Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська РФ від Києва, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська російської федерації від Києва та зупинити наступ на Запорізьку і Донецьку області.
Про це Резніков сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис. російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ - зберегти своє життя", - наголосив Резніков.
За словами міністра оборони, головна мета - зберегти життя гарнізону захисників Маріуполя, до складу якого входять морські піхотинці, бійці Територіальної оборони, поліція, прикордонники, нацгвардійці, бійці окремого полку "Азов".
"Сьогодні відбуваються дуже складні процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Це евакуація поранених у тяжкому стані та інших поранених. Наш план - зберегти їм життя й потім свободу", - зауважив Резніков.
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Ой несладко придется чьим-то "небритым" рожам ...
А теперь думаем. Даже если кацапьі на камерьі расстреляют всех пленньіх, как єто повлияет на причиньі, из-за которьіх ємбарго до сих пор не введено? Да никак. Они и так уже преступлений против человечности сделали столько, что на новьій Нюрнберг хватит.
Далее, вьі пересмотрели кацапского ТВ. В саму рашку никто вторгаться не будет. Украина в том числе. Так что даже в текущем положении существованию єтой клоаки ничто не угрожает.
И напоследок. Кацапские недоноски очень доходчиво показали, что умеют бьіть ********** (в плохом смьісле слова) и без всяких приказов сверху.
Москву .Если по-другому нельзя,то Мариуполь мы больше в Украине не увидим.
Ты слишком тупое, чтобы понять, что ты ляпнуло.