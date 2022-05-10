Зеленський подякував Німеччині та Нідерландам за відновлення роботи посольств у Києві
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів подякував їм за відновлення роботи посольств у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок увечері.
"Говорили про посилення України, швидше завершення цієї війни, обговорили також деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України", - сказав президент.
"Вдячний їм за відновлення роботи посольств у нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці", - сказав Зеленський.
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