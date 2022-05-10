Зеленский поблагодарил Германию и Нидерланды за возобновление работы посольств в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов поблагодарил их за возобновление работы посольств в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении во вторник вечером.

"Говорили об усилении Украины, скорешем завершении этой войны, обсудили также детали того, как наши друзья могут приобщиться к послевоенному восстановлению Украины", - сказал президент.

"Благодарен им за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. Всего уже 36 иностранных представительств работают в столице", - сказал Зеленский.

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