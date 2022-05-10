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Новини
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Посольство Німеччини відновить роботу у Києві

посольство,німеччини

Посольство Німеччини відновить роботу у Києві, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми також, перебуваючи тут, відкриваємо знову наше посольство Німеччини у Києві. Спочатку це буде обмежена діяльність. Я дуже рада, що я тут із пані послом, Анкою Фельдгузен. Вона мене супроводжує, і вона далі працюватиме у вашому вільному місті", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Також читайте: США продовжує планувати поновлення діяльності посольства в Києві, - Блінкен

Автор: 

Німеччина (7487) посольство (948) Анналена Бербок (457)


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Ця Оленка Анна скоро наздогонить Борьку хвацького хлопака в моэму рейтингу! її замість Шольца, і дриснє у Німеччині - ГАЙКИ і тризда!
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10.05.2022 23:03 Відповісти
потроху повертаються посли..
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10.05.2022 23:08 Відповісти
пройдено довгий шлях.
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11.05.2022 00:00 Відповісти
 
 