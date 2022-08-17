Командующим Черноморским флотом РФ назначен Соколов, - росСМИ

Членам военного совета Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе представили нового командующего вице-адмирала Виктора Соколова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ был главкомом о его назначении. Членам военного совета представили. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - отметил источник.

Еще один знакомый с ситуацией и лично с Виктором Соколовым источник сообщил, что в условиях, когда идет война, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях.

Читайте также: Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ