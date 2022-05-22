США могут отправить спецназовцев для охраны посольства в Киеве, - The Wall Street Journal
В США рассматривают возможность отправки спецназовцев для охраны посольства в Киеве.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Президенту Байдена пока не подали такого предложения. Однако, если он его одобрит, военные будут развернуты только для обороны и безопасности посольства, которое находится в зоне досягаемости российских ракет", - сообщили в администрации президента США.
Журналисты указывают, что это противоречит предварительным заявлениям Байдена об отсутствии американских военных в Украине, поэтому президенту США придется выбирать между избежанием военного присутствия в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности американских дипломатов. На сегодняшний день безопасность американского посольства обеспечивают силы корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.
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Кроме использования сил специального назначения для обеспечения безопасности посольства, чиновники рассматривают возможность восстановления корпуса охраны морской пехоты, который обычно обеспечивает безопасность в посольствах по всему миру. Пока никаких официальных предложений не было направлено военному руководству или Байдену.
Напомним, 18 мая посольство США возобновило свою работу в Киеве.
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Тоді не слід було втікати перед 24.02.
???
1. Це - винятково їхні проблеми.
2. Більше того, це якраз свідчить про те, що вони не володіли інформацією і не були обізнані з ситуацією в Україні.
Тому непослідовність на непослідовності.
и каждое посольство любой другой страны может...та даже должно обеспечить безопасность своих дипломатов каким нибудь небольшим... или средним своим воинским подразделением))) и с ПВО )))
треба виділити посольству достатньо території щоб помістились пво і петріот,
і все ок, то сша захищає своє посольство
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.