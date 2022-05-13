Руководители посольств США, Великобритании, Германии и Франции встретились в Киеве. ФОТО
В Киеве 13 мая прошла встреча руководителей дипломатических учреждений США, Великобритании, Франции и Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере посольства США.
В сообщении отмечается: "Четверка вернулась! Главы посольств Великобритании, США, Германии и Франции встретились в Киеве впервые с начала войны". Вместе с Украиной и ее поклонниками по всему миру, мы поможем 🇺🇦 выиграть войну.
(Слева направо: посол Великобритании Мелинда Симмонс, Временный поверенный посольства США Кристина Квин, Посол Германии Анка Фельдгузен, заместитель Посла Франции Бруно Косанель".
