В Киеве возобновили работу 55 диппредставительств

В столице уже возобновили работу 55 дипломатических представительств.

этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на днях очень активной является дипломатия в интересах нашего государства.

"Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве, это одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 диппредставительств возобновили работу", - проинформировал глава Украинского государства.

Читайте также: США могут отправить спецназовцев для охраны посольства в Киеве, - The Wall Street Journal

