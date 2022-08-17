Станом на зараз відомо про понад 400 вбитих на території громади мирних мешканців, - Бучанська міськрада

Сьогодні, 17 липня, у Бучі Київської області на цвинтарі поховали тіла ще 21 невпізнаної людини всі ці жінки та чоловіки були закатовані та вбиті окупантами в лютому-березні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.ua, про це розповів секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

"Процес поховання був і вчора, і сьогодні. Загалом, він триває вже понад тиждень. Такі поховання ще будуть, оскільки невпізнаних тіл є декілька десятків, є і такі рештки, за якими складно визначити навіть статеву приналежність. Справа в тому, що окупанти намагались приховати свої злочини, спалюючи тіла своїх жертв", - розповів Шаправський

Як зазначається, попередньо з усіх тіл були відібрані ДНК-зразки, щоб була можливість ідентифікувати цих людей.

За його словами, є багато випадків, коли на території громади виявляють непоховані тіла загиблих.

"Наприклад, на минулому тижні піший патруль виявив рештки тіла чоловіка біля дороги. Загиблим від кульового поранення виявився киянин, який мав житло в селі Блиставиця (Бучанської громади – ред.). Цю людину ідентифікували завдяки тому, що в неї були при собі документи. Чоловік загинув при спробі евакуюватись", - зазаначив він.