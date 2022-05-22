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США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві, - The Wall Street Journal

сша,спецпризначенці

У США розглядають можливість відправлення своїх спецпризначенців для охорони посольства у Києві.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на представників американської адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Президентові Байдену наразі не подали такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет", - повідомили виданню в адміністрації президента США.

Журналісти вказують, що це протирічить попереднім заявам Байдена щодо відсутності американських військових в Україні, тому президенту США доведеться обирати між уникненням військової присутності в зоні бойових дій та обґрунтованою загрозою безпеці американських дипломатів. На сьогодні безпеку американського посольства забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівники посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілись у Києві. ФОТО

Окрім використання сил спеціального призначення для забезпечення безпеки посольства, чиновники розглядають можливість відновлення корпусу охорони морської піхоти, які зазвичай забезпечують безпеку в посольствах по всьому світу. Наразі жодних офіційних пропозицій не було надіслано військовому керівництву або Байдену.

Нагадаємо, 18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві.

Автор: 

Київ (19424) посольство (942) США (22590)


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Топ коментарі
+34
тисяч з тридцять!
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22.05.2022 22:59
+28
И посольство перенести куда-то поближе к Херсону...
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22.05.2022 23:02
+14
Против ракет? Могут притащить петритов на территорию посольства?
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22.05.2022 22:59
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тисяч з тридцять!
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22.05.2022 22:59 Відповісти
И посольство перенести куда-то поближе к Херсону...
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22.05.2022 23:02 Відповісти
да нет просто по Договору между Украиной и США территория Посольств США и Британии и еще кое кого будет странным образом совпадать с государственными границами Украины от 1991 года...
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22.05.2022 23:04 Відповісти
Слухайте, шановна, а нащо Ви завжди жирнуєте Ваші пости? Вони для Вас важливіші за інші?
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22.05.2022 23:10 Відповісти
Volvo XC 70- чоловік.
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22.05.2022 23:16 Відповісти
От зараза, помилився...
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22.05.2022 23:21 Відповісти
і я
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22.05.2022 23:25 Відповісти
дивно. А коли пише про озброєння, то вдається ніби жінка.
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22.05.2022 23:56 Відповісти
а ведь это не шутка.. достаточно договориться об открытии консульства Херсоне Мариуполе Мелітополем Бердянске Каховке Николаеве Одессе Львове Тернополе и во всех крупных городах Украины вплоть до Симферополя Ялты и Севастополя как все посмотрю я на Хло который попробует дипломата США с охраной морской пехоты не допустить на работу...
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22.05.2022 23:10 Відповісти
Шах і мат
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22.05.2022 23:13 Відповісти
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23.05.2022 00:27 Відповісти
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23.05.2022 00:27 Відповісти
Против ракет? Могут притащить петритов на территорию посольства?
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22.05.2022 22:59 Відповісти
Треба ж захищати дипломатів
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22.05.2022 23:18 Відповісти
От недаром була така ідея пару років назад, що Україні треба в оренду здати острів Зміїний асериканцям, тоді їхні військові кораблі могли б законно знаходитись в Чорному морі довше 90 днів(чи яке там обмеження)
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22.05.2022 23:57 Відповісти
21 день
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23.05.2022 00:29 Відповісти
продлите маршрут до кремля
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22.05.2022 23:00 Відповісти
Якщо це буде зроблено, то вкотре засвідчить непослідовність.

Тоді не слід було втікати перед 24.02.
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22.05.2022 23:00 Відповісти
Послідовність щезла разом з Рейганом. І не тільки вона.
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22.05.2022 23:03 Відповісти
Відповідь лежить на поверхні: США, як і більшість країн світу, не до кінця вірили в те, що ЗСУ зможе стримати так званий "бліц-криг" росії. На сьогодні ж, ситуація вже вивчена і достатньо добре контрольована. В світі сформована антипутінська коаліція, що відображається в форматі "рамштайн". Тому, жодної непослідовності немає.
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22.05.2022 23:11 Відповісти
США, як і більшість країн світу, не до кінця вірили в те, що ЗСУ зможе стримати так званий "бліц-криг" росії.

???
1. Це - винятково їхні проблеми.

2. Більше того, це якраз свідчить про те, що вони не володіли інформацією і не були обізнані з ситуацією в Україні.

Тому непослідовність на непослідовності.
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22.05.2022 23:20 Відповісти
непослідовність на необізнаності
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22.05.2022 23:42 Відповісти
Та ні - це якраз свідчить про те , що США володіли інформацією яку до цього часу не розголошують , лише стійкість ЗСУ порушила плани здачі країни . Так що з усим вони добре обізнані , саме тому так і вчиняють.
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23.05.2022 00:09 Відповісти
Та ні - це якраз свідчить про те , що США володіли інформацією яку до цього часу не розголошують , лише стійкість ЗСУ порушила плани здачі країни . Так що з усим вони добре обізнані , саме тому так і вчиняють.
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23.05.2022 00:11 Відповісти
Шановна пані!Хочу вам заперечити відносно втечі дипкорпусу США.Я рахую що від"їзд посольства був вимушеним кроком задля безпеки співробітників. І це було завчасним кроком на тлі агресивних приготувань мордору і бездіяльності зе-влади на протязі майже чотирьох місяців перед вторгненням. Не будемо забувати і про візити в той час високопоставлених штатівських і британських безпекових чиновників до Києва із представленням розвідданих про наміри рашистів.Також не забуваймо тогочасних публічних заяв представників зе-влади як ось Данілова, Рєзнікова і зечмонь з ОПи і ВР . То як би ви діяли на місці глави Держдепу?
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23.05.2022 01:08 Відповісти
*They there No are* - Їх Там Нема
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22.05.2022 23:03 Відповісти
Правильное решение. Заодно и за *ОПой с её парашными кротами присмотрят.
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22.05.2022 23:04 Відповісти
І не мрій, москалику. США це не ваша рашка.
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22.05.2022 23:06 Відповісти
в бота мабуть просто набор чергових фраз
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22.05.2022 23:27 Відповісти
Иди на своё Куйло.
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23.05.2022 06:43 Відповісти
Da , bilo bi neploha , Jermak tot jeshcho krotishe ...
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22.05.2022 23:36 Відповісти
желательно с пэтриотами
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22.05.2022 23:06 Відповісти
Щеки надуй сильнее)))
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22.05.2022 23:21 Відповісти
тю..а действительно!!!
и каждое посольство любой другой страны может...та даже должно обеспечить безопасность своих дипломатов каким нибудь небольшим... или средним своим воинским подразделением))) и с ПВО )))
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22.05.2022 23:08 Відповісти
пришлють"Navy Seals" Морські котики
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22.05.2022 23:14 Відповісти
Seal Team Six
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22.05.2022 23:56 Відповісти
Давно очікувана подія.і Байдена треба буде охороняти як прибуде.
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22.05.2022 23:14 Відповісти
в Киев-Мариуполь-Донецк , мало ли где могут заблудиться ...
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22.05.2022 23:20 Відповісти
Нехай присилають полк, дві-три тисячі добровольців
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22.05.2022 23:25 Відповісти
І по одному найновішому штурмовому вертольоту на кожного працівника амбасади з чотирма або більше парами різних ракет
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22.05.2022 23:30 Відповісти
А еще лучше Украину сделать 51 штатом США.
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22.05.2022 23:38 Відповісти
Ни холодно ни жарко, пусть себе охраняют свое посол стал как хотят, у нас то и посол только недавно появился, его донедавна и вовсе не назначали.
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22.05.2022 23:39 Відповісти
а можно попросить открыть посольство в каждом областном центре? ну нам очень надо, дел - по горло, 2стор. сотрудничество, ленд лиз, 40 млрд помощи, и еще потом надо, ну и все такое. И им всем там конечно нужна охрана, так что прислать полк для этого + патриоты в каждый город🙏...Мы отработаем
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22.05.2022 23:40 Відповісти
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Позорище.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
І що , потрібно було обов'язково писати це незрозуміле слово на свинобурятському 5 разів?
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23.05.2022 00:17 Відповісти
Ганьба.
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23.05.2022 00:04 Відповісти
У посольстві США має сидіти спеціально навчена людина, уповноважена дорослими,вправляти мізки одному мальчіку, який періодично хоче «сісти за стіл».
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23.05.2022 00:20 Відповісти
Цю місію серйозні дяді доручили Борі Джонсону
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23.05.2022 00:31 Відповісти
посольство то офіційна територія сша,

треба виділити посольству достатньо території щоб помістились пво і петріот,
і все ок, то сша захищає своє посольство
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23.05.2022 01:21 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:56 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:56 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
показати весь коментар
23.05.2022 06:56 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
показати весь коментар
23.05.2022 06:56 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
А к солдатам отправьте для охраны сист Пэтриот, самолёты 5го поколения, и что нибудь дальнобойное с ядерн боеголовкой, чтобы до Москвы доставало.

Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
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23.05.2022 07:01 Відповісти
 
 