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Посольство США у Києві відновило повноцінну роботу

сша,посольство

Посольство Сполучених Штатів в Україні офіційно відновило повноцінну роботу в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

У середу на території посольства підняли прапор США.

Як повідомлялося, 2 травня американські дипломати повернулися в Україну з Польщі вперше після вторгнення Росії, але працювали у Львові. 8 травня посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

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Автор: 

Київ (19400) посольство (942) США (22395)


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Так временно поверенная или дипломат США вернулся к работе.
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18.05.2022 21:01 Відповісти
Так тимчасово повірена ще торік була...
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18.05.2022 22:17 Відповісти
God Save USA.
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18.05.2022 21:03 Відповісти
Welcome on board
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18.05.2022 21:09 Відповісти
Отлично. Очень нужны прокуроры и военные с их стороны, которые окажут услугу по доставке из Польши военной техники прямо на фронт и кому что пойдет будут решать они сами на основании спутниковых данных и, может быть, буквально считанных людей, честность которых подвержена делом. Иначе и здесь коррупционеры смогут устроить торговлю, что кто больше заплатит, тому и направим новую технику. Так и будут делать, вот прям сомнений нет. Насрать им на Украину, у них домик наверняка есть уже во Франции или Испании, только денег никогда им много не бывает.
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18.05.2022 21:10 Відповісти
Новый посол США в Украине будет тоже женщина...сейчас проходит ее утверждение в Госдепе...передает Голос Америки...
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18.05.2022 21:20 Відповісти
Хорошая примета.
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19.05.2022 02:29 Відповісти
Нарешті! Другий раз втікати у Львів вже буде якось не...
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19.05.2022 11:24 Відповісти
 
 