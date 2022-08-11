Командующего Черноморским флотом РФ Осипова сняли с должности, - росСМИ
Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был снят с должности.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Новым командующим ЧФ РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов.
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На пляже прибило к берегу часть ракеты российского ЗРК "Панцирь".
Продовжується детонація. Мінус БК 🔥🔥🔥
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Форма одєжди "ностальжи жуков і его конь" -
уродсько і незручно, думають що страшно пафосно, або пафосно страшно
Як орки хенералів міняють, нове чмо першим ділом одразу починає своїми анало говнєтами по цивільним кидать.
До речі: всі помітили, наскільки у орків форма схожа на форму німецьких фашистів? І тут ********.
а цим мабудь Зайцев під керівництвом Моісєєва
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Форма одєжди "ностальжи жуков і его конь" -
уродсько і незручно, думають що страшно пафосно, або пафосно страшно
Форма одєжди "ностальжи жуков і его конь" -
уродсько і незручно, думають що страшно пафосно, або пафосно страшно
Новина з борідкою.
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168213919998471&id=1037048416448356 9 января 2019 г. ·
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі *****!
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми-навіки Вільні!
Тут Московії не буде! Слава Україні !!!!
Немов у герці дикому мечі,
І час неспинний, стиснувши остроги,
Над ними чвалить вранці і вночі.
Мовчать над ними голубі хорали,
У травах стежка свище, мов батіг.
О, скільки доль навіки розрубали
Мечі прадавніх схрещених доріг!
Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.
Твоя краса цвіте в моїх очах.
Але скажи: чи ти зі мною поруч
Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?
Не смачно - переклав за другу щоку...
Завтра в Чорне море йде кресер"Аврора" з новим командиром.ЗСУ "погарпунить"
Кресер буде відбиватись,але,що
зробиш проти гарпуна.Приєднається до Москви.
Другого снимут за бухту Севастополя.
А следующего снимут за Керченский мост.
За всіма ознаками, враховуючи здатність цих літаків ефективно боротися із низьколітаючими малорозмірними цілями типу КР, російське командування планувало залучити їх для підсилення системи ППО свого міжвидового угрупування на п-ві Крим.
До речі, починаючи з 1.09.2022 р. усім військовослужбовцям російських окупаціних військ, які дислокуються на окупованій території п-ва Крим, заборонено надавати щорічні відпустки за поточний рік.
І цей пав жертвою паління.