Гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, - Верещук заявила, что обмен состоится после стабилизации раненых

Продолжается сложная операция по спасению защитников Мариуполя с завода "Азовсталь".

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 53 наших тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53 тяжело раненых военных с "Азовстали" эвакуированы в оккупированный Новоазовск, еще 211 человек доставлены в Оленовку, - Минобороны. ВИДЕО