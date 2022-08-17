УКР
Станом на зараз відомо про понад 400 вбитих на території громади мирних мешканців, - Бучанська міськрада

Сьогодні, 17 липня, у Бучі Київської області на цвинтарі поховали тіла ще 21 невпізнаної людини всі ці жінки та чоловіки були закатовані та вбиті окупантами в лютому-березні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  ТСН.ua,  про це розповів секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

"Процес поховання був і вчора, і сьогодні. Загалом, він триває вже понад тиждень. Такі поховання ще будуть, оскільки невпізнаних тіл є декілька десятків, є і такі рештки, за якими складно визначити навіть статеву приналежність. Справа в тому, що окупанти намагались приховати свої злочини, спалюючи тіла своїх жертв", - розповів Шаправський

Як зазначається, попередньо з усіх тіл були відібрані ДНК-зразки, щоб була можливість ідентифікувати цих людей.

Також дивіться: Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За його словами, є багато випадків, коли на території громади виявляють непоховані тіла загиблих.

"Наприклад, на минулому тижні піший патруль виявив рештки тіла чоловіка біля дороги. Загиблим від кульового поранення виявився киянин, який мав житло в селі Блиставиця (Бучанської громади – ред.). Цю людину ідентифікували завдяки тому, що в неї були при собі документи. Чоловік загинув при спробі евакуюватись", - зазаначив він.

армія рф (18766) перепоховання (47) втрати (4574) Буча (543)
бо їх не попередили...хоча дехто з жовтня знали...
17.08.2022 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fWleybxO2JY&t=169s
17.08.2022 17:53 Відповісти
Ці 400 вже ніколи не панікуватимуть . А гроші зеленському ідуть як і раніше .
17.08.2022 17:35 Відповісти
Сьогодні 17 серпня, а не липня
17.08.2022 17:38 Відповісти
Родичів вбитих в Бучі, Ірпені та ін міст, можуть збиратися і подавати колективний позов у європ суд з прав людини на Zeленського по факту скоєного ним злочину. Бо якби він попередив громадян про війну, то смертей могло б і не бути.
17.08.2022 20:45 Відповісти
 
 