В Киеве возобновили работу 55 диппредставительств
В столице уже возобновили работу 55 дипломатических представительств.
этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на днях очень активной является дипломатия в интересах нашего государства.
"Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве, это одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 диппредставительств возобновили работу", - проинформировал глава Украинского государства.
