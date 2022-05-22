США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві, - The Wall Street Journal

У США розглядають можливість відправлення своїх спецпризначенців для охорони посольства у Києві.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на представників американської адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Президентові Байдену наразі не подали такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет", - повідомили виданню в адміністрації президента США.

Журналісти вказують, що це протирічить попереднім заявам Байдена щодо відсутності американських військових в Україні, тому президенту США доведеться обирати між уникненням військової присутності в зоні бойових дій та обґрунтованою загрозою безпеці американських дипломатів. На сьогодні безпеку американського посольства забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.

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Окрім використання сил спеціального призначення для забезпечення безпеки посольства, чиновники розглядають можливість відновлення корпусу охорони морської піхоти, які зазвичай забезпечують безпеку в посольствах по всьому світу. Наразі жодних офіційних пропозицій не було надіслано військовому керівництву або Байдену.

Нагадаємо, 18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві.