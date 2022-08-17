УКР
У Києві відновили роботу 55 диппредставництв

У столиці вже відновили роботу 55 дипломатичних представництв.

Про це у своєму зверненні поінформував Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цими днями дуже активною є дипломатія в інтересах нашої держави.

"Повноцінна робота посольств, присутність послів у Києві, це – одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротися і перемагати. Вже 55 диппредставництв відновили роботу", - поінформував глава Української держави.

