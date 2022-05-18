Посольство США у Києві відновило повноцінну роботу

Посольство Сполучених Штатів в Україні офіційно відновило повноцінну роботу в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

У середу на території посольства підняли прапор США.

Як повідомлялося, 2 травня американські дипломати повернулися в Україну з Польщі вперше після вторгнення Росії, але працювали у Львові. 8 травня посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

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