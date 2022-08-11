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Новости Война
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Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ

Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был снят с должности.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ 01

Новым командующим ЧФ РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов.

Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ 02

Читайте: Экс-министру обороны Ежелю сообщили о подозрении в госизмене за согласование "Харьковских соглашений", - ГБР

армия РФ (19633) Крым (26421) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+47
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11.08.2022 22:09 Ответить
+44
Про попытки неудачников и их ПВО в Крыму

На пляже прибило к берегу часть ракеты российского ЗРК "Панцирь".
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11.08.2022 22:02 Ответить
+38
Этот сломался. Несите нового.
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11.08.2022 22:04 Ответить
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Про попытки неудачников и их ПВО в Крыму

На пляже прибило к берегу часть ракеты российского ЗРК "Панцирь".
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11.08.2022 22:02 Ответить
"раздайся море! панцырь плывёт!" ))
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11.08.2022 22:04 Ответить
Відповідне https://t.me/Tsaplienko/13153 Відео знахідки
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11.08.2022 22:06 Ответить
Це та сама папіроса, яку курила матроса?😂
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11.08.2022 22:10 Ответить
Ні, це папіроса, яка вкурвила матроса. І не одного.
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11.08.2022 23:24 Ответить
)) не тонущая весчь!!!
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11.08.2022 22:11 Ответить
Ти диви , немовля 8/08/22 . Кацап бреше коли рота відкриває
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11.08.2022 22:08 Ответить
Про*рав РК"Москва".
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11.08.2022 22:06 Ответить
Спецоперація йшла по плану.... 😂
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11.08.2022 22:12 Ответить
Любий шмат лайна від "панцир-с" який виловили у морі - автоматично стає торпедою-анало-говнет...
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11.08.2022 22:25 Ответить
с. Веселе, Бериславський район, Херсонщина

Продовжується детонація. Мінус БК 🔥🔥🔥
https://t.me/operativnoZSU/36032
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11.08.2022 22:55 Ответить
Да и хрен с ним 😂Пусть сдохнут все рашисты ☠️‼️
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12.08.2022 09:59 Ответить
Этот сломался. Несите нового.
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11.08.2022 22:04 Ответить
У нового типова прогресуюча деменцiя..
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11.08.2022 23:15 Ответить
Що у цих кацапів за підар- форма..?
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11.08.2022 22:05 Ответить
будто жукова трахнул унтерфюрер сс
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11.08.2022 22:07 Ответить
😂
Форма одєжди "ностальжи жуков і его конь" -
уродсько і незручно, думають що страшно пафосно, або пафосно страшно
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11.08.2022 22:15 Ответить
А за кортик как же? Вспоминая того урода вырожденца, что кортик тягал по даунбасу, моторыло что--- как все таки смеяться хотелось глядя!
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12.08.2022 08:55 Ответить
проблема не в підар-формі, там одні лише підор-морди чого варті
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11.08.2022 22:09 Ответить
Як тут хтось колись написав, "По ходу, косплєїл Котовского"
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11.08.2022 22:28 Ответить
Це з гей-парадів...
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11.08.2022 22:42 Ответить
Це порівняння ображає геїв.
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11.08.2022 23:34 Ответить
а хто то знає, ображає чи ні, ліволіберали так ******* харошіх русскіх, що ну, на цілий Світ безсороромно.
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12.08.2022 10:54 Ответить
Ну тримайтеся, дитсадки і торгові центри!
Як орки хенералів міняють, нове чмо першим ділом одразу починає своїми анало говнєтами по цивільним кидать.

До речі: всі помітили, наскільки у орків форма схожа на форму німецьких фашистів? І тут ********.
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11.08.2022 22:05 Ответить
для німців цілий Хуго Босс розробляв форму..

а цим мабудь Зайцев під керівництвом Моісєєва
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11.08.2022 23:33 Ответить
не ссцы кацап - отобьемся не в первый раз
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12.08.2022 03:36 Ответить
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11.08.2022 22:05 Ответить
а можно всех посмотреть?
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11.08.2022 22:05 Ответить
Чийому берегу ?
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11.08.2022 22:05 Ответить
Нового серуна старый обосрался.
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11.08.2022 22:05 Ответить
пока плешивы меняет себе памперсы, ВСУ высадились на Марсе..... )
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11.08.2022 22:06 Ответить
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
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12.08.2022 05:36 Ответить
кацап. про що ти?
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11.08.2022 22:09 Ответить
😂
Форма одєжди "ностальжи жуков і его конь" -
уродсько і незручно, думають що страшно пафосно, або пафосно страшно
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11.08.2022 22:16 Ответить
😂
Форма одєжди "ностальжи жуков і его конь" -
уродсько і незручно, думають що страшно пафосно, або пафосно страшно
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11.08.2022 22:17 Ответить
у вас и сняли, дуняша
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12.08.2022 16:31 Ответить
"Командувача Чорноморського флоту РФ віцеадмірал Ігоря Осипова відсторонило російське керівництво з посади, його заарештовано за втрату флагманського крейсера "Москва" внаслідок удару Збройних Сил України. Про це у вівторок, 17 травня, https://t.me/DIUkraine/504 повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України".

Новина з борідкою.
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11.08.2022 22:07 Ответить
Відстороніти і зняти з посади, це різні речи. Спочатку відстороніли, провели розслідування, а сьогодні зняли з посади.
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12.08.2022 00:20 Ответить
так йому й треба
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11.08.2022 22:07 Ответить
напевно за "курєніє в нєположеном мєстє"
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11.08.2022 22:07 Ответить
Така рокіровка -- аж від серця відлягло
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11.08.2022 22:08 Ответить
От пєрєстановкі елітних кацапських свиней нічого не зміниця-вся тимчасово окупована територія України буде звільнена...
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11.08.2022 22:08 Ответить
Сподіваюсь, знято з посади було через скрєпне садіння на бутилку з наступним пострілом у потилицю?
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11.08.2022 22:09 Ответить
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11.08.2022 22:09 Ответить
Интересно, многие по фото и стихам скажут кто это?
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11.08.2022 22:15 Ответить
Василий Андреевич Симоненко
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11.08.2022 22:25 Ответить
Симоненко Василий Андреевич родился 8 января 1935 года на Полтавщине. Украинский поэт, журналист-диссидент, умерший в возрасте 28 лет 13 декабря 1963 года в Черкассах после избиения сотрудниками милиции. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
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11.08.2022 22:38 Ответить
Я бував в його музеї в Черкасах.

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
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11.08.2022 22:54 Ответить
https://facebook.com/100067897566690?hc_ref=ARTvGaIctPbdRo2nKk2DpHCFj3bTaD1Y9tRYxlKhXuN2-wnJ-8lSnJxLKiL-8VoQq5o Приколи 18+
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168213919998471&id=1037048416448356 9 января 2019 г. ·


Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі *****!
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми-навіки Вільні!
Тут Московії не буде! Слава Україні !!!!
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11.08.2022 22:22 Ответить
Там, у степу, схрестилися дороги,
Немов у герці дикому мечі,
І час неспинний, стиснувши остроги,
Над ними чвалить вранці і вночі.

Мовчать над ними голубі хорали,
У травах стежка свище, мов батіг.
О, скільки доль навіки розрубали
Мечі прадавніх схрещених доріг!

Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.
Твоя краса цвіте в моїх очах.
Але скажи: чи ти зі мною поруч
Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?
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11.08.2022 22:58 Ответить
кацапи вважають що їм це якось допоможе? дуже сумніваюсь!
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11.08.2022 22:09 Ответить
котовского даже жалко. он много чего полезного для новой истории параши сделал, влипнув в нёё, как муха. не только сам "мацкву" просрал, но и в его же бытность и база сцакская на весь мир прогремела. а сколько он украл из финансирования, на благо той же лапотной - так по чужим камазам просто неприлично заглядывать.
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11.08.2022 22:09 Ответить
И этого снимут
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11.08.2022 22:10 Ответить
та пофіг,то його не спасе,вже відмітився і буде покараний.
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11.08.2022 22:11 Ответить
Одного довбойоба змінили на іншого.
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11.08.2022 22:12 Ответить
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11.08.2022 22:13 Ответить
на кацапии уже проскакивает инфа что на аэродроме было утилизировано более 60 пилотов , многих до сих пор не могут найти , обслуги тоже не хило к кабзону поехали.
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11.08.2022 22:15 Ответить
а они что сидели все в боксах или в кабинах? -если это правда то пипец какая удача
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12.08.2022 03:40 Ответить
Удар (судячи по часу) десь близько 15-ї Післяобідня "розслабуха" Робочий день... ІАС - на обслузі (на стоянках, рульожках, в авіаТЕЧ) Проводиться попередня підготовка ЛА - дозаправка пальним, спецрідинами, перевірка справності агрегатів і систем (а може й передпольотна - тоді ще й б/к на стоянки завозиться і підвішується) Там курсантів купа - проходять льотну практику перед випускними екзаменами ПРактичні заняття проходять безпосередньо на стоянках ЛА в складі учбових груп (не менше десятка) Теоретичні та робота з картами, наприклад - поблизу на свіжому повітрі, бо зараз у Криму спека - значить ніхто "авіаеліту" в ескадрильські будиночки не заганятиме Разом з учбовими групами присутні і льотчики-інструктори От і уявляй "картину маслом"!
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12.08.2022 05:20 Ответить
И портретик не помог..
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11.08.2022 22:17 Ответить
Від перестановки місць доданків сума не міняється.
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11.08.2022 22:17 Ответить
Від перестановки місць доданків сума не міняється.
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11.08.2022 22:19 Ответить
За чтооооооооо??
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11.08.2022 22:22 Ответить
Подонка сменили на дебила.
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11.08.2022 22:22 Ответить
"а вы, друзья, как не садитесь"......
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11.08.2022 22:24 Ответить
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11.08.2022 22:27 Ответить
рокіровка двох ублюдків.
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11.08.2022 22:27 Ответить
на кацапии уже проскакивает инфа что на аэродроме было утилизировано более 60 пилотов , многих до сих пор не могут найти , обслуги тоже не хило к кабзону поехали.
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11.08.2022 22:28 Ответить
Харя орка нагадує чи то бєрію чи то дуче беніто.
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11.08.2022 22:30 Ответить
Так дурень тримав гівно у роті.
Не смачно - переклав за другу щоку...
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11.08.2022 22:32 Ответить
"Круговорот дерьма в природе..."(с)
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11.08.2022 22:33 Ответить
Новому кацапу-новий корабель.
Завтра в Чорне море йде кресер"Аврора" з новим командиром.ЗСУ "погарпунить"
Кресер буде відбиватись,але,що

зробиш проти гарпуна.Приєднається до Москви.
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11.08.2022 22:42 Ответить
В борделе дела шли не важно - по сему решили переставить кровати)?
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11.08.2022 22:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fCze-d5wKwE
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11.08.2022 22:42 Ответить
Одного сняли за крейсер "Москва".
Другого снимут за бухту Севастополя.
А следующего снимут за Керченский мост.
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11.08.2022 22:56 Ответить
Ваші слова , да Богу у вуха 😊
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11.08.2022 23:06 Ответить
В ніч з 23го на 24те.
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11.08.2022 23:29 Ответить
Новий - хронічний алкоголік. Це нам на користь.
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11.08.2022 23:18 Ответить
Новым командующим ЧФ РФ назначен вице-адмирал Виктор Ссаколов
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11.08.2022 23:43 Ответить
- Судячи зі всього, командування військ противника дійшло до висновку про "недостатність рівня ефективності системи ППО", яка прикриває його угрупування військ на тимчасово окупованій території п-ва Крим та в Південій операційній зоні. Ще 8-го серпня на АБ Бельбек з АБ Кущевська була перекинута ланка (4 одиниці) винищувачів - перехоплювачів типу Миг-31БМ.

За всіма ознаками, враховуючи здатність цих літаків ефективно боротися із низьколітаючими малорозмірними цілями типу КР, російське командування планувало залучити їх для підсилення системи ППО свого міжвидового угрупування на п-ві Крим.

До речі, починаючи з 1.09.2022 р. усім військовослужбовцям російських окупаціних військ, які дислокуються на окупованій території п-ва Крим, заборонено надавати щорічні відпустки за поточний рік.
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11.08.2022 23:44 Ответить
Доки окурок в кацапії при владі, доки буде все горіти.
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11.08.2022 23:59 Ответить
Как та не Па сралински та не дедаваевательски потрібно розстріляти
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12.08.2022 07:47 Ответить
https://ibb.co/wSxcsH2
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12.08.2022 09:35 Ответить
Добре відомо що паління шкідливе для здоров'я, але кацапи ніяк не можуть від нього відмовитись.
І цей пав жертвою паління.
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12.08.2022 09:59 Ответить
Нє оправдал оказанного єму високаго давєрія
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12.08.2022 10:47 Ответить
 
 