Посольство Германии возобновит работу в Киеве
Посольство Германии возобновит работу в Киеве, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы также, находясь здесь, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Я очень рада, что я здесь с госпожой послом, Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет дальше работать в вашем свободном городе", – сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
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