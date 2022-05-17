Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска РФ от Киева, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть войска российской федерации от Киева и остановить наступление на Запорожскую и Донецкую области.

Об этом Резников сказал в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ - сдержать группировку 20 тыс. российских захватчиков и не пустить их на Запорожье и дальше в Донецкую область. Они все - герои, у них сейчас новый приказ - сохранить свою жизнь", – подчеркнул Резников.

По словам министра обороны, главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны, полиция, пограничники, нацгвардейцы, бойцы отдельного полка "Азов".

"Сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного Креста. Это - эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых. Наш план - сохранить им жизнь и свободу", - отметил Резников.

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