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Посольство Германии возобновит работу в Киеве

посольство,німеччини

Посольство Германии возобновит работу в Киеве, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы также, находясь здесь, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Я очень рада, что я здесь с госпожой послом, Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет дальше работать в вашем свободном городе", – сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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Германия (7076) посольство (1085) Анналена Бербок (349)


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Ця Оленка Анна скоро наздогонить Борьку хвацького хлопака в моэму рейтингу! її замість Шольца, і дриснє у Німеччині - ГАЙКИ і тризда!
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10.05.2022 23:03 Ответить
потроху повертаються посли..
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10.05.2022 23:08 Ответить
пройдено довгий шлях.
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11.05.2022 00:00 Ответить
 
 