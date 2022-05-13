РУС
Руководители посольств США, Великобритании, Германии и Франции встретились в Киеве. ФОТО

В Киеве 13 мая прошла встреча руководителей дипломатических учреждений США, Великобритании, Франции и Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере посольства США.

В сообщении отмечается: "Четверка вернулась! Главы посольств Великобритании, США, Германии и Франции встретились в Киеве впервые с начала войны". Вместе с Украиной и ее поклонниками по всему миру, мы поможем 🇺🇦 выиграть войну.
(Слева направо: посол Великобритании Мелинда Симмонс, Временный поверенный посольства США Кристина Квин, Посол Германии Анка Фельдгузен, заместитель Посла Франции Бруно Косанель".

Руководители посольств США, Великобритании, Германии и Франции встретились в Киеве 01

Зламаємо пуйлу хребта!
13.05.2022 22:41 Ответить
Не ображайтесь , але ці гасла про хребєт нагадують сталіна , срср , расію . Вони це ********* .
13.05.2022 22:46 Ответить
Ну , замість хребта можна недомерку ноги переламати ...
13.05.2022 22:51 Ответить
У послов немного вид стремный...
13.05.2022 23:34 Ответить
 
 