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Новости Война
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Гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, - Верещук заявила, что обмен состоится после стабилизации раненых

азовсталь

Продолжается сложная операция по спасению защитников Мариуполя с завода "Азовсталь".

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 53 наших тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53 тяжело раненых военных с "Азовстали" эвакуированы в оккупированный Новоазовск, еще 211 человек доставлены в Оленовку, - Минобороны. ВИДЕО

Азов (810) Азовсталь (380) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+45
хоть бы эта зэ_Дура не испортила ! все што берется эта бездарная шобла (кагал-95) профукано как чонгарские мосты . пендалей им нужно, совсем охренели, растяпы!!
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17.05.2022 12:19 Ответить
+36
КИЕВ. 14 февраля 2022 года


23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".

Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала Верещук.
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17.05.2022 12:22 Ответить
+33
Верещук упевнена що орки віддадуть на обмін азовців?свідомо знали що ї вивозять в лапи оркам на окуоповану теріторію коли вже зараз кацапи потирають руки повсюди в своїх каналам радіють як будуть їх судити та на камеру ніби розкажуть всю "правду"
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17.05.2022 12:22 Ответить
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це у вас в методичці написано, що вибір саме такий? щоб ми не задумувалися про інші варіанти? так ми не тупі зебіли, ми в такі рамки не хочемо влазити.
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17.05.2022 13:25 Ответить
А можна не очікувати стабілізаціі, а вже міняти ?
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17.05.2022 12:54 Ответить
Важких поранених можна просто не довезти - навіщо це починати, щоб привезти трупи?
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17.05.2022 13:09 Ответить
Невже незрозуміло, що їх міняти ніхто не буде. Жиди не для того здають у полон націоналістів.
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17.05.2022 18:14 Ответить
Не вірю жодному слову зеленої хвойди і її сутенерів ....
Чекаю на розвиток ситуації але передчуття погані ...
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17.05.2022 12:58 Ответить
Сложно, конечно судить, о ситуации, не имея никакой информации, но... Я бы в лапы рашистов даже свою кошку не доверила.
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17.05.2022 12:59 Ответить
И вот, что интересно

Когда Азовцев не поменяют на россиян - пена поднимется до небес.
Вот и возник у меня вопрос - где и когда русские пообещали такой обмен ?
Хочу сохранить первоисточник !!!
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17.05.2022 13:02 Ответить
Теперь не убивать твой выводок мы тоже пообещаем ,но первоисточник ты хрен найдешь)
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17.05.2022 13:07 Ответить
То есть русские такого не обещали

Ок
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17.05.2022 13:20 Ответить
Пані Валерія, їх виводки не можна, вони ж першою справою прийняли закон у Верховній Раді, то нас можна.
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17.05.2022 13:30 Ответить
Керований інформаційний хаос.
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17.05.2022 13:05 Ответить
уже й подоляк прессуху проводить.
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17.05.2022 13:23 Ответить
Що за стабілізація в полоні? Стільки часу хлопці були без належного меддогляду, що лишніх 100км на нашу територію ніяк би вже не зашкодили. Виглядає так, що здали хлопців окупантам та ще й в вкрай важкому стані. Тепер роспропаганда покаже, які рашисти гуманні, спасають нацистів.
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17.05.2022 13:13 Ответить
Маю питання: куди надіслати запит, щоб отримати письмову відповідь, скільки раз особа підчас війни проігнорувала виклик за повісткою?
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17.05.2022 13:16 Ответить
У нас до сих пор официально нет войны, уже 9 лет
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17.05.2022 15:52 Ответить
Опечатка, 8 лет
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17.05.2022 15:53 Ответить
"Дасть Бог, все буде добре"

Важко уявити більш безпорадні слова, які чітко вказують на неконтрольованість процесу
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17.05.2022 13:18 Ответить
Верещук и Манька Захерова типа Абдигацыя ...одного поля ягоды ...
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17.05.2022 13:22 Ответить
они из одного гебешного инкубатора
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17.05.2022 17:27 Ответить
так что стабилизация будет проходить у оккупантов?
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17.05.2022 13:22 Ответить
Какая то херня , почему их нельзя, стабилизировать, в Украине, на нашей территории
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17.05.2022 13:23 Ответить
она отвечать будет за их безопасность?
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17.05.2022 13:24 Ответить
Нет. Она улетит на зонтике,когда ветер переменится.
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17.05.2022 13:50 Ответить
Тільки що прочитала хренову новину, що держдума раші має намір заборонити обмін захисників "Азовсталі", що скаже на це влада, а ще питання, як мають лікувати наших хлопців на окупованій території зрадники-лікарі, це вже на голову не налазить.
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17.05.2022 13:26 Ответить
це спочатку було частиною домовленості, просто нам не говори про це. завуальована здача захисників. Можливо Зебіл і інша кремлівська агентура змусили їх здатись

Зелена курва дає різну інфу, одну для нас в середені країни (шоб холопи не знали актульної ситуаціі), іншу за кордон

приклад

https://www.wsj.com/articles/ukraine-says-long-combat-mission-in-mariupol-has-ended-11652767128
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17.05.2022 14:54 Ответить
Клятва Гиппократа, Слово офицера - это все не про кацапов
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17.05.2022 17:29 Ответить
Звичайно лікуватимуть електричним струмом, пластиковими мішками на голові та голковкалюванням під нігті.
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17.05.2022 18:19 Ответить
Шото ,новости, пошли одна другой лучше , в Запорожской области зелёный коридор для ваты . Шо опять будет ,как в Лугандоне , и наши люди .Похоже на слив юга
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17.05.2022 13:27 Ответить
А что за зеленый коридор?
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17.05.2022 14:32 Ответить
Минобороны России опубликовало видео вывода украинских военных, которые оборонялись на заблокированном заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах можно заметить раненых, которых выносили на носилках.
https://t.me/zerkalo_io/44567
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17.05.2022 16:51 Ответить
Це було прогнозовано інакше обмін був би на український стороні Верещук та зелених повішати мало-Рашисты хотят запретить обмен военных полка "Азов"

Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.
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17.05.2022 13:31 Ответить
Сердце просто обливается кровью. Ребята, вы гордость Украины, берегите себя. Вы-живая легенда и оооочень нужны украинскому народу. Молимся зв вас. Господи, спаси и сохрани!!!!
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17.05.2022 13:34 Ответить
як вони можуть себе берегти??? в лапах у ворога????
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17.05.2022 13:39 Ответить
не ну она конечно наглухо ******* тварь... как и весь зеленый моносброд
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17.05.2022 13:37 Ответить
Сдали в плен врагу, который теперь с ними сделает все, что захочет.
Солдаты голые и босые, всю амуницию покупают за свой счет, дроны и тепловизоры за счет волонтеров. Где деньги от США и от граждан Украины, вообще непонятно.
На заправках топливо продают по 60-70 грн за наличку. Все наладится, тока ни хрена не налаживается.
Правительство хер пойми что делает, кроме ежедневных видосиков
Боневтика и его корешей сильно переоценили на начальном этапе войны.
Верим в ВСУ и народ Украины
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17.05.2022 13:39 Ответить
Для визволення захисників Україниі стабілізації їхнього здоровля Бог давав "зе зрадникам" різьні варіанти.але вони вибрали не те, щоБог давава те.що запропонував рашистський вбивця українського народу .
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17.05.2022 13:42 Ответить
Євангеліє Матвія глава 21 слова сина Божого Ісуса ,,дано мені всяку владу як на небі так і на землі,,
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17.05.2022 15:23 Ответить
виглядає що так, на жаль.
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17.05.2022 13:48 Ответить
Это всё верх подлости! Их отдали на откуп путину и врагам, чтобы те могли предъявить победу
над Азовцами. Да их там растерзают! Без Ермака, наверно, не обошлось. это же многоходовочка.
Отдать то, что может мешать, если вернуть в Украину, потому что весь мир говорит об этих героях,
и эта слава может помешать ощущать себя Зе великим полководцем. Это месть всем нам за
преклонение перед ребятами. Там Азовцев хорошо обработают, якобы для лечения, какими то
препаратами. Так что, даже если кто то выживет и будут менять, а это под большим вопросом,
то взамен, учитывая резонанс в мире, отдадут территории. И, действительно, трудно будет возразить. Это же наши люди!
Вот так, сограждане, всех нас "поимели" (извините, но подходит очень).
Видя всё это, ( а иностранные разведки хорошо работают), наши Союзники задумаются, а стоит ли этим лохам помогать, если Зе умеет так договариваться? Вот тогда будет капец всем нам!
Разговоры, что подождём до после войны с разборками, могут протянуться на годы, да и страна
может измениться.., как следствие предательства, и по другому называться.
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17.05.2022 13:46 Ответить
тільки у мене викликає недовіру все що каже К ал-95?
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17.05.2022 13:46 Ответить
❗️Госдума РФ собирается запретить обмен военных полка "Азов"

Спикер Володин заявил, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

И, да, в Госдуме Госдуре Украину прямо называют "террористической организацией Украина". Занавес.
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17.05.2022 13:51 Ответить
Примите закон о запрете обменивать русских пленньІх летчиков. Су... окупантов берем в плен на своей территории, они наших тоже забрали на нашей территории и еще условия ставлят. Да берите су... в плен ихних госчиновников, ихние семьи,которьІе живут за границей. Что ж ето за скотство такое. Что сделали "азовцьІ" ху...стану и самому пуйлу?
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17.05.2022 15:46 Ответить
Да, и в подтверждении мысли о зраде, одновременно начали объясняться все члены звёздной команды: Зе, Верещук, Резников, а , в начале была Маляр. Все садятся(хорошо бы!), всем спасибо!
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17.05.2022 14:06 Ответить
Ну, допустим нужно стабилизировать тех 53 тяжелораненых. А что мешает обменять остальных 211, которые в оккупированной Еленовке? Или тех сдали в плен с концам?
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17.05.2022 14:35 Ответить
Звісно !
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17.05.2022 18:24 Ответить
"Гуманитарная операция" - сдача в плен сейчас так называется?! ...
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17.05.2022 14:37 Ответить
А скільки ще таких "гуманітарних операцій" проводитиме Зеля та Верещук?
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17.05.2022 18:12 Ответить


Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так

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17.05.2022 14:40 Ответить
піzдіте zелені путенскіе мразі

Ukrainian Soldiers Lay Down Arms at Mariupol's Azovstal Steel Plant

https://www.wsj.com/articles/ukraine-says-long-combat-mission-in-mariupol-has-ended-11652767128
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17.05.2022 14:44 Ответить
Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar said evacuations of Ukrainian fighters-now prisoners of war-from the https://www.wsj.com/articles/inside-ukraines-besieged-azovstal-steel-plant-siphoning-fuel-singing-songs-and-surviving-the-night-intact-11651755818?mod=article_inline steel factory had begun.
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17.05.2022 14:46 Ответить
Суки зеленые, а нельзя было вывозить наших ребят сразу к нашим????! ***** за все ответите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2022 14:52 Ответить
Потрібно полонити дужеее потрібних кремлю осіб, щоб відпустили бійців Азову. Вони ж для рашки для пропаганди про *хфашизм* в україні
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17.05.2022 15:05 Ответить
Желательно дочь Лаврова и сьІна Медлведева, можна еще и семью Пескова. Хотя етого бьІдла пол ЕвропьІ, бери не хочу.
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17.05.2022 19:03 Ответить
из Pravda Gerashchenko

В госдуме рф хотят законодательно запретить обмен "Азовцев"

Детали: депутат государственной думы рф анатолий вассерман предложил принять "постановление или даже закон", запрещающий обмен "националистов" - "от тех, кто напрямую участвовал в убийствах людей, до тех, кто разукрасил себя татуировками".

вассермана поддержал спикер госдумы володин и поручил подготовить соответствующую документацию.

Ось така фігня малята..... може єрмак здав наших героїв ?
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17.05.2022 15:13 Ответить
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17.05.2022 16:10 Ответить
фсбшна консерва дЄрмак.
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17.05.2022 16:26 Ответить
Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video statement that fighters at the steel plant were being given medical aid and he pleaded for their lives to be spared after they were allowed to leave.
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17.05.2022 15:19 Ответить
Досі мовчать азовці, які залишилися на Азов сталі. Схоже, що тільки од них можна дізнатися який був наказ, на яких умовах і хто пообіцяв їм життя після виходу та здачі в полон. Наші можновладці крутять інформацієй так, що нічого не зрозуміло.
Вважаю, що тяжкопоранених однозначно треба було вивезти, навіть к окупантам, бо вони все одне загинули би в бункерах. А так, хоч малесенький шанс на порятунок.
А вот яка вона насправді "рятувальная операція згідно наказу Президента" - це велике питання, на жаль
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17.05.2022 15:24 Ответить
Та хоча би тихо сиділи наші чиновнички. А то запопугаїли "евакуація", "обмін" Всі взяли участь в обміні. Армія, ГурМО, прикордонники, ОП, гвардія. Цікаво, хто з них і яку роль у цій здачі у "азовців" полон виконував?
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17.05.2022 15:49 Ответить
Звісно всі в Україні хотіли, щоб захисників Маріуполя повезли відразу в Україну. Очікувано рашка хотіла протилежного. Ніхто тут не є наївним, і азовці розуміли свої ризики в цьому обміні. І все ж, перебуваючи на своєму місці, зробили такий вибір. Поважайте його, бо ви на їхньому місці не були.
Панове, навіть якщо рахляндія черговий раз тупо кине нас і мовчки пропустить полонених почергово через лікарню, суд і своб тюрячку, у них все ж буде шанс вижити. Без меддопомоги, без ліків в підвалах їм би була гарантована кабзда, смерть в агонії і муках. Господи прости як то кажуть, але без конаючих на очах 300-х тим що лишаються і воювати легше, і надовше розтягнуть залишки їжі і води.
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17.05.2022 16:02 Ответить
Вони написали що це не їх вибор, а що вони виконують приказ.
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17.05.2022 18:06 Ответить
Ніхто не може наказати здатися в полон, оскільки такий наказ вступає в протиріччя з Присягою і Статутом збройних сил. В разі, коли командир наказує, то такий наказ не підлягає виконанню. Коли ж здається в полон цілий підрозділ, то потім кожного індивідуально притягують до відповідальності .
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17.05.2022 18:23 Ответить
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17.05.2022 16:08 Ответить
Привезуть зі Львова бонби - та й підем відповідати.
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17.05.2022 16:29 Ответить
ВЕРЕЩУЧКА ВОЛАЛА ЩЕ 14 ЛЮТОГО 2022 ЩО ЧОНГАР ВІЛЬНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ
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17.05.2022 16:30 Ответить
https://www.minre.gov.ua/news/vidteper-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-dostupni-bezkoshtovni-regulyarni-perevezennya
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17.05.2022 16:32 Ответить
Просто напомню, что в 2013 Верещук высказывалась в поддержку путина, доходы семьи - мутняк полный, финансирование от Медведчука и Казака - подтверждено.
Понавыбирали?
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17.05.2022 16:36 Ответить
Зе клоуни тіпу забули підірвати міст бо кацапів у 15 разів було більше 🤣
КРАЩЕ СБРЕХАТИ НЕ ВИЙШЛО, БО КРИТИ ПРАВДУ НІЧИМ -
ДОРОЗМІНОВУВАЛИСЬ.

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17.05.2022 16:41 Ответить
Навіть Бутусов не взнав хто розмінував мости через Чонгар або чому їх не підірвали

https://ru.espreso.tv/do-sikh-por-neponyatno-pochemu-ne-vzorvali-mosty-v-chongare-i-khersone-yuriy-butusov
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17.05.2022 16:55 Ответить
Кремлевская феняКогда Путин грозит миру ядерным оружием, то вполне по понятиям он утверждает, что "мы хвастаться не будем, применим и все

После начала войны в Украине российские официальные лица как будто окончательно перестали руководствоваться общими правилами дипломатического языка: министр иностранных дел Сергей Лавров объясняет поведение свой страны пацанскими принципами, представитель России в ООН Василий Небензя требует от оппонента смотреть в глаза, а Владимир Соловьев общается на фене с губернатором Свердловской области. Профессорка Школы социальных наук Университета Лондон Метрополитан Светлана Стивенсон, написавшая книгу "Жизнь по понятиям" о культуре уличных группировок в России, рассуждает о том, какие правила политического поведения выдает использование языка подворотни.

Один из парадоксов публичного поведения российской власти - разрыв между заявлениями о величии России, ее истории, культуры, морали и дворово-блатным языком, который широко и намеренно используют ее представители. При этом на кремлевской "фене" говорят люди, которые не выросли в подворотне, а напротив, воспитывались в интеллигентной, даже элитарной среде.

Характерно, что обращение "элиты" к языку улицы и тюрьмы началось не в 1990-е годы, когда влияние криминальной культуры на общество достигло своего апогея. "Чернуха" тогда захлестнула кино и литературу, а блатной шансон был слышен из каждого радиоприемника. Но Ельцин (впрочем, как и его предшественники) и люди из его окружения не обращались к соотечественникам или иностранным лидерам на блатном языке. Кремлевская феня стала государственным языком при Путине - по мере консолидации российской власти, ее укрепления и экспансии. Низовое насилие, расцветшее в 1990-х, сменилось государственным насилием, которое использует язык дворовых разборок и бандитских предъяв.

Начало этому тренду положил сам Путин, с нарочитой гордостью вспоминавший свое дворовое детство. Беседуя с журналистами, писавшими его первую биографию "От первого лица", Путин рассказывал: "Я же хулиган был, а не пионер. <...> Я на самом деле был шпаной". Язык улицы, язык угроз и оскорблений ("мочить в сортире", "кто нас обидит, тот три дня не проживет"), представление о силе как об основе отношений ("мы проявили слабость, а слабых бьют", "если драка неизбежна, надо бить первым") - все это стало частью того стиля поведения, который стало воспроизводить окружение президента.

Уже много лет криминальный жаргон активно используется российским руководством и кремлевскими пропагандистами. Можно вспомнить, как Виктор Золотов угрожал Алексею Навальному устроить ему "ответку", когда политик обвинил главу Росгвардии в коррупции. Недавний грубый выпад Владимира Соловьева в адрес главы Свердловской области Евгения Куйвашева ("ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор") последовал в ответ на требование "следить за языком", которое журналист явно соотнес с уголовным "следить за базаром". Отповедь Соловьеву в исполнении музыканта Александра Новикова, изложенная на еще более изощренной фене, была лишь подтверждением того, что и губернатор, и государственный пропагандист, и шансон-исполнитель говорят теперь на одном уголовном языке.

Когда министр иностранных дел говорит, обращаясь к иностранным лидерам, "Пацан сказал, пацан сделал", телеведущий приходит в студию с ведром дерьма, грозясь вылить его на оппонента, а представитель страны в ООН грубо требует от собеседника не отводить глаза, когда тот с ним разговаривает, то кажется, что мы присутствуем на каком-то непотребном представлении.

В использовании речевых конструкций тюрьмы и подворотни и общем отвязном стиле поведения есть определенная карнавальность, бравада, радость от освобождения от пут приличий. Однако, как писал филолог Михаил Бахтин, традиционно карнавальная культура - это низовая, народная культура. Здесь же мы явно имеем дело с карнавальным поведением членов истеблишмента, публично и с наслаждением преступающих общественные нормы. И если народная смеховая культура основана на буйстве жизни, которая вырывается из-под оков контроля и притеснения со стороны власть имущих, то карнавал власти - это праздник смерти, насилия, подавления. Народному Эросу, воспроизводящему жизнь, противопоставляется властный Танатос.

Поведение, основанное на брутальном, льющемся через край насилии, действительно имеет много общего с поведением, принятом в среде, где действуют "настоящие" пацаны", члены уличных банд. Поскольку пацан - суверен на своей территории, то по понятиям он всегда прав. Что бы он ни сделал, даже если это произошло случайно, по ошибке, по глупости или по так называемому беспределу (когда насилие нельзя никак оправдать), он должен настаивать на своей правоте. Ему нельзя извиняться ни при каких обстоятельствах.

Этому правилу со всей очевидностью следует и российское руководство (вспомним малазийский "Боинг" и разнообразные "нас там нет"). Признать вину - это потерять лицо, поэтому все обвинения с ходу отвергаются. Даже там, где можно было бы смягчить ситуацию в собственных интересах, как, например, после чудовищного выступления Лаврова о Гитлере-еврее и евреях-антисемитах, МИД продолжал еще какое-то время развивать тот же тезис, обвиняя Израиль в поддержке неонацистов в Украине. Извинение Путина перед премьер-министром Израиля - большое исключение, оправданное жизненными интересами режима, нуждающегося в союзнике, и сделано оно тайно (о том, что президент России извинился в телефонном разговоре с Нафтали Беннетом, стало известно не от Кремля, а из заявления Израиля).

Слово пацана имеет немедленную и непосредственную силу. Он не должен произносить пустых угроз. Когда Путин грозит миру ядерным оружием, то вполне по понятиям он утверждает, что "мы хвастаться не будем, применим и все". Людям, не знакомым с пацанской логикой, такая безусловная решимость в вопросах жизни и смерти миллионов людей кажется этически невозможной. Но по понятиям все очень просто - пацан не должен просто хвастаться оружием, иначе он рискует потерять лицо. Если он его продемонстрировал или даже упомянул, он должен быть готов его применить. Однако, если пацаны неожиданно натыкаются на более сильную группировку на улице или на стрелке, они ведут себя совершенно по-другому. В ход идет блеф: они изображают, что вот-вот к ним придет подкрепление, оттопыривают карманы, чтобы показать якобы имеющееся там оружие. Этим блефом потом страшно гордятся, он становится, наряду с рассказами об уличных войнах и драках, частью группировочного фольклора. Намеренно бой сильной группировке никто не объявляет - нападают на ту, которая представляется слабой. От встречи с сильным противником пацаны стремятся уклониться.

Уличный наезд часто начинается с требования "Ты мне в глаза смотри!" (или наоборот - "Ты чего на меня уставился?"). Таким образом пацан немедленно захватывает инициативу и демонстрирует, что именно он определяет правила взаимодействия. Так же только у пацанов есть имя, только они являются друг другу равными. Человек, который не принадлежат ни к какой группировке, к клану тех, за кем сила, не имеет имени, он, как говорится, никто и звать его никак. Так и Путин не называл Навального по имени, поскольку тем самым он признал бы его за
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17.05.2022 17:07 Ответить
Так и Путин не называл Навального по имени, поскольку тем самым он признал бы его за равного.

Лидер в этой среде должен постоянно демонстрировать свою силу. Как сказал в интервью в нашем исследовании член одной казанской группировки, "лидер должен быть жестким и уверенным в себе человеком, который любит власть и готов за нее бороться любыми методами". Проявление слабости, ослабление группировки в результате войн с противниками может привести к потере лидером власти, а то и жизни.

Неотъемлемой частью существования лидеров и авторитетов, выросших из уличных банд и ставших главарями преступных сообществ, стала необходимость всячески проявлять свою власть; жестокостью, непредсказуемостью и грубой силой внушать страх не только врагам, но и соратникам. На знаменитом заседании Совета Безопасности накануне войны Путин разыгрывал жестокого пахана, который не терпит никаких колебаний своего окружения и готов идти до конца. Сейчас даже более умеренные из "авторитетов" демонстративно делают жесткие заявления, чтобы остаться в правящей верхушке: яркий пример - бывший президент Дмитрий Медведев, который когда-то считался либералом, а теперь советует украинским оппонентам "внимательно оглядываться по сторонам" и рассуждает о том, как "макать западников в нечистоты".

Из группировки очень трудно выйти без потерь. При отходе человека коллективно "отшивают", избивают, да еще и штрафуют, отбирая все средства, которые тот, как считается, должен группировке. Иногда отшивания кончаются тяжелыми ранениями или даже смертью прежних членов пацанского братства. Ритуал отшивания - это демонстрация того, что единство группы важнее прежней дружбы или заслуг. Здесь очевидны параллели с карами, которые грозят близким к правящей верхушке людям, принявшим решение "отойти", уехать или выразить несогласие с ее политикой.

Безусловно, российское государство устроено сложнее, чем преступное сообщество. Однако пацанский стиль и логика поведения власти свидетельствуют о ее глубокой примитивизации. Последовательно уничтожая право, социальные институты, выражая показное презрение к универсальным моральным нормам, разрушая социальную ткань, путинская властная верхушка сама превратилась в квази-банду.

Примитивизировалось и российское общество. Ведь язык и практики насилия не могут заменить этических смыслов, создать какую-либо позитивную повестку. За жестоким карнавалом скрывается пустота. А эту пустоту легко начинает заполнять фашизм, который, с одной стороны, провозглашает зло и разрушение, а с другой, восполняет примитивизацию и пустоту "усиленным одухотворением и моралистикой", как писал Мераб Мамардашвили.

Создав культ голой силы, власть окружила его культом предков, священной истории, этнической исключительности, закончив, наконец, войной. Примитивные, бандитские, мафиозные формы на наших глазах перерождаются в ультраправые, фашистские.

Сейчас трудно представить себе, как и когда остановится примитивизация и начнется наращивание социальных связей и институциональных отношений, не сводящихся к понятиям и не строящихся на голом господстве и подчинении. Но понятно одно - пока идет война, нам предстоит глядеть в бездну одичания, которая открылась за многолетним властным карнавалом насилия.
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17.05.2022 17:10 Ответить
Зеля держить Верещук спеціально для зрад.
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17.05.2022 18:01 Ответить
Так извратить реальность, нужно было ещё постараться.
Это же на сколько велико было желание, прикрыть свою жопу ?
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17.05.2022 18:19 Ответить
Неймовірна подія. Евакуація на непідконтрольну территорію, тобто на ворожу территорію. Яка ж це евакуація... на мою думку це наказ здатися в полон від члєнограя. Дуже потужно містер Zеленский.
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17.05.2022 18:22 Ответить
"Стабилизация" тут не при чем, просто реализуется договорняк по выманиванию Азовцев - "слуги Бени" под свои заверения "на высшем уровне" выманивают раненных воинов, москали их вывозят типа для обмена в Лугандон. Тут же госдуРа москалей инициирует закон о запрещении обмена "нацистов" (а это уже сегодня прозвучало) и парни вместо обмена попадают в плен к москальским ублюдкам. А украинскому народу сначала начинают вешать лапшу про "стабилизацию", потом еще что-нибудь придумают, зеленому шапито не привыкать народу лапшу на уши вешать, они по сути только этим и занимаются все время - одной брехней перебивают следующую брехню ... только сейчас цена лжи - человеческие жизни.
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17.05.2022 18:31 Ответить
Обмін можливо відбудеться ( а може й не відбутися) після показового суду і засудження в терористичній діяльності, не раніше.
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17.05.2022 18:33 Ответить
Не було виходу, ці герої будуть заложниками в москалів, ніякого обміну не буде. Сподіваюсь що я помиляюсь
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17.05.2022 18:33 Ответить
Влада могла-б взяти за шкірку РПЦ - УПЦ, щоб усіх випустили.
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17.05.2022 18:39 Ответить
...В мене погані передчуття. Дуже хочу, щоб вони не справдилися. Уся ця ідея з обміном (на чому так наполягала Верещук) через коридор, а не екстракцію, викликала колосальну недовіру. Тим більше, зараз, після заяви наших переможців на Євробаченні, Азовсталь, Маріуполь та наші бійці на слуху у всьому світі. Паралельно йшла робота з підтягування до цього процесу Китаю (єдина країна, лідеру якої путін не може сказати "ні"). На цьому педалювали рідні азовців та три попередні президенти, але узагалі не згадувала чинна влада. Забагато недобрих сумнівів. Хоча дуже хочу вірити в краще.

Що могло відбутися? Це могла бути санкціонована кремлем локальна операція з метою просто виманити наших бійців. А міг бути і якийсь реальний намір провести обмін. Але зразу вилізли найбільш чорносотенні, починаючи з Гіркіна, але не ним одним закінчуючи. І ще до останнього етапу могло бути ухвалене рішення дати їм накричатися про зраду й капітуляцію, а опісля нанести удар у відповідь: і проти наших бійців, і проти більш радикальних опонентів. Чи мала право наша влада довіритися такому підступному ворогу? Якщо обмін усе ж відбудеться, то це буде той унікальний випадок, коли результат виправдовує навіть найсумнівніші методи та крайній ризик. А якщо ні? До цього дня варіанти без міжнародних посередників не розглядалися. Ніким, крім Верещук...

* https://t.me/Chornovil_official/5720 Тарас Чорновіл
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17.05.2022 19:33 Ответить
Уся ця історія з "гуманітарною операцією від Верещук виглядає, як відверта здача наших бійців. Я просто нагадаю, що Верещук мала сумнівну політичну репутацію, була протеже й висуванкою соратника медведчука Тараса Козака. Після Революції Гідності, коли дійшли руки до її діянь, не добувши мерський термін, утекла з України. Її чоловік (нинішній, фактичний) був одним із командирів підрозділів "Альфи", коли вони захоплювали будинок Профспілок у Києві. Там багато "подвигів", тому й не дивно, що вона опинилася в зеленому списку. Поки нема підтверджень, але саме Верещук підозрюється, як ініціатор остаточного розмінування територій на виході з Криму (мінні поля створювали загрозу для її логістичних центрів та хабів на межі з агресором). Саме Верещук несе відповідальність за відсутність підготовки евакуації напередодні вторгнення та неоголошення евакуації в перші дні після нападу. В тому числі й стосовно Маріуполя (місто заблокували щойно 1 березня). І зараз знову Верещук...

Вам усього цього замало? "Неначасі"?

* https://t.me/Chornovil_official/5725 Тарас Чорновіл
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17.05.2022 19:34 Ответить
Подальші роздуми Тараса Чорновола над гуманітарною операцією з порятунку захисників Маріуполя
https://t.me/Chornovil_official/5733 Частина перша - тут :
https://t.me/Chornovil_official/5734 Частина друга - тут :
Каже, що:
"Ніякої "гуманітарної операції", як бреше Верещук, не було. Взагалі. Жодних активних переговорів та потужних закулісних дій та акцій, як заявляють у Міноборони та в ГУР і ще кількох спецслужбах, не проводили. Їх і не могли провести, бо рівень переговорних контактів зараз на найнижчій позиції. І це навіть не вина наших посадовців. Пуйло нині абсолютно закритий до якихось компромісів, тим більше, для гуманних рішень. Захисникам Маріуполя офіційно дозволили (як варіант - запропонували) здатися в полон. Здатися без жодних гарантій і певності щодо їхнього майбутнього обміну й навіть простого виживання.
....
Чи можливий обмін? Я не виключаю нічого, все можливо. Але дуже малоймовірно саме для азовців. ... для бійців Азову, найімовірніше, буде офіційне звинувачення (воно вже давно їм висунене заочно), рашиський "суд" і пожиттєві терміни в рашиських тюрмах ГУЛАГу".
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17.05.2022 21:39 Ответить
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