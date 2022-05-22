США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві, - The Wall Street Journal
У США розглядають можливість відправлення своїх спецпризначенців для охорони посольства у Києві.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на представників американської адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Президентові Байдену наразі не подали такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет", - повідомили виданню в адміністрації президента США.
Журналісти вказують, що це протирічить попереднім заявам Байдена щодо відсутності американських військових в Україні, тому президенту США доведеться обирати між уникненням військової присутності в зоні бойових дій та обґрунтованою загрозою безпеці американських дипломатів. На сьогодні безпеку американського посольства забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.
Окрім використання сил спеціального призначення для забезпечення безпеки посольства, чиновники розглядають можливість відновлення корпусу охорони морської піхоти, які зазвичай забезпечують безпеку в посольствах по всьому світу. Наразі жодних офіційних пропозицій не було надіслано військовому керівництву або Байдену.
Нагадаємо, 18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві.
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Тоді не слід було втікати перед 24.02.
???
1. Це - винятково їхні проблеми.
2. Більше того, це якраз свідчить про те, що вони не володіли інформацією і не були обізнані з ситуацією в Україні.
Тому непослідовність на непослідовності.
и каждое посольство любой другой страны может...та даже должно обеспечить безопасность своих дипломатов каким нибудь небольшим... или средним своим воинским подразделением))) и с ПВО )))
треба виділити посольству достатньо території щоб помістились пво і петріот,
і все ок, то сша захищає своє посольство
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.
Вдруг соловьёв начнёт вам угрожать, а вы в Останкино 5 КТонн.... Превентивно.