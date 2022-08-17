В Киеве возобновили работу 55 диппредставительств

В столице уже возобновили работу 55 дипломатических представительств.

этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на днях очень активной является дипломатия в интересах нашего государства.

"Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве, это одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 диппредставительств возобновили работу", - проинформировал глава Украинского государства.

