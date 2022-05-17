Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська РФ від Києва, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська російської федерації від Києва та зупинити наступ на Запорізьку і Донецьку області.

Про це Резніков сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис. російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ - зберегти своє життя", - наголосив Резніков.

За словами міністра оборони, головна мета - зберегти життя гарнізону захисників Маріуполя, до складу якого входять морські піхотинці, бійці Територіальної оборони, поліція, прикордонники, нацгвардійці, бійці окремого полку "Азов".

"Сьогодні відбуваються дуже складні процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Це евакуація поранених у тяжкому стані та інших поранених. Наш план - зберегти їм життя й потім свободу", - зауважив Резніков.

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