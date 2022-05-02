Посольство США поновлює роботу в Україні. ВIДЕО
Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки знову працюватиме в Україні.
Про це під час візиту до Львова повідомила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міського голови Андрія Садового.
"Також обговорили виклик, який стоїть перед Львовом - будівництво великого реабілітаційного центру. Він сьогодні критично необхідний для важко поранених українців. І тут ми неабияк потребуємо плеча міжнародних партнерів. Дякуємо американському уряду та громадянам за ленд-ліз та максимальну підтримку України", - зауважив посадовець.
Під час брифінгу, який транслювали на фейсбук-сторінці Посольства США в Україні, Квін повідомила, що планує протягом кількох тижнів працювати у Львові, а до Києва повернутися наприкінці травня.
Вона додала, що терміни повернення до столиці зумовлені питаннями безпеки персоналу посольства, і коли Держдепартамент дасть рекомендацію і дозвіл це зробити, "ми залюбки повернемося".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль