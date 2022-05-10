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Зеленський подякував Німеччині та Нідерландам за відновлення роботи посольств у Києві

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів подякував їм за відновлення роботи посольств у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок увечері.

"Говорили про посилення України, швидше завершення цієї війни, обговорили також деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України", - сказав президент.

"Вдячний їм за відновлення роботи посольств у нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Німеччини відновить роботу у Києві

Автор: 

Німеччина (7487) Зеленський Володимир (24384) Нідерланди (1588) посольство (948)


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Піарщик, нікчема і популіст.
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10.05.2022 23:40 Відповісти
щось там на херсонщині зникають орки. пішов і не прийшов. містика. там кацап писав вже 200.
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10.05.2022 23:41 Відповісти
Там є перехід в інший вимір. Тільки нікому не кажи.
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10.05.2022 23:47 Відповісти
Зєля, якби ти почистив своє оточення, завжди ІЗ Повагою ставився до своєї країни і був патріотом, то я б тобі повірив (там ще купа всього, але можна втомитися писати), але ти був і залишився гівно, тому, ****ь, НЕ ВІРЮ!
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11.05.2022 00:15 Відповісти
 
 