
рівняння на середину !
команда по екіпажам: "Открыть кингстоны ""
разом гімн російського фльоту: "Врагу нє сдайьося наш гродиий Варяг..."
-Най буде..
Было бы неплохо поздравить нового вице-адмирала с назначением.