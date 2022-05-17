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Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська РФ від Києва, - Резніков

азовсталь

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська російської федерації від Києва та зупинити наступ на Запорізьку і Донецьку області.

Про це Резніков сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис. російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ - зберегти своє життя", - наголосив Резніков.

За словами міністра оборони, головна мета - зберегти життя гарнізону захисників Маріуполя, до складу якого входять морські піхотинці, бійці Територіальної оборони, поліція, прикордонники, нацгвардійці, бійці окремого полку "Азов".

"Сьогодні відбуваються дуже складні процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Це евакуація поранених у тяжкому стані та інших поранених. Наш план - зберегти їм життя й потім свободу", - зауважив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває, - Верещук заявила, що обмін відбудеться після стабілізації поранених

Автор: 

Київ (19791) Маріуполь (3254) Азов (794) 36 окрема бригада морської піхоти (207) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+42
ОФІС РЕЗИДЕНТА РУЖАНСЬКОГО
Йдемо далі. Орки повідомляють, що наших бійців, які вчора здалися в полон на Азовсталі, окрім важкопоранених, {десь 230-250 чоловік) було відвезено до Єнакієвського СІЗО в селищі Єленівка.
Це, така, *****, "спецоперація" по визволенню наших воїнів з оточення, яку провели, чи проводять МО, ГУР, СБУ, Національна поліція, Прикордонна служба і які там у нас ще є спасітєлі?

Спецоперація з обміном, повинна була відбутися одразу після виходу хлопців з Азовсталі.
Тобто, вони виходять, їх садять в автобуси і везуть до того місця де їх вже чекають наші автобуси з полоненим орками, де і відбувається обмін. Все. І, навіть, це не було б "спецоперацією", а звичайним, але терміновим обміном полоненими. А коли наших вояків везуть в орківське СІЗО, (хоча б на декілька днів) де їх очікувано будуть катувати і вибивати з них потрібні свідчення, то це не спецоперація, а чергове ****** ******** нашої влади під гучною і красивою назвою.
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17.05.2022 13:24 Відповісти
+40
А завдяки зраді "слуг" ми тимчасово втратили фактично весь південь і два моря, а також багато вбитих і закатованих людей на окупованих територіях, розкрадені всі підприємства і знищена вся інфраструктура!!!
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17.05.2022 13:26 Відповісти
+27
дешеве виправдання "пройоба" вторгнення в Таврію із Криму та оточення наших Воінів в Маріуполі.

В Маріуполі ми втратили (вбитими, пораненими та полоненими - які можуть не повернутисб із полону) - 5 -7 тисяч війська

Азовці, морпіхи та інші Герої-маріупільців набагато ефективніше могли б битися не в оточенні
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17.05.2022 13:24 Відповісти
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ни хрена себе пройоп ? это мля сознательное преступление..
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17.05.2022 14:08 Відповісти
Угрупування росармії формувалося ще з минулого літа,підготовка відбувалася і у Криму,тому Україні все можна було готувати завчасно бо нас попереджали,а так прогавили,відповідні закони влада прийняла вже під час війни,колись все це будуть вивчати, чому була така недбалість.
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17.05.2022 14:04 Відповісти
Лешенька, потенциальный "*****" в этой теме дорого вам обойдется...
Ой несладко придется чьим-то "небритым" рожам ...
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17.05.2022 13:42 Відповісти
резников лепит дешевые отмазки. в стиле зе-моносброда. весь юг Украины отдали оккупантам, железных воинов бездарно угробили. и совести хватает сцать людям в глаза.
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17.05.2022 13:43 Відповісти
Чому немає відставок? Ви там взагалі й*бнуті чи що? Міністр та його заступниця повинні негайно стати ВО.
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17.05.2022 13:47 Відповісти
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17.05.2022 13:49 Відповісти
Без нашоївлади, жоден героїзм не був би можливий. Просто не було би потреби.
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17.05.2022 13:49 Відповісти
жаль, что мы отдаем летчиков, я этого опасалась..., но жизни наших дороже..., надеюсь, что их также предупредили, что на самом деле раша их менять не собиралась и это ловушка в ее духе..., а отмазка для тех, кто поверил - ну представители ж всего народа (их дума) против...
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17.05.2022 13:49 Відповісти
Jesli ruskije atdadut Azovcev , to ja paverju i kapitulacii rusni , no kakije ta plahije prichuvstvija po vsemu etamu ...
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17.05.2022 13:52 Відповісти
Это тот Резников, который в упор войск РФ у границ Украины не видел? Лузер.
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17.05.2022 13:54 Відповісти
За судьбой азовцев следит весь мир. Если рашка откажется обменять азовцев, то одна страна за другой начнут признавать рашу страной террористом и страной финансирующей терроризм, а это эмбарго на любое сотрудничество с этой страной в том числе и энергетическое и даже если какая то там Венгрия будет против, то подпадет под международные санкции.
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17.05.2022 13:55 Відповісти
та фиг там. не надо єтих шапкозакидательньіх бредней. мир и европа все прекрасно видят и знают. никаких иллюзий по поводу рашки ни у кого нет. а введение всяких ємбарго не сростается по двум основньім причинам - 1) некоторьіе ключевьіе чуваки просто купленьі, 2) европейская промьішленность сильно завязана на газ и нефть и резко перескочить на других поставщиков пока нет возможности. Причем вторая причина даже важнее первой.
А теперь думаем. Даже если кацапьі на камерьі расстреляют всех пленньіх, как єто повлияет на причиньі, из-за которьіх ємбарго до сих пор не введено? Да никак. Они и так уже преступлений против человечности сделали столько, что на новьій Нюрнберг хватит.
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17.05.2022 14:23 Відповісти
Путин хотел сесть за стол переговоров с Украиной и главное для них с Западом. Если что то произойдет с защитниками Мариуполя переговоров не будет. Это конец рашки, а песков хочет чтобы в мире после войны осталась такая страна как Россия, даже Крым готов сдать. Поэтому ничего они с ними не сделают. Это все равно что ядерное оружие применить.
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17.05.2022 14:40 Відповісти
***** не хотел сесть за стол переговоров. Не пишите чушь. Отправить на переговорьі Мединского - єто просто маразм.
Далее, вьі пересмотрели кацапского ТВ. В саму рашку никто вторгаться не будет. Украина в том числе. Так что даже в текущем положении существованию єтой клоаки ничто не угрожает.
И напоследок. Кацапские недоноски очень доходчиво показали, что умеют бьіть ********** (в плохом смьісле слова) и без всяких приказов сверху.
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17.05.2022 16:43 Відповісти
Досить писати хєрню. парашії пофіг на світ, а факт того, що всіх з батальону азов вб'ють, або покалічать у в'язниці вже нікого не викликає сумніву.
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17.05.2022 14:26 Відповісти
Они только недавно с ООН освободили мирных жителей.Путин теперь освободитель.О чем ты?
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17.05.2022 14:40 Відповісти
Так точно! А еще таукитяне объявит о своей супер глубокой озабоченности, тут-то московии и писец. Как же никто раньше не догадался...
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17.05.2022 15:40 Відповісти
рєзніков-ссучєне чьмо і піздобол.
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17.05.2022 13:58 Відповісти
Где победы твоего бункерного фюрера? У него вчера ноги дрыгались отдельно от головы на собрании с союзниками. Где ваши союзники?
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17.05.2022 14:05 Відповісти
что резникову удалось оттянуть? шкурку?
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17.05.2022 14:01 Відповісти
Зелені суки. Завдяки вам загинули тисячі українців. Не треба казати , що винний тільки ***** , ви не набагато кращі за нього. А Маріуполь- це біль всієї України. І ви ще відповісте за нього та й не тільки за нього. Українці переможуть не завдяки вам , а попри всі ваші потуги злити Україну.
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17.05.2022 14:05 Відповісти
Лживые, лицемерные твари!
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17.05.2022 14:12 Відповісти
А отступление до Сталинграда спасло
Москву .Если по-другому нельзя,то Мариуполь мы больше в Украине не увидим.
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17.05.2022 14:38 Відповісти
Ціна того, що політичне і військове керівництво держави в куражі наживи роками ігнорувало очевидні факти підготовки РФ до війни, жахлива. Правда про це ніхто з них не говорить. Говорять про героїзм. Героїзм, якому немає прикладів в історії є, він скрізь. Але, воістину, героїзм одних це виправлення прой-ів (як каже Люся) інших, дехто з яких ще й Героя отримає. Чекаємо, що отримають справжні Герої, імена яких в історії навіки, нарівні з 300 спартанцями
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17.05.2022 14:41 Відповісти
Це війна. Таке є, було і буде завжди. На жаль. Але то є так.
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17.05.2022 14:43 Відповісти
Моя дружина не військова і та розуміє що це " бред сивої кобили"!
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17.05.2022 14:45 Відповісти
Ой які ж тут сиро мудрі диванні бійці,єдине що вмієте то гімно розкидувати,президент все що зміг ,зробив для Азов ців
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17.05.2022 15:40 Відповісти
Так с этим никто и не спорит. Всё сделал, как его бункерный просил. "Я стараюсь, батя..."
Ты слишком тупое, чтобы понять, что ты ляпнуло.
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17.05.2022 15:45 Відповісти
Президент вмиіє тільки читати підготовлені тексти, а за натурою він малорос-зрадник.
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17.05.2022 20:10 Відповісти
..... а эти бойцы не смогли бы, не в окружении, бить врага?!
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17.05.2022 15:58 Відповісти
Здоровых воинов сейчас можно эвакуировать способами Северной Кореи, закупив у нее технологии и оборудование для этого через левые компании. Северная Корея 70 лет занималась технологиями и оборудованием для незаметного проникновения разведчиков в Южную Корею и обратной эвакувции людей различными способами.Ее способами и с помощью ее оборудования наркобароны успешно ввозят в США и вывозят оттуда все, что им необходимо, также втечение многих лет.
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17.05.2022 16:50 Відповісти
Резніков, зелена ж ти гнида, українці тобі не насєлєніє РФ , нам ти біле за чорне, поразку за перемогу видавати не будеш!!!!! Вам криком кричали і перший тиждень війни що південь це головне, Київ другорядне - відволікаючий маневр! І коли південь пав, рашисти самі пішли з півночі! А це на хвилинку вже через місяць війни було! І Маріуполю вже хана було! А ви зелені сцикливі тварюки жопи свої в тому Києві прикривали 3 колами оборони!!! Найлютіша лють до вас всіх разом зі 'стратегом' Залужним!!!!!
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17.05.2022 16:53 Відповісти
Читаєш диванних експертів,різні заклики ,пошук винних і стає сумно. Хто очікував такої війни з керівництва? Ніхто . Сподівались на що??? Добре хоч Захід за нас вписався. Бо через місяць скінчились би гроші,набої, та інші БК.
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17.05.2022 17:13 Відповісти
Я очікував. Це яким дебілом треба бути коли на кордоні з твоєю країною стоїть 150 тис. російське війске, а ти людям про шашлики розсказуєш.
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17.05.2022 20:12 Відповісти
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