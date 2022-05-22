США могут отправить спецназовцев для охраны посольства в Киеве, - The Wall Street Journal

В США рассматривают возможность отправки спецназовцев для охраны посольства в Киеве.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Президенту Байдена пока не подали такого предложения. Однако, если он его одобрит, военные будут развернуты только для обороны и безопасности посольства, которое находится в зоне досягаемости российских ракет", - сообщили в администрации президента США.

Журналисты указывают, что это противоречит предварительным заявлениям Байдена об отсутствии американских военных в Украине, поэтому президенту США придется выбирать между избежанием военного присутствия в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности американских дипломатов. На сегодняшний день безопасность американского посольства обеспечивают силы корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

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Кроме использования сил специального назначения для обеспечения безопасности посольства, чиновники рассматривают возможность восстановления корпуса охраны морской пехоты, который обычно обеспечивает безопасность в посольствах по всему миру. Пока никаких официальных предложений не было направлено военному руководству или Байдену.

Напомним, 18 мая посольство США возобновило свою работу в Киеве.