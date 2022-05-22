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Новости Война
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США могут отправить спецназовцев для охраны посольства в Киеве, - The Wall Street Journal

сша,спецпризначенці

В США рассматривают возможность отправки спецназовцев для охраны посольства в Киеве.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Президенту Байдена пока не подали такого предложения. Однако, если он его одобрит, военные будут развернуты только для обороны и безопасности посольства, которое находится в зоне досягаемости российских ракет", - сообщили в администрации президента США.

Журналисты указывают, что это противоречит предварительным заявлениям Байдена об отсутствии американских военных в Украине, поэтому президенту США придется выбирать между избежанием военного присутствия в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности американских дипломатов. На сегодняшний день безопасность американского посольства обеспечивают силы корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководители посольств США, Великобритании, Германии и Франции встретились в Киеве. ФОТО

Кроме использования сил специального назначения для обеспечения безопасности посольства, чиновники рассматривают возможность восстановления корпуса охраны морской пехоты, который обычно обеспечивает безопасность в посольствах по всему миру. Пока никаких официальных предложений не было направлено военному руководству или Байдену.

Напомним, 18 мая посольство США возобновило свою работу в Киеве.

Киев (25484) посольство (1079) США (26471)


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Топ комментарии
+34
тисяч з тридцять!
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22.05.2022 22:59
+28
И посольство перенести куда-то поближе к Херсону...
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22.05.2022 23:02
+14
Против ракет? Могут притащить петритов на территорию посольства?
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22.05.2022 22:59
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тисяч з тридцять!
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22.05.2022 22:59 Ответить
И посольство перенести куда-то поближе к Херсону...
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22.05.2022 23:02 Ответить
да нет просто по Договору между Украиной и США территория Посольств США и Британии и еще кое кого будет странным образом совпадать с государственными границами Украины от 1991 года...
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22.05.2022 23:04 Ответить
Слухайте, шановна, а нащо Ви завжди жирнуєте Ваші пости? Вони для Вас важливіші за інші?
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22.05.2022 23:10 Ответить
Volvo XC 70- чоловік.
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22.05.2022 23:16 Ответить
От зараза, помилився...
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22.05.2022 23:21 Ответить
і я
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22.05.2022 23:25 Ответить
дивно. А коли пише про озброєння, то вдається ніби жінка.
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22.05.2022 23:56 Ответить
а ведь это не шутка.. достаточно договориться об открытии консульства Херсоне Мариуполе Мелітополем Бердянске Каховке Николаеве Одессе Львове Тернополе и во всех крупных городах Украины вплоть до Симферополя Ялты и Севастополя как все посмотрю я на Хло который попробует дипломата США с охраной морской пехоты не допустить на работу...
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22.05.2022 23:10 Ответить
Шах і мат
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22.05.2022 23:13 Ответить
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23.05.2022 00:27 Ответить
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23.05.2022 00:27 Ответить
Против ракет? Могут притащить петритов на территорию посольства?
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22.05.2022 22:59 Ответить
Треба ж захищати дипломатів
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22.05.2022 23:18 Ответить
От недаром була така ідея пару років назад, що Україні треба в оренду здати острів Зміїний асериканцям, тоді їхні військові кораблі могли б законно знаходитись в Чорному морі довше 90 днів(чи яке там обмеження)
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22.05.2022 23:57 Ответить
21 день
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23.05.2022 00:29 Ответить
продлите маршрут до кремля
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22.05.2022 23:00 Ответить
Якщо це буде зроблено, то вкотре засвідчить непослідовність.

Тоді не слід було втікати перед 24.02.
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22.05.2022 23:00 Ответить
Послідовність щезла разом з Рейганом. І не тільки вона.
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22.05.2022 23:03 Ответить
Відповідь лежить на поверхні: США, як і більшість країн світу, не до кінця вірили в те, що ЗСУ зможе стримати так званий "бліц-криг" росії. На сьогодні ж, ситуація вже вивчена і достатньо добре контрольована. В світі сформована антипутінська коаліція, що відображається в форматі "рамштайн". Тому, жодної непослідовності немає.
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22.05.2022 23:11 Ответить
США, як і більшість країн світу, не до кінця вірили в те, що ЗСУ зможе стримати так званий "бліц-криг" росії.

???
1. Це - винятково їхні проблеми.

2. Більше того, це якраз свідчить про те, що вони не володіли інформацією і не були обізнані з ситуацією в Україні.

Тому непослідовність на непослідовності.
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22.05.2022 23:20 Ответить
непослідовність на необізнаності
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22.05.2022 23:42 Ответить
Та ні - це якраз свідчить про те , що США володіли інформацією яку до цього часу не розголошують , лише стійкість ЗСУ порушила плани здачі країни . Так що з усим вони добре обізнані , саме тому так і вчиняють.
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23.05.2022 00:09 Ответить
Та ні - це якраз свідчить про те , що США володіли інформацією яку до цього часу не розголошують , лише стійкість ЗСУ порушила плани здачі країни . Так що з усим вони добре обізнані , саме тому так і вчиняють.
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23.05.2022 00:11 Ответить
Шановна пані!Хочу вам заперечити відносно втечі дипкорпусу США.Я рахую що від"їзд посольства був вимушеним кроком задля безпеки співробітників. І це було завчасним кроком на тлі агресивних приготувань мордору і бездіяльності зе-влади на протязі майже чотирьох місяців перед вторгненням. Не будемо забувати і про візити в той час високопоставлених штатівських і британських безпекових чиновників до Києва із представленням розвідданих про наміри рашистів.Також не забуваймо тогочасних публічних заяв представників зе-влади як ось Данілова, Рєзнікова і зечмонь з ОПи і ВР . То як би ви діяли на місці глави Держдепу?
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23.05.2022 01:08 Ответить
*They there No are* - Їх Там Нема
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22.05.2022 23:03 Ответить
Правильное решение. Заодно и за *ОПой с её парашными кротами присмотрят.
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22.05.2022 23:04 Ответить
І не мрій, москалику. США це не ваша рашка.
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22.05.2022 23:06 Ответить
в бота мабуть просто набор чергових фраз
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22.05.2022 23:27 Ответить
Иди на своё Куйло.
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23.05.2022 06:43 Ответить
Da , bilo bi neploha , Jermak tot jeshcho krotishe ...
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22.05.2022 23:36 Ответить
желательно с пэтриотами
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22.05.2022 23:06 Ответить
Щеки надуй сильнее)))
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22.05.2022 23:21 Ответить
тю..а действительно!!!
и каждое посольство любой другой страны может...та даже должно обеспечить безопасность своих дипломатов каким нибудь небольшим... или средним своим воинским подразделением))) и с ПВО )))
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22.05.2022 23:08 Ответить
пришлють"Navy Seals" Морські котики
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22.05.2022 23:14 Ответить
Seal Team Six
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22.05.2022 23:56 Ответить
Давно очікувана подія.і Байдена треба буде охороняти як прибуде.
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22.05.2022 23:14 Ответить
в Киев-Мариуполь-Донецк , мало ли где могут заблудиться ...
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22.05.2022 23:20 Ответить
Нехай присилають полк, дві-три тисячі добровольців
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22.05.2022 23:25 Ответить
І по одному найновішому штурмовому вертольоту на кожного працівника амбасади з чотирма або більше парами різних ракет
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22.05.2022 23:30 Ответить
А еще лучше Украину сделать 51 штатом США.
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22.05.2022 23:38 Ответить
Ни холодно ни жарко, пусть себе охраняют свое посол стал как хотят, у нас то и посол только недавно появился, его донедавна и вовсе не назначали.
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22.05.2022 23:39 Ответить
а можно попросить открыть посольство в каждом областном центре? ну нам очень надо, дел - по горло, 2стор. сотрудничество, ленд лиз, 40 млрд помощи, и еще потом надо, ну и все такое. И им всем там конечно нужна охрана, так что прислать полк для этого + патриоты в каждый город🙏...Мы отработаем
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22.05.2022 23:40 Ответить
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Ответить
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Ответить
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Ответить
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Ответить
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Ответить
І що , потрібно було обов'язково писати це незрозуміле слово на свинобурятському 5 разів?
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23.05.2022 00:17 Ответить
Ганьба.
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23.05.2022 00:04 Ответить
У посольстві США має сидіти спеціально навчена людина, уповноважена дорослими,вправляти мізки одному мальчіку, який періодично хоче «сісти за стіл».
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23.05.2022 00:20 Ответить
Цю місію серйозні дяді доручили Борі Джонсону
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23.05.2022 00:31 Ответить
посольство то офіційна територія сша,

треба виділити посольству достатньо території щоб помістились пво і петріот,
і все ок, то сша захищає своє посольство
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23.05.2022 01:21 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:56 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:56 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:56 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:56 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Ответить
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 07:01 Ответить
 
 