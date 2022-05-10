Посольство Німеччини відновить роботу у Києві
Посольство Німеччини відновить роботу у Києві, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми також, перебуваючи тут, відкриваємо знову наше посольство Німеччини у Києві. Спочатку це буде обмежена діяльність. Я дуже рада, що я тут із пані послом, Анкою Фельдгузен. Вона мене супроводжує, і вона далі працюватиме у вашому вільному місті", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.
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Paul Foxen
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Bob Fayn
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