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Зеленский поблагодарил Германию и Нидерланды за возобновление работы посольств в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов поблагодарил их за возобновление работы посольств в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении во вторник вечером.

"Говорили об усилении Украины, скорешем завершении этой войны, обсудили также детали того, как наши друзья могут приобщиться к послевоенному восстановлению Украины", - сказал президент.

"Благодарен им за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. Всего уже 36 иностранных представительств работают в столице", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Германия (7079) Зеленский Владимир (20906) Нидерланды (1602) посольство (1085)


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Піарщик, нікчема і популіст.
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10.05.2022 23:40 Ответить
щось там на херсонщині зникають орки. пішов і не прийшов. містика. там кацап писав вже 200.
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10.05.2022 23:41 Ответить
Там є перехід в інший вимір. Тільки нікому не кажи.
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10.05.2022 23:47 Ответить
Зєля, якби ти почистив своє оточення, завжди ІЗ Повагою ставився до своєї країни і був патріотом, то я б тобі повірив (там ще купа всього, але можна втомитися писати), але ти був і залишився гівно, тому, ****ь, НЕ ВІРЮ!
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11.05.2022 00:15 Ответить
 
 