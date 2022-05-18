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Посольство США в Киеве возобновило полноценную работу

сша,посольство

Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

В среду на территории посольства состоялось поднятие флага США.

Как сообщалось, 2 мая американские дипломаты вернулись в Украину из Польши впервые после вторжения России, но работали во Львове. 8 мая посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.

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Киев (25800) посольство (1087) США (27348)


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Так временно поверенная или дипломат США вернулся к работе.
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18.05.2022 21:01 Ответить
Так тимчасово повірена ще торік була...
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18.05.2022 22:17 Ответить
God Save USA.
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18.05.2022 21:03 Ответить
Welcome on board
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18.05.2022 21:09 Ответить
Отлично. Очень нужны прокуроры и военные с их стороны, которые окажут услугу по доставке из Польши военной техники прямо на фронт и кому что пойдет будут решать они сами на основании спутниковых данных и, может быть, буквально считанных людей, честность которых подвержена делом. Иначе и здесь коррупционеры смогут устроить торговлю, что кто больше заплатит, тому и направим новую технику. Так и будут делать, вот прям сомнений нет. Насрать им на Украину, у них домик наверняка есть уже во Франции или Испании, только денег никогда им много не бывает.
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18.05.2022 21:10 Ответить
Новый посол США в Украине будет тоже женщина...сейчас проходит ее утверждение в Госдепе...передает Голос Америки...
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18.05.2022 21:20 Ответить
Хорошая примета.
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19.05.2022 02:29 Ответить
Нарешті! Другий раз втікати у Львів вже буде якось не...
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19.05.2022 11:24 Ответить
 
 