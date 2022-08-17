РУС
Командующим Черноморским флотом РФ назначен Соколов, - росСМИ

соколов,осіпов,новофедорівка

Членам военного совета Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе представили нового командующего вице-адмирала Виктора Соколова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ был главкомом о его назначении. Членам военного совета представили. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - отметил источник.

Еще один знакомый с ситуацией и лично с Виктором Соколовым источник сообщил, что в условиях, когда идет война, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях.

Читайте также: Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ

армия РФ (20613) назначение (2212) россия (97281) Черноморский флот РФ (1568)
Может салютнем Хаймарсами в честь назначения?
показать весь комментарий
17.08.2022 16:29 Ответить
Я ток за!
показать весь комментарий
17.08.2022 16:42 Ответить
урочисте шикування !
рівняння на середину !

команда по екіпажам: "Открыть кингстоны ""

разом гімн російського фльоту: "Врагу нє сдайьося наш гродиий Варяг..."
показать весь комментарий
17.08.2022 17:03 Ответить
мій самий улюблений памятник із стервятником на стовпі
показать весь комментарий
17.08.2022 17:05 Ответить
-І по арсеналу флоту?
-Най буде..
показать весь комментарий
17.08.2022 18:35 Ответить
морда тупорила
показать весь комментарий
17.08.2022 16:30 Ответить
тупорилий хрюльник звіра... як і хрюльники інших фашистів...
показать весь комментарий
17.08.2022 16:58 Ответить
Да пох-в 200...
показать весь комментарий
17.08.2022 16:30 Ответить
uzhe pohozh na trupa.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:33 Ответить
Совсем скоро карьера и этого подонка будет уничтожена "курильщиками".
показать весь комментарий
17.08.2022 16:35 Ответить
Та шо вы начинаете. Нельзя просто вежливо попрощаться?
показать весь комментарий
17.08.2022 16:37 Ответить
А кацапские радары и подводные датчики звука видят резиновую лодку 1х4 метра размером? Она вполне может ехать 80-90км/ч с двумя людьми и 500кг взрывчатки, то есть даже в объезд до Крыма несколько часов пути ночью. Увидел корабль в порту (на размагничивании например) или даже подлодку, направили лодку с приделанным лазерным наведением на корму корабля врага как камикадзе, сами выпрыгнули, отплыли до берега в ластах, переоделись в гражданское и пошли под туристов косить. Кстати, может у нас в штабе есть координаты подводных локаторов в Черном море, все же с советских времен могли остаться, может их уничтожить можно и открыть движение кораблей для атаки по Крыму?

Было бы неплохо поздравить нового вице-адмирала с назначением.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:41 Ответить
Закриваєш Цензор і все.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:42 Ответить
а краще хай повіситься
показать весь комментарий
17.08.2022 16:44 Ответить
Кацапи-замахаєтесь мінять одне лайно на іньше.Вас вже нічого не врятує від поразки в Україні...
показать весь комментарий
17.08.2022 16:42 Ответить
По фамилии - Соколов, а по сути - Дятлов !
показать весь комментарий
17.08.2022 16:45 Ответить
от перемен кучек говна вонь не уменьшается
показать весь комментарий
17.08.2022 16:48 Ответить
що то за передаст - соколов, хто знає?
показать весь комментарий
17.08.2022 16:54 Ответить
Странно. Его бы назначить командующим воздушно-кацмическими силами, а командующим флота назначить надо было Рыбина. Это было бы логично.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:06 Ответить
не орёл! гриф какой-то, если по форме клюва. карочи - падальщик ощипанный, с голой шеей )
показать весь комментарий
17.08.2022 17:10 Ответить
"членам військової ради чорноморського флоту пф в окупованому севастополі представили нового командувача - віцеадмірала околова" фото с презентации:
показать весь комментарий
17.08.2022 17:15 Ответить
Витя Ссако-лов, помни про украинские Саки и кацапские ссаки!
показать весь комментарий
17.08.2022 17:49 Ответить
Якось пох... Ще одна чергова кацапська свиня. Побажаю цьому ублюдку скорішої зустрічі з містером Хаймарсом.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:23 Ответить
 
 