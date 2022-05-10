Посольство Германии возобновит работу в Киеве, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы также, находясь здесь, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Я очень рада, что я здесь с госпожой послом, Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет дальше работать в вашем свободном городе", – сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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