Посольство США поновлює роботу в Україні. ВIДЕО

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки знову працюватиме в Україні.

Про це під час візиту до Львова повідомила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міського голови Андрія Садового.

"Також обговорили виклик, який стоїть перед Львовом - будівництво великого реабілітаційного центру. Він сьогодні критично необхідний для важко поранених українців. І тут ми неабияк потребуємо плеча міжнародних партнерів. Дякуємо американському уряду та громадянам за ленд-ліз та максимальну підтримку України", - зауважив посадовець.

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Під час брифінгу, який транслювали на фейсбук-сторінці Посольства США в Україні, Квін повідомила, що планує протягом кількох тижнів працювати у Львові, а до Києва повернутися наприкінці травня.

Вона додала, що терміни повернення до столиці зумовлені питаннями безпеки персоналу посольства, і коли Держдепартамент дасть рекомендацію і дозвіл це зробити, "ми залюбки повернемося".