Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска РФ от Киева, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть войска российской федерации от Киева и остановить наступление на Запорожскую и Донецкую области.
Об этом Резников сказал в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ - сдержать группировку 20 тыс. российских захватчиков и не пустить их на Запорожье и дальше в Донецкую область. Они все - герои, у них сейчас новый приказ - сохранить свою жизнь", – подчеркнул Резников.
По словам министра обороны, главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны, полиция, пограничники, нацгвардейцы, бойцы отдельного полка "Азов".
"Сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного Креста. Это - эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых. Наш план - сохранить им жизнь и свободу", - отметил Резников.
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Ой несладко придется чьим-то "небритым" рожам ...
А теперь думаем. Даже если кацапьі на камерьі расстреляют всех пленньіх, как єто повлияет на причиньі, из-за которьіх ємбарго до сих пор не введено? Да никак. Они и так уже преступлений против человечности сделали столько, что на новьій Нюрнберг хватит.
Далее, вьі пересмотрели кацапского ТВ. В саму рашку никто вторгаться не будет. Украина в том числе. Так что даже в текущем положении существованию єтой клоаки ничто не угрожает.
И напоследок. Кацапские недоноски очень доходчиво показали, что умеют бьіть ********** (в плохом смьісле слова) и без всяких приказов сверху.
Москву .Если по-другому нельзя,то Мариуполь мы больше в Украине не увидим.
Ты слишком тупое, чтобы понять, что ты ляпнуло.